Федеральный оперативный штаб России опубликовал сводку по коронавирусу на 21 июня. Согласно данным, в Ярославской области за минувший день ещё 48 человек официально получили диагноз COVID-19. Итого в регионе за всё время число заболевших достигло 4390 человек.

— Новых выздоровевших 54, летальных нет. За всё время выздоровели 2453 человека и 17 умерли, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.