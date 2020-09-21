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СрочноТолпа у COVID-лаборатории: что там происходит

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«Цены взлетели, пока мы стояли в очереди»: ярославцы пожаловались на ковид-лабораторию

В лаборатории объяснили, что происходит

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Ни о какой социальной дистанции в очереди в ковид-лабораторию и речи не идёт

Ни о какой социальной дистанции в очереди в ковид-лабораторию и речи не идёт

Ярославцы пожаловались на рост цен на проведение тестов на коронавирус

В социальных сетях появились фотографии очереди на сдачу анализов на коронавирус в ярославской больнице имени Соловьёва. На кадрах видно, что толпа людей — потенциальных переносчиков опасной инфекции — кучкуется в одном небольшом помещении. Но возмущение у людей вызвало даже не это.

— Пока мы час стояли в очереди, стоимость ковид-теста подорожала на 500 рублей, — рассказали возмущённые клиенты лаборатории.

В больнице рассказали, что люди сами толпятся в коридоре, не обращая внимания на красные метки и объявления о необходимости соблюдения дистанции. Также специалисты медучреждения объяснили и причину, по которой подорожали исследования анализов на коронавирус.

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— Специалисты лаборатории ежедневно трудятся, выкладываясь по максимуму, — сообщили в больнице имени Соловьёва. — Из-за большого потока желающих сдать тесты нам пришлось дополнительно привлечь сотрудников, чтобы обратившиеся граждане получили результаты день в день. Соответственно, чтобы заплатить всем людям за работу, пришлось увеличить стоимость услуги с 1429 до 1920 рублей.

Ранее официально ковид-лаборатория в больнице имени Соловьёва работала в две смены, но по факту специалистам приходилось перерабатывать. В пятницу сотрудники учреждения смогли разойтись по домам лишь в первом часу ночи.

Лаборатория больницы имени Соловьёва — одна из многих, где на сегодняшний день делают тесты на коронавирус. Бесплатно анализы исследуют только в лаборатории Роспотребнадзора и лишь у тех, у кого их взяли медики. Все остальные могут заказать услугу платно.

Число заболевших коронавирусом жителей Ярославской области продолжает расти. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 50 случаев заражения. За весь период пандемии в регионе было выявлено 8183 заболевших COVID-19, умерли 45 пациентов.

В России уже третью неделю растёт количество выявленных за сутки случаев коронавируса. Ранее Минздрав уже давал прогноз на вторую волну распространения коронавирусной инфекции в России. Главный инфекционист ведомства Владимир Чуланов был уверен, что при формировании новых коллективов в школах, институтах создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавируса, поэтому возможен рост заболеваемости. И если в Минздраве полагали, что вторая волна будет уже не такой сильной, то учёные уверены: всё будет страшнее, чем во время первой волны.

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