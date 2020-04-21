Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, все врачи даже непрофильных специальностей должны пройти курс обучения по коронавирусу. По итогу курса доктора сдают онлайн-экзамен. В Ярославле такое обучение уже прошли специалисты нейрохирургии, ортопедии. Мы попросили врачей сделать выжимку из изученного материала и рассказать, что важно знать про коронавирусную инфекцию.

Как долго сохраняется вирус на поверхностях



— От 48 часов, во влажной среде может быть дольше. По данным китайских ученых, новый коронавирус может сохраняться более 5 суток.