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Тема дня +74 новых случая заражения в Ярославской области

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Где больше всего заражаются COVID-19: карта распространения коронавируса (2 июня)

Обновлённая информация о состоянии здоровья заразившихся в Ярославской области

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На карантин в Ярославской области отправили более трех тысяч человек

На карантин в Ярославской области отправили более трех тысяч человек

В Ярославской области за сутки выявлено 74 новых случая заболевания коронавирусом. Всего в регионе за время эпидемии было зафиксировано 3284 случая заболевания COVID-19. На основе официальных данных оперативного штаба мы составили карту распространения инфекции в Ярославской области.

Данные по Ярославской области (с начала пандемии):

  • выздоровевших — 826 человек;
  • умерших — 14 человек;
  • всего госпитализированных на инфекционные койки и перепрофилированные койки в стационары региона — 744 пациента: 281 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 463 с типичной клиникой COVID-19;
  • лабораторных исследований за сутки — 1261;
  • на обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) — 145 человек;
  • на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 3097 человек.

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 423 741 — за последние сутки врачи подтвердили 8863 новых случая. 11 108 человек выписаны, 182 — умерли, передает федеральный оперштаб. Всего же с начала пандемии от COVID-19 вылечились 186 985 человек, 5037 спасти не удалось.

Вся оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Ярославской области — в нашей хронике дня.

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