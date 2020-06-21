— Всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона 756 пациентов: 241 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 515 с типичной клиникой COVID-19, — сообщили в оперативном штабе по Ярославской области.



На обязательной изоляции находятся 197 человек, ещё 2092 — на изоляции после контакта с заболевшими.