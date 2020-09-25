«Издеваются над больными людьми»: в Ярославской области пациенты часами стоят возле поликлиники

В Ярославской области больные люди часами стоят возле поликлиники
В Ярославской области жительница Углича пожаловалась в социальных сетях на очередь в поликлинику № 1 местной ЦРБ. Она выложила фотографии в паблик «Подслушано. Углич» во «ВКонтакте» и написала:
— Я была в шоке — очередь жуткая, народу даже не пройти. Как можно так издеваться над нами, всё делают в один день: запись к врачам, на флюорографию?
Десятки людей в комментариях тоже высказали свои возмущения по поводу работы поликлиники.
— Я тоже пришла записаться на флюорографию, мне с ухмылкой сказали, что записи нет и не запишетесь, — рассказала Юля Барашкова.
— Запись к терапевту только по пятницам, третью неделю не могу дозвониться, — написала Лена Кудрявцева. — А когда дозвонилась, оказалось, что нет талонов.
— Чтоб сделать флюорограмму, надо подойти к половине восьмого утра, — объяснила Нина Хворыгина. — Запись к врачам производится всего один раз в неделю — в пятницу с 8 утра. Многие приезжают к 7 часам, чтоб попасть к специалисту, и стоят до 8 утра на улице. А ведь это больные люди. Сегодня, 25 сентября, в 8 утра открыли регистратуру, а в 8 часов 10 минут записи к окулисту уже не было. Знакомая приехала с левого берега, отстояла целый час в очереди и уехала, так и не записавшись к врачу. Я считаю, что тот, кто придумал производить запись один раз в неделю, — это враг народа. По-другому нельзя назвать того, кто так издевается над больными людьми.
В больнице сказали, что никто ни над кем не издевается и объяснили, из-за чего образовалась очередь.
— Большое скопление людей перед поликлиникой обусловлено прибытием нескольких пассажирских автобусов и маршрутных такси, — заверил главный врач Угличской ЦРБ Михаил Кривов. — Кроме того, в очереди преобладают люди пожилого возраста, которые не могут освоить запись к специалистам через сайт больницы и портал «Госуслуги». ФЛГ-обследование проводится по предварительной записи на передвижном флюорографе в поликлинике, по пятницам он работает на выездах в сельской местности.
Периодически о проблемах с очередями и отсутствии явок к специалистам сообщают пациенты разных поликлиник. А недавно в Ярославле люди пожаловались на то, что пока они стояли в очереди, чтобы сдать анализы на коронавирус, выросли цены на услугу.