Оперативный штаб по Ярославской области опубликовал подробные данные по распространению коронавируса за последние сутки. Напомним, на 21 июня в регионе зафиксирован 4390-й заболевший COVID-19.
Где больше всего заражений было за всё время пандемии:
- Ярославль — 2302 (+27 за сутки);
- Рыбинск — 603 (+5 за сутки);
- Ростовский МР — 245 (+6 за сутки);
- Переславский городской округ — 213;
- Гаврилов-Ямский МР — 216;
- Ярославский МР — 198;
- Рыбинский МР — 134;
- Тутаевский МР — 112;
- Борисоглебский МР — 75;
- Угличский МР — 65;
- Некрасовский МР — 70;
- Большесельский МР — 53;
- Некоузский МР — 38;
- Даниловский МР — 20;
- Пошехонский МР — 20;
- Брейтовский МР — 10;
- Первомайский МР — 7;
- Мышкинский МР — 7;
- Любимский МР — 2.
— Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 756 пациентов: 241 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 515 с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в оперативном штабе по Ярославской области.
На обязательной изоляции находятся 197 человек, ещё 2092 — на изоляции после контакта с заболевшими.