В понедельник, 15 июня, я позвонил в лабораторию и мне сказали, что тест дал положительный результат, что стало шоком для меня, и я ещё потом 2 раза позвонил подтвердить результат: что они не перепутали и не ошиблись. В итоге сразу же у меня появился кашель (вот как психосоматика действует), который потом так же резко и пропал, когда мне сказали, что на КТ легкие чистые.

Во вторник в офисе за счёт компании мы сделали массовое тестирование около 50 человек, дополнительно выявили ещё один положительный результат, причем он совсем бессимптомный (думаю, если бы не моя ситуация, он бы даже не узнал, что переболел). В принципе, единственный симптом, который у меня остался, — это потеря обоняния, которая произошла у меня на шестой день после появления симптомов.



Теперь сижу на изоляции — жду следующих тестов, которые будут делать пришедшие люди из поликлиники 22 и 25 июня, чтобы подтвердить выздоровление. Только тогда меня выпишут, очень надеюсь, что результата не придётся ждать по 10 дней, и я не зависну дома на срок больше положенного. Это, конечно, для меня знатное испытание — сидеть безвылазно дома 2 недели.