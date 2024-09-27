Дождь и сильный ветер: синоптики сообщили об ухудшении погоды в Ярославле

Жителей Ярославской области предупредили об ухудшении погоды с пятницы, 27 сентября.
— В период с 06:00 до 18:00 27 сентября местами по Ярославской области и Ярославлю ожидается усиление южного ветра. Его порывы могут достигать 13–18 м/с, — сообщили в региональном МЧС.
Кроме того, в Гидрометцентре прогнозируют днем в пятницу небольшой дождь и облачность. При этом всё еще будет довольно тепло: +16…+21 С°.
Похожие погодные условия ожидаются и в выходные, 28 и 29 сентября.
А вот новая неделя, по предварительным прогнозам, в Ярославской области начнется с похолодания. Днем 30 сентября столбики термометров не поднимутся выше +13 С°. В последующие дни станет на несколько градусов теплее.
Погода по дням:
суббота, 28 сентября: облачная с прояснениями погода, ночью дождь, днем местами небольшой дождь, ветер южный 7–12 м/с, ночью местами порывы до 15–17 м/с. Температура воздуха ночью +9…+14 С°, днем +17…+22С° градуса;
воскресенье, 29 сентября: облачно, небольшой дождь, ветер южный 7–12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 С°, днем +13…+18 С°;
понедельник, 30 сентября: облачно, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северный 3 м/с. Температура воздуха ночью +9 С°, днем +13 С°;
вторник, 1 октября: облачно, без осадков, ветер восточный 4 м/с. Температура воздуха ночью +5 С°, днем +15 С°;
среда, 2 октября: облачно, без осадков, ветер юго-восточный 4 м/с. Температура воздуха ночью +8 С°, днем +19 С°;
четверг, 3 октября: переменная облачность, ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер юго-восточный 4 м/с. Температура воздуха ночью +7 С°, днем +17 С°.