Как клеить флизелиновые обои: подробное руководство для идеального результата

Гайд по поклейке флизелиновых обоев Источник: GPT

Флизелиновые обои завоевали популярность благодаря своей практичности, долговечности и простоте монтажа. В отличие от бумажных аналогов, они не растягиваются при нанесении клея, меньше подвержены деформациям и позволяют скрыть небольшие неровности стен. Многие домашние мастера выбирают именно этот материал, поскольку его можно клеить самостоятельно, не прибегая к услугам профессионалов. Однако даже с таким удобным покрытием важно соблюдать технологию — от подготовки стен до финального разглаживания полотен. В этой статье мы подробно разберём, как правильно клеить флизелиновые обои, чтобы результат радовал вас долгие годы.

Что понадобится для поклейки обоев

Процесс поклейки флизелиновых обоев кажется простым лишь на первый взгляд. На деле успех зависит от множества факторов: качества подготовки поверхности, выбора подходящего клея, соблюдения температурного режима и аккуратности при работе. Ошибки на любом этапе могут привести к отслоению полотен, появлению пузырей или неровных стыков. Чтобы избежать подобных проблем, важно заранее изучить все тонкости и подготовить необходимые инструменты.

Для работы вам понадобятся: валики (гладкий и прижимной), кисть для нанесения клея, уровень или отвес, рулетка, нож для обрезки, шпатель (пластиковый или резиновый), чистая тряпка или губка. Также не забудьте о стремянке или устойчивом столе, если высота потолков превышает стандартные 2,5 метра.

Прежде всего необходимо подготовить стены. Флизелиновые обои, несмотря на свою плотность, не способны полностью скрыть серьёзные дефекты поверхности. Поэтому важно удалить старые покрытия — будь то краска, штукатурка или прежние обои. Если на стенах есть трещины или выбоины, их следует зашпаклевать и зашлифовать после высыхания. Особое внимание уделите участкам возле розеток и выключателей: их лучше демонтировать на время ремонта, а образовавшиеся отверстия также выровнять. После завершения шпаклёвки поверхность рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это улучшит адгезию и предотвратит излишнее впитывание клея, что особенно важно для пористых оснований.

Разметка стен, приготовление клея и раскрой

Следующий этап — разметка стен. Хотя флизелиновые обои часто имеют повторяющийся рисунок, правильная разметка поможет избежать перекосов и обеспечит ровное расположение полотен. Можно использовать уровень или лазерный нивелир, чтобы провести вертикальную линию от потолка до пола. Эта линия станет ориентиром для первой полосы. Отступ от угла обычно составляет ширину рулона минус 2–3 см — так получится точно совместить края полотен в углу. Если в помещении есть окна, начинать поклейку надо от них: свет, падающий вдоль стыков, сделает их менее заметными.

Далее — приготовление клея. Производители флизелиновых обоев обычно указывают на упаковке рекомендуемый состав. Разводите его строго по инструкции: сначала налейте воду в ёмкость, затем постепенно всыпайте порошок, непрерывно помешивая. Это предотвратит образование комков. Дайте клею настояться 5–10 минут — за это время компоненты активируются, и смесь приобретёт нужную консистенцию. Важно помнить, что избыток воды снизит адгезию (сцепление с поверхностью), а недостаток сделает состав слишком густым, что затруднит равномерное нанесение.

Теперь раскрой обоев. Надо измерить высоту стен и добавить 5–10 см на обрезку сверху и снизу. Разрезать рулоны необходимо острым ножом на твёрдой поверхности, используя длинную линейку. Если обои имеют рисунок, придётся учесть раппорт — расстояние между повторяющимися элементами. Совмещать узоры лучше заранее, раскладывая полотна на полу. Не стоит выбрасывать остатки: они пригодятся для участков над дверями, под окнами или в нишах.

Как правильно наносить клей

Наносить клей следует непосредственно на стену, а не на полотно — это одно из главных отличий работы с флизелиновыми обоями. Использовать надо широкий валик или кисть, распределяя состав равномерно, без пропусков. Ширина полосы должна быть чуть больше ширины рулона, чтобы края полотна также получили достаточное количество клея. Начинать необходимо от размеченной линии, двигаясь сверху вниз. Лучше стараться не наносить состав заранее на большие участки — он может подсохнуть до приклеивания обоев.

Надо аккуратно прикладывать полотно к стене, выравнивая его по вертикальной линии. Начинать разглаживание необходимо от центра к краям, используя пластиковый шпатель или гладкий валик. Движения должны быть мягкими, но уверенными: так получится вытеснить воздух и обеспечить плотное прилегание. Особое внимание — стыкам. Они должны быть идеально ровными. Если заметен пузырь, нужно аккуратно приподнять край полотна, нанести немного клея и снова прижать, разглаживая дефект.