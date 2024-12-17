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Происшествия Бывшего мужа Анны Седоковой нашли мертвым. Рядом с ним — просьба позвонить певице

Бывшего мужа Анны Седоковой нашли мертвым. Рядом с ним — просьба позвонить певице

Предположительно, Янис Тимма совершил самоубийство

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Осенью Седокова объявила о расставании с Тиммой

Источник:

Бывшего мужа певицы Анны Седоковой нашли мертвым в центре Москвы.

Как сообщает телеграм-канал «112», тело баскетболиста Яниса Тиммы обнаружили в подъезде пятиэтажки. Рядом с ним лежал телефон, на заставке которого был номер артистки и просьба ей позвонить. По предварительным данным, спортсмен совершил самоубийство. Ему было 32 года.

Анна Седокова прекратила отношения с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой этой осенью. Пара вступила в брак в 2020 году. Расставание далось тяжело как артистке, так и спортсмену. Чтобы сохранить семью, Янис прилетел из Америки в Москву, где продолжал жить последние месяцы. Что стало причиной разрыва, неизвестно.

Накануне, 16 декабря, певица отметила 42-й день рождения. Тимма тепло поздравил бывшую жену в соцсетях, опубликовав архивное видео с ней и ее сыном Гектором. Он сопроводил ролик признанием в любви.

Поздравление стало последним сообщением Яниса Тиммы в соцсетях.

Только вчера спортсмен поздравлял Седокову с днем рождения

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Общих детей у пары не было.

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Анна Седокова Певица Баскетболист Самоубийство Москва Расставание
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