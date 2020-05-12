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Медики были в шоке, получив совсем не те деньги, на которые рассчитывали

Медики были в шоке, получив совсем не те деньги, на которые рассчитывали

Президент России пообещал медикам, которые работают с пациентами, заражёнными коронавирусом, надбавку. Но ярославские медики скорой помощи остались в шоке, получив зарплату. Главный врач ярославской инфекционной больницы Нина Лужинская рассказала о том, как происходит выплата медицинским работникам больницы.

— Есть два постановления правительства — № 415 и 484. По одному определены доплаты врачам 30 тысяч 203 рубля, медсестрам — 15 тысяч 101 рубль, санитаркам из расчёта 9 тысяч рублей. По-другому это 80 тысяч, 50 и 25, — рассказала Нина Лужинская. — Но каждое постановление прописывает, что это производится за фактическое отработанное время по оказанию медицинской помощи пациентам с подтвержденным COVID. Поэтому те люди, что у нас отработали целый месяц на полную ставку, они эти выплаты все получили в полном объеме. Те сотрудники, которые отработали половину нагрузки нормы или еще какую-то долю — они получили ту долю, в которой они работали с этими пациентами — свои надбавки. По этим постановлениям возникают определённые вопросы. Были обиды у врачей-лаборантов, у рентген-лаборантов и у врачей-рентгенологов, которые не были включены в эти постановления. Пришло письмо от Минздрава о том, что эти категории, ещё эпидемиологи, патологоанатомы тоже должны получать доплату по этим постановлениям. Мы пытаемся людям разъяснять, что это прошла первая выплата, дальше по которой последуют ещё уточнения и разъяснения, и я думаю, что никто не будет обижен в этом вопросе.

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