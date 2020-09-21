«Цены взлетели, пока мы стояли в очереди»: ярославцы пожаловались на ковид-лабораторию

— Специалисты лаборатории ежедневно трудятся, выкладываясь по максимуму, — сообщили в больнице имени Соловьёва. — Из-за большого потока желающих сдать тесты нам пришлось дополнительно привлечь сотрудников, чтобы обратившиеся граждане получили результаты день в день. Соответственно, чтобы заплатить всем людям за работу, пришлось увеличить стоимость услуги с 1429 до 1920 рублей.



Ранее официально ковид-лаборатория в больнице имени Соловьёва работала в две смены, но по факту специалистам приходилось перерабатывать. В пятницу сотрудники учреждения смогли разойтись по домам лишь в первом часу ночи.

Лаборатория больницы имени Соловьёва — одна из многих, где на сегодняшний день делают тесты на коронавирус. Бесплатно анализы исследуют только в лаборатории Роспотребнадзора и лишь у тех, у кого их взяли медики. Все остальные могут заказать услугу платно.



Число заболевших коронавирусом жителей Ярославской области продолжает расти. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 50 случаев заражения. За весь период пандемии в регионе было выявлено 8183 заболевших COVID-19, умерли 45 пациентов.

