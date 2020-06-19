Коронавирусом в Ярославле заболел директор крупного промышленного предприятия Андрей Медведев. Он заразился в июне и рассказал, как переболел им в лёгкой форме. Бизнесмен считает, что кажущееся чувство безопасности, мол, болезнь отступила, на самом деле мнимое — заразиться до сих пор можно где угодно.
— Долго думал афишировать свою болезнь или публично промолчать, но потом всё же решил написать, и вот почему: я до того как заболел, прочитал о коронавирусе всё, что можно и нельзя. Но при этом, когда у меня появились симптомы, я понял, что я не знаю, что делать, куда бежать и к кому обращаться.
10 июня был обычный активный день, который ничего не предвещал. Вечером я пришёл домой и температура от невысокой за 4 часа превратилась в 39. Ночью я себе много чего надумал и представил апокалипсис, особенно когда началась лихорадка. В принципе, ибуклин (смесь парацетамола и ибупрофена) температуру довольно эффективно сбивал, но не сразу. Утром я проснулся в более-менее нормальном состоянии и для более адекватной оценки ситуации сходил платно сдать ПЦР-тест SARS-CoV-2, который, сразу сказали, будет готов только после праздничных дней.
Дальше в течение 2 дней примерно у меня температура росла, а после таблеток сбивалась (даже установил программу, чтобы записывать все измерения) и общее самочувствие было не очень: сильная слабость, ломота в теле, периодический озноб и заложенность носа. На 4-й день ситуация с температурой и общим самочувствием вернулась к нормальной, и я уже поверил, что это всё же не COVID. Я решил всё же дождаться результатов теста и до него находиться на полной изоляции, чтобы вдруг кого-то не заразить.
В понедельник, 15 июня, я позвонил в лабораторию и мне сказали, что тест дал положительный результат, что стало шоком для меня, и я ещё потом 2 раза позвонил подтвердить результат: что они не перепутали и не ошиблись. В итоге сразу же у меня появился кашель (вот как психосоматика действует), который потом так же резко и пропал, когда мне сказали, что на КТ легкие чистые.
Во вторник в офисе за счёт компании мы сделали массовое тестирование около 50 человек, дополнительно выявили ещё один положительный результат, причем он совсем бессимптомный (думаю, если бы не моя ситуация, он бы даже не узнал, что переболел). В принципе, единственный симптом, который у меня остался, — это потеря обоняния, которая произошла у меня на шестой день после появления симптомов.
Теперь сижу на изоляции — жду следующих тестов, которые будут делать пришедшие люди из поликлиники 22 и 25 июня, чтобы подтвердить выздоровление. Только тогда меня выпишут, очень надеюсь, что результата не придётся ждать по 10 дней, и я не зависну дома на срок больше положенного. Это, конечно, для меня знатное испытание — сидеть безвылазно дома 2 недели.
Где заразился
Этот вопрос мы задаём всем героям публикаций.
— Это сложно сказать, я же много с кем контачу и на работе, и за пределами, но в моем окружении никто не заразился, с кем контачил я в последние дни, — ответил Андрей Медведев. — Важно соблюдать дистанцирование, никогда не знаешь, кто является носителем. Но люди устали уже за несколько месяцев ограничений от всего этого.
Случай 40-летнего Андрея Медведева относится к лёгкой форме, так как протекал без осложнения на лёгкие. Однако он заставляет задуматься, что заразиться по-прежнему можно где угодно.
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