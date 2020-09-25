«Издеваются над больными людьми»: в Ярославской области пациенты часами стоят возле поликлиники

В Ярославской области жительница Углича пожаловалась в социальных сетях на очередь в поликлинику № 1 местной ЦРБ. Она выложила фотографии в паблик «Подслушано. Углич» во «ВКонтакте» и написала:



— Я была в шоке — очередь жуткая, народу даже не пройти. Как можно так издеваться над нами, всё делают в один день: запись к врачам, на флюорографию?



Десятки людей в комментариях тоже высказали свои возмущения по поводу работы поликлиники.



— Я тоже пришла записаться на флюорографию, мне с ухмылкой сказали, что записи нет и не запишетесь, — рассказала Юля Барашкова.

