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Тема дня +48 заболевших коронавирусом в Ярославской области

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Больше всего заражаются коронавирусом в Ярославле

Больше всего заражаются коронавирусом в Ярославле

Оперативный штаб по Ярославской области опубликовал подробные данные по распространению коронавируса за последние сутки. Напомним, на 21 июня в регионе зафиксирован 4390-й заболевший COVID-19.

Где больше всего заражений было за всё время пандемии:

  • Ярославль — 2302 (+27 за сутки);
  • Рыбинск — 603 (+5 за сутки);
  • Ростовский МР — 245 (+6 за сутки);
  • Переславский городской округ — 213;
  • Гаврилов-Ямский МР — 216;
  • Ярославский МР — 198;
  • Рыбинский МР — 134;
  • Тутаевский МР — 112;
  • Борисоглебский МР — 75;
  • Угличский МР — 65;
  • Некрасовский МР — 70;
  • Большесельский МР — 53;
  • Некоузский МР — 38;
  • Даниловский МР — 20;
  • Пошехонский МР — 20;
  • Брейтовский МР — 10;
  • Первомайский МР — 7;
  • Мышкинский МР — 7;
  • Любимский МР — 2.

— Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 756 пациентов: 241 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 515 с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в оперативном штабе по Ярославской области.

На обязательной изоляции находятся 197 человек, ещё 2092 — на изоляции после контакта с заболевшими.

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