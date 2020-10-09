В Кремле не исключили «дополнительных решений» из-за роста числа больных коронавирусом

В Кремле прокомментировали новый пик заболеваемости коронавирусом в России. Если число заболевших продолжит расти, могут потребоваться решения федерального штаба, какие — говорить рано, цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова ТАСС.

— Если ситуация и дальше будет усложняться таким образом, количество инфицированных будет и дальше расти, конечно, это будет темой для рассмотрения штабом правительства и на уровне регионов. Это потребует каких-то действий, каких-то решений. Но какие именно — не могу сказать, — заявил Песков. Он также отметил, что введение определенных мер контроля на въезде в регионы страны на фоне пандемии вполне допустимо, но о перекрытии своих границ субъектами РФ речь не идет.