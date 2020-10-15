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В Ярославле COVID-отделение больницы за четыре дня полностью заполнилось пациентами

Что об этом говорят власти

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В Ярославской области стремительно заканчиваются койки для коронавирусных больных

В Ярославской области стремительно заканчиваются койки для коронавирусных больных

В Ярославской области быстро заканчиваются койки в COVID-отделениях

По данным на 14 октября 2020 года, в Ярославской области госпитализировано уже 1011 пациентов. Днём ранее госпитализированных было 973.


О том, с какой скоростью заполняются больницы, можно судить по конкретному примеру. В субботу, 10 октября, в клинической больнице № 2 открылось коронавирусное отделение. По данным правительства Ярославской области, отделение рассчитано на 65 мест для больных COVID-19 или для тех, кому ещё не пришёл результат теста, но симптоматика схожа с коронавирусной.

Спустя четыре дня отделение почти полностью заполнилось пациентами.

— Из 65 коек там занято 64. Больных коронавирусом там нет. У всех пациентов симптоматика, схожая с COVID-19, — сказали в оперштабе по коронавирусу в Ярославской области.

Медики, которые сейчас работают в больнице № 2, говорят о скором открытии дополнительного коронавирусного отделения. Такую возможность не исключают и ярославские власти.

— В случае ухудшения эпидемиологической ситуации департамент готов увеличить количество перепрофилированных коек до трёх тысяч, — сообщили в областном правительстве.

Напомним, накануне мы проверяли, может ли обычный ярославец дозвонится до региональной горячей линии по коронавиурсу. Эксперимент показал, что для этого нужно терпение и здоровые нервы.

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COVID-19коронавирус
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