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Осень Дождь и сильный ветер: синоптики сообщили об ухудшении погоды в Ярославле

Дождь и сильный ветер: синоптики сообщили об ухудшении погоды в Ярославле

Каких сюрпризов ждать в выходные и на первой неделе октября

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5 комментариев

В Ярославской области ухудшится погода

Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды с пятницы, 27 сентября.

— В период с 06:00 до 18:00 27 сентября местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается усиление южного ветра. Его порывы могут достигать 13–18 м/с, — сообщили в региональном МЧС.

Кроме того, в Гидрометцентре прогнозируют днем в пятницу небольшой дождь и облачность. При этом всё еще будет довольно тепло: +16…+21 С°.

Похожие погодные условия ожидаются и в выходные, 28 и 29 сентября.

А вот новая неделя, по предварительным прогнозам, в Ярославской области начнется с похолодания. Днем 30 сентября столбики термометров не поднимутся выше +13 С°. В последующие дни станет на несколько градусов теплее.

Погода по дням:

  • суббота, 28 сентября: облачная с прояснениями погода, ночью дождь, днем местами небольшой дождь, ветер южный 7–12 м/с, ночью местами порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 С°, днем +17…+22С° градуса;

  • воскресенье, 29 сентября: облачно, небольшой дождь, ветер южный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 С°, днем +13…+18 С°;

  • понедельник, 30 сентября: облачно, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северный 3 м/с. Температура воздуха ночью +9 С°, днем +13 С°;

  • вторник, 1 октября: облачно, без осадков, ветер восточный 4 м/с. Температура воздуха ночью +5 С°, днем +15 С°;

  • среда, 2 октября: облачно, без осадков, ветер юго-восточный 4 м/с. Температура воздуха ночью +8 С°, днем +19 С°;

  • четверг, 3 октября: переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный 4 м/с. Температура воздуха ночью +7 С°, днем +17 С°.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Зачем вы пишете что будет плохая погода, пишите что будет хорошая. Пусть даже это не правда, но кто щас правду пишет
Гость
1 час
мисс очевидность, уже дует вовсю а заранее слабо предупредить
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