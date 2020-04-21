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Даже врачи непрофильных специальностей сдают экзамены по COID-19

Даже врачи непрофильных специальностей сдают экзамены по COID-19

Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ, все врачи даже непрофильных специальностей должны пройти курс обучения по коронавирусу. По итогу курса доктора сдают онлайн-экзамен. В Ярославле такое обучение уже прошли специалисты нейрохирургии, ортопедии. Мы попросили врачей сделать выжимку из изученного материала и рассказать, что важно знать про коронавирусную инфекцию.

Как долго сохраняется вирус на поверхностях

— От 48 часов, во влажной среде может быть дольше. По данным китайских ученых, новый коронавирус может сохраняться более 5 суток.

Магазины и подъезды потенциально опасны

— Вирус может передаваться через поручни в метро, дверные ручки и другие поверхности. И только через слизистую. Например, рукой, на которой есть вирус, почесал нос и вдохнул или потрогал глаз, — объясняет один из докторов Ярославской областной больницы, прошедший обучение. — То есть ни через какие ранки и порезы на руках вы его не получите. Соответственно, и магазин, и подъезд потенциально опасны — кто-то чихнул, вирус осел на поверхность и сохраняется там ещё какое-то время.

Что убивает вирус

— Вирус в течение нескольких часов или нескольких дней разрушается при комнатной температуре, разрушается под воздействием высоких (более 27 градусов) температур, под воздействием солнечного света, дезинфицирующих средств.

Клинические особенности нового коронавируса

  • Инкубационный период составляет от 2 до 14 суток, в среднем 5–7 суток.
  • Повышение температуры тела (>90 %).
  • Кашель (сухой или с небольшим количеством мокроты) в 80 % случаев.
  • Одышка (55 %).
  • Утомляемость (44 %).
  • Ощущение заложенности в грудной клетке (>20 %).
  • Также могут отмечаться боль в горле, насморк, снижение обоняния и вкуса, признаки конъюнктивита.
  • Наиболее тяжелая одышка развивается к 6–8 дню от момента инфицирования.

Также установлено, что среди первых симптомов могут быть миалгия (11 %), спутанность сознания (9 %), головные боли (8 %), кровохарканье (5 %), диарея (3 %), тошнота, рвота, сердцебиение. Данные симптомы в дебюте инфекции могут наблюдаться и при отсутствии повышения температуры тела.

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