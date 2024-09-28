Ветер срывал крыши и ломал деревья: показываем последствия стихии в Ярославской области

В Ярославской области от напора стихии пострадали автомобили Источник: Подслушано в Ярославле / Т.me, Подслушано в Переславле / Vk.com











27 сентября в Ярославской области бушевал сильный ветер. По прогнозам МЧС, его порывы должны были достигать 13–18 м/с. Но на деле скорость ветра в некоторых местах доходила до 24 м/с. Коммунальщики, спасатели и жители рассказали о последствиях обрушившейся на регион непогоды.

Жители без света

Часть населенных пунктов области осталась без света.

— Поселок погрузился во тьму. Во дворе Депутатской фонари горят, а везде мрак! — сообщили с соцсетях жители поселка Константиновский Тутаевского района.

В филиале «Россети Центр» — «Ярэнерго» подтвердили, что сильный ветер вызвал локальные нарушения электроснабжения.

— Наиболее пострадавшие территории — Рыбинский, Переславский и Ярославский районы. Энергетики филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго» работают в режиме повышенной готовности и незамедлительно приступили к восстановительным работам. В настоящее время последствия непогоды устраняют 96 бригад «Ярэнерго»: 299 специалистов, 147 единиц спецтехники. Для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлены 81 резервный источник электроснабжения суммарной мощностью более 3,5 МВт, — прокомментировали в организации.

Сорвало металлические листы с магазина

В Переславле порывом ветра сорвало часть облицовки с магазина на улице Строителей, 41. Кто-то пишет, что металлические листы сдуло с крыши, кто-то, что это была часть вывески на магазине.

— Что бы это ни было, но падало громко! — пишут в соцсетях.

Унесенные ветром листы упали на припаркованную рядом машину.

Сорванные ветром металлические листы упали на автомобиль Источник: Подслушано в Переславле / Vk.com











Дерево рухнуло на автомобиль

Из разных мест области также поступали сообщения об упавших деревьях. На проспекте Ленина в районе площади Карла Маркса дерево упало прямо на тротуар. К счастью, в этот момент здесь никто не проходил.

Дерево упало на тротуар Источник: Жесть Ярославль / Vk.com











А на улице Автозаводской дерево рухнуло на проезжающий автомобиль, в котором находились люди.

— Сидело три молодых человека. Один пострадал, — пишут в соцсетях.

На Автозаводской улице дерево упало на машину Источник: Подслушано в Ярославле / Т.me

В Центре гражданской защиты, специалисты которого выезжали устранять последствия ЧП, информацию о пострадавших не подтвердили.

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Непогода продолжится

По информации филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго», 28 сентября неблагоприятные погодные условия на территории Ярославской области сохранятся.