В редакцию 76.RU обратилась санитарка одного из закрытых на карантин отделений Соловьёвской больницы. После обнаружения у пациента отделения COVID-19 больше месяца назад всему персоналу сделали тесты, но результатов большинства нет до сих пор. Ирина (имя изменено) рассказала, как получилось, что она осталась без заработка и результатов теста.



— У нас очень хорошее отделение, прекрасные врачи. В апреле начали заболевать пациенты, их сразу изолировали, отправляли в инфекционные отделения. Думаю, что у большинства была сезонная ОРВИ, но на всякий случай их сразу изолировали от других. Так было до начала апреля, пока у одной из пациенток не поднялась высокая температура. Её положили сначала в отдельную палату, а затем увезли в другую больницу. Коронавирус. Всё наше отделение закрыли на карантин — с врачами, медсёстрами и оставшимися пациентами. Всем сделали тест, через несколько дней отправили на карантин по домам. Надо сказать, что после этого заболели большинство работников. Кто-то кашлял, у меня горло болело. Почти все переболели в лёгкой форме, в больницу никто не попал, хотя знаю, что у одного врача и нескольких медсестёр пришёл положительный результат. Мне тоже сделали тест 12 и 23 апреля повторно. Неделю я проболела, а потом участковый врач меня просто выписала, не дождавшись результатов теста на COVID-19. Остальные коллеги на больничном карантине, а я, получается, за свой счёт дома сижу. Ходила к участковому врачу, говорю — может, мне ещё один сдать? Мне ответили, что будут ещё два месяца ждать тогда результат. Звонила на работу, отделение наше готовят к открытию с начала июня, но мне сказали, что не пустят на работу, пока не будет результатов тестов: «Сиди за свой счёт и жди анализы».