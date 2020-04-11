Спрашивали? Отвечаем! Когда уже закончится эта пандемия

Срок «жизни» пандемии зависит только от нас с вами. Если соблюдать правила самоизоляции, то у инфекции будет всё меньше шансов на распространение. А если теплая погода погонит вас в парки, леса или на привычную городскую прогулку, приготовьтесь провести еще больше времени в изоляции (при худшем случае — на больничной койке). И в зависимости именно от вашего поведения возможен любой из сценариев развития событий.



— Сколько, вы говорите, мы просидим, простые граждане? Вот у человека сердце больное, а он не выполняет назначения врача — ну, наверное, рано или поздно доживет до инфаркта, — приводит пример главный внештатный специалист-отоларинголог Минздрава РФ Николай Дайхес. — Если человек выполняет назначения врачей — значит, он выздоравливает. А дальше можно прогнозировать, глядя на опыт того же Китая, где удалось справиться, — у нас картины схожи.



В Китае, кстати, блокаду официально сняли ровно через сто дней после первого сообщения о «загадочной пневмонии». В России первые случаи инфекции зарегистрировали 31 января 2020 года.

