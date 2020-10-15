В Ярославле COVID-отделение больницы за четыре дня полностью заполнилось пациентами

По данным на 14 октября 2020 года, в Ярославской области госпитализировано уже 1011 пациентов. Днём ранее госпитализированных было 973.





О том, с какой скоростью заполняются больницы, можно судить по конкретному примеру. В субботу, 10 октября, в клинической больнице № 2 открылось коронавирусное отделение. По данным правительства Ярославской области, отделение рассчитано на 65 мест для больных COVID-19 или для тех, кому ещё не пришёл результат теста, но симптоматика схожа с коронавирусной.

Спустя четыре дня отделение почти полностью заполнилось пациентами.