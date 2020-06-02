Где больше всего заражаются COVID-19: карта распространения коронавируса (2 июня)

В Ярославской области за сутки выявлено 74 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 3284 случая заболевания COVID-19. На основе официальных данных оперативного штаба мы составили карту распространения инфекции в Ярославской области.
Данные по Ярославской области (с начала пандемии):
- выздоровевших — 826 человек;
- умерших — 14 человек;
- всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона — 744 пациента: 281 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 463 с типичной клиникой COVID-19;
- лабораторных исследований за сутки — 1261;
- на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 145 человек;
- на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3097 человек.
Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 423 741 — за последние сутки врачи подтвердили 8863 новых случая. 11 108 человек выписаны, 182 — умерли, передает федеральный оперштаб. Всего же с начала пандемии от COVID-19 вылечились 186 985 человек, 5037 спасти не удалось.
Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.