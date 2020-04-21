Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, все врачи даже непрофильных специальностей должны пройти курс обучения по коронавирусу. По итогу курса доктора сдают онлайн-экзамен. В Ярославле такое обучение уже прошли специалисты нейрохирургии, ортопедии. Мы попросили врачей сделать выжимку из изученного материала и рассказать, что важно знать про коронавирусную инфекцию.
Как долго сохраняется вирус на поверхностях
— От 48 часов, во влажной среде может быть дольше. По данным китайских ученых, новый коронавирус может сохраняться более 5 суток.
Магазины и подъезды потенциально опасны
— Вирус может передаваться через поручни в метро, дверные ручки и другие поверхности. И только через слизистую. Например, рукой, на которой есть вирус, почесал нос и вдохнул или потрогал глаз, — объясняет один из докторов Ярославской областной больницы, прошедший обучение. — То есть ни через какие ранки и порезы на руках вы его не получите. Соответственно, и магазин, и подъезд потенциально опасны — кто-то чихнул, вирус осел на поверхность и сохраняется там ещё какое-то время.
Что убивает вирус
— Вирус в течение нескольких часов или нескольких дней разрушается при комнатной температуре, разрушается под воздействием высоких (более 27 градусов) температур, под воздействием солнечного света, дезинфицирующих средств.
Клинические особенности нового коронавируса
- Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5–7 суток.
- Повышение температуры тела (>90 %).
- Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в
80 %случаев.
- Одышка (55 %).
- Утомляемость (44 %).
- Ощущение заложенности в грудной клетке (>
20 %).
- Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.
- Наиболее тяжелая одышка развивается к 6–8 дню от момента инфицирования.
Также установлено, что среди первых симптомов могут быть миалгия (