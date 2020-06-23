Не то, что доктор прописал: пять опасных лекарств, которые лежат в вашей аптечке

Каждый вторник мы говорим с вами о медицине: на прошлой неделе вышел материал о том, как отличить истинную аллергию от ложной, а еще раньше — о таблетках, которые вы принимаете совершенно зря: они ничем не помогают. Сегодня поговорим о лекарствах, которые, на первый взгляд, идут на пользу, но в долгосрочной перспективе могут навредить.
Почти у каждого в сумке или шкафчике рабочего стола есть набор из чего-то вроде парацетамола, анальгина, «от давления», «от головы», нужное вписать, лишнее зачеркнуть. А тем временем постоянное подавление боли может только ухудшить состояние. Вместе с врачами мы разобрали распространенные причины дискомфорта и поговорили о том, почему многие из нас зря принимают таблетки, которые им не назначали.
От изжоги к переломам
Чувство жжения за грудной клеткой знакомо если не каждому, то многим из нас. Неприятное ощущение может быть вызвано вредной едой, поэтому антациды (так называются препараты от изжоги) и рекламировать любят кадрами из ресторанов: «Можно соду и стакан воды?» Что соду — вредно, знают уже, пожалуй, все. А вот что и рекламируемые препараты нельзя пить постоянно — мало кому известно.
— У всех нас бывают нарушения в диете. Поехали вы на шашлыки, пивка выпили — появилась изжога. Не будет ничего дурного, если вы примете антацид. Но их нельзя принимать хронически, — объясняет практикующий терапевт Иван Скороходов.
Помимо того что антациды не лечат реальное заболевание, они могут привести и к серьезным осложнениям, которые не связаны даже с желудочно-кишечным трактом.
— Это чревато развитием остеопороза, у пожилых людей это может закончиться переломом проксимального отдела бедра. Это связано с тем, что нарушается всасывание витамина D и кальция. Поэтому принимать такие препараты можно два-три раза, пока не дойдешь до врача, — советует заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Надежда Изможерова.
Она считает, что эти препараты активно рекламируются потому, что врачи их назначают очень мало и редко — уже много лет есть более эффективные средства. Для лечения изжоги пациентам назначают рецептурные препараты, которые подавляют продукцию соляной кислоты и воздействуют на причину, а не снимают симптомы.
Жизнь без боли
Большинство обезболивающих имеют массу противопоказаний. Например, парацетамол, который входит в состав многих комбинированных препаратов, очень опасен для печени, а ибупрофен может вызвать поражение почек и проблемы с желудком.
— Все нестероидные противовоспалительные препараты, а ибупрофен к ним относится, влияют на слизистую желудка. Есть даже такой диагноз НПВП-гастропатия. Группа риска здесь — пациенты с хронической болью, которые такие препараты принимают регулярно вместо того, чтобы лечить причину боли. В итоге последствия могут быть вплоть до желудочно-кишечных кровотечений, — объясняет Скороходов.
Конечно, в безрецептурных препаратах дозы маленькие, но ведь и принять их человек может больше, чем можно. Отдельно нужно сказать о лекарствах, в которые входит анальгин — помимо одноименных таблеток есть комбинированные препараты с этим веществом. Их очень много и не все направлены на лечение боли — например, антигриппин некоторых производителей.
— Анальгин — препарат очень опасный. В США метамизол (международное название анальгина. — Прим. ред.) запрещен с 1977 года. Он может вызывать агранулоцитоз (снижение количества гранулоцитов в крови, — Прим. ред.), — говорит Изможерова.
К гранулоцитам относятся нейтрофилы — это, собственно, пехота иммунной системы, они реагируют на первый иммунный ответ. Таким образом, принимая анальгин от зубной боли, можно снизить сопротивляемость организма развивающемуся в зубе воспалению.
Таблетка от давления
Здесь вообще все сложно. Начать следует с того, что давление нужно не сбивать и удерживать. Основную роль медики отводят базисной терапии, задача которой не снизить давление, а не дать ему подскочить. Эту терапию нужно принимать каждый день, люди на ней годами и десятилетиями чувствуют себя хорошо — если правильно подобрана.
— Экстренное снижение давления допустимо только в неотложных ситуациях. Прием препаратов «по требованию» — это катастрофа. Эти пациенты имеют наибольший риск инсульта. Лучше вообще не лечить, чем вот так «повысилось — я снизил». Чем выше колебания давления — тем выше риск инсульта, — подчеркивает Надежда Изможерова.
Она говорит, что такое вот «лечение» на регулярной основе может быть даже хуже, чем его полное отсутствие.
— Экстренно снижать давление можно редко и в качестве самопомощи до приезда скорой. Причем, как правило, такое лечение назначают молодым пациентам со скачками давления, которые не связаны с гипертонической болезнью. Например, когда давление поднялось из-за перелета, — добавляет Скороходов.
Опасный аспирин
Ацетилсалициловую кислоту в малых дозах сейчас рекламируют из каждого утюга — якобы она укрепляет сердце. На самом деле врачи назначают ее только тем, кто перенес инфаркт или инсульт.
— Люди мыслят так: давление не регулируется — так хоть аспирин буду принимать. Нельзя этого делать! Очень опасно принимать этот препарат при неконтролируемой гипертензии: это в восемь раз увеличивает риски геморрагических инсультов (когда рвется стенка артерии, снабжающей кровью тот или иной участок мозга. — Прим. ред.), — объясняет Изможерова.
Витамины, кстати, тоже не так просты, как кажутся. Поливитаминами, которые содержат маленькие дозы, вы себе вряд ли навредите. А вот лечебными препаратами без назначения врача пользоваться не надо — те же витамины группы B могут вызвать сильнейшую аллергическую реакцию. Лучше как можно больше витаминов получать из еды. О том, какие витамины в каких овощах водятся, можно почитать в нашем материале.
Есть отдельная группа лекарств сомнительной пользы — их нам нередко продают под видом «иммуностимуляторов». Ранее мы писали о том, почему большая часть из них не только бесполезна, но и может быть опасна.