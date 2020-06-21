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Тема дня +48 заболевших коронавирусом в Ярославской области

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В Ярославской области прирост заболевших вернулся на апрельский уровень, оставаясь высоким&nbsp;

В Ярославской области прирост заболевших вернулся на апрельский уровень, оставаясь высоким 

Федеральный оперативный штаб России опубликовал сводку по коронавирусу на 21 июня. Согласно данным, в Ярославской области за минувший день ещё 48 человек официально получили диагноз COVID-19. Итого в регионе за всё время число заболевших достигло 4390 человек.

— Новых выздоровевших 54, летальных нет. За всё время выздоровели 2453 человека и 17 умерли, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.

По стране за сутки диагностировали новую инфекцию у 7728 человек в 84 регионах. Только у 30,2% болезнь протекает без симптомов, остальные переживают коронавирус в разной степени тяжести. Официально по стране за сутки зарегистрировали 109 умерших.

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