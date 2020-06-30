Прирост не снижается: оперштаб выдал данные о заражённых COVID в Ярославской области на 30 июня

Опубликованы данные по новым подтверждённым случаям коронавируса в Ярославской области. На 30 июня положительные тесты подтвердили болезнь ещё у 44 жителей региона. Таким образом, общее число заболевших за всё время составило 4785.

— Новых выздоровевших 153, летальных 0, всего 3194 выздоровевших и 19 умерших соответственно, — сообщает Информационный центр по коронавирусу в России.

Всего по стране за последние сутки коронавирус подтверждён у 6693 человек, из них 30,2% переносят COVID-19 без симптомов.