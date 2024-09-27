Дождь и сильный ветер: синоптики сообщили об ухудшении погоды в Ярославле

В Ярославской области ухудшится погода Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды с пятницы, 27 сентября.

— В период с 06:00 до 18:00 27 сентября местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается усиление южного ветра. Его порывы могут достигать 13–18 м/с, — сообщили в региональном МЧС.

Кроме того, в Гидрометцентре прогнозируют днем в пятницу небольшой дождь и облачность. При этом всё еще будет довольно тепло: +16…+21 С°.

Похожие погодные условия ожидаются и в выходные, 28 и 29 сентября.

А вот новая неделя, по предварительным прогнозам, в Ярославской области начнется с похолодания. Днем 30 сентября столбики термометров не поднимутся выше +13 С°. В последующие дни станет на несколько градусов теплее.

Погода по дням: