НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +12

5 м/c,

южн.

 749мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47
«Метро» до Ярославля
«АЭС для пацанчиков». Сериал
Закулисье «Модного приговора»
Где порыбачить осенью
Объединение школ
Как сохранить зрение после 40 лет
Школа без горячего питания
Лучшие бизнес-идеи страны
Избили девочку
Что ярославцы думают о работе в офисе
Происшествия Ветер срывал крыши и ломал деревья: показываем последствия стихии в Ярославской области

Ветер срывал крыши и ломал деревья: показываем последствия стихии в Ярославской области

Непогода продолжится

2 304
13 комментариев

В Ярославской области от напора стихии пострадали автомобили

27 сентября в Ярославской области бушевал сильный ветер. По прогнозам МЧС, его порывы должны были достигать 13–18 м/с. Но на деле скорость ветра в некоторых местах доходила до 24 м/с. Коммунальщики, спасатели и жители рассказали о последствиях обрушившейся на регион непогоды.

Жители без света

Часть населенных пунктов области осталась без света.

— Поселок погрузился во тьму. Во дворе Депутатской фонари горят, а везде мрак! — сообщили с соцсетях жители поселка Константиновский Тутаевского района.

В филиале «Россети Центр» — «Ярэнерго» подтвердили, что сильный ветер вызвал локальные нарушения электроснабжения.

— Наиболее пострадавшие территории — Рыбинский, Переславский и Ярославский районы. Энергетики филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго» работают в режиме повышенной готовности и незамедлительно приступили к восстановительным работам. В настоящее время последствия непогоды устраняют 96 бригад «Ярэнерго»: 299 специалистов, 147 единиц спецтехники. Для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлены 81 резервный источник электроснабжения суммарной мощностью более 3,5 МВт, — прокомментировали в организации.

Сорвало металлические листы с магазина

В Переславле порывом ветра сорвало часть облицовки с магазина на улице Строителей, 41. Кто-то пишет, что металлические листы сдуло с крыши, кто-то, что это была часть вывески на магазине.

— Что бы это ни было, но падало громко! — пишут в соцсетях.

Унесенные ветром листы упали на припаркованную рядом машину.

Сорванные ветром металлические листы упали на автомобиль

Дерево рухнуло на автомобиль

Из разных мест области также поступали сообщения об упавших деревьях. На проспекте Ленина в районе площади Карла Маркса дерево упало прямо на тротуар. К счастью, в этот момент здесь никто не проходил.

Дерево упало на тротуар

А на улице Автозаводской дерево рухнуло на проезжающий автомобиль, в котором находились люди.

— Сидело три молодых человека. Один пострадал, — пишут в соцсетях.

На Автозаводской улице дерево упало на машину

В Центре гражданской защиты, специалисты которого выезжали устранять последствия ЧП, информацию о пострадавших не подтвердили.

+1

Непогода продолжится

По информации филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго», 28 сентября неблагоприятные погодные условия на территории Ярославской области сохранятся.

По информации Гидрометцентра, по-прежнему будет ветрено: скорость ветра будет достигать 12-17 м/с. В отдельных районах ожидается сильный дождь.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
13
Гость
2 часа
Не подскажите что за громкий хлопок прогремел во Фрунзенском районе сегодня около 11часов утра????
Гость
3 часа
Столько сухих деревев в городе,но никто ничего делать не хочет,у Волковского театра - ель сухая,у памятниуа Ленину- ель сухая и т.д.В других городах поливают регулярно деревья и зелень, а у нас дороги, когда идет дождь и едет по дороге поливочная машина ,смешно не правда ли😔
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Восторгаемся и плачем: турист честно рассказал о тратах на отпуск в Карелии
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Одни боятся, другие женятся: откуда взялись мифы вокруг пятницы 13-го и что делать в этот день
Алина Шадрина
Мнение
«Обладают особыми способностями»: астролог рассказала о секретном 13-м знаке зодиака
Мария Кучма
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление