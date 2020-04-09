«Был контакт с 50 людьми»: девушке с пневмонией из Ярославля не дают результаты теста на коронавирус

В редакцию 76.RU обратилась 30-летняя Лейла Сайфулина из Ярославля. Девушка рассказала, что уже две недели ждёт результата анализов на коронавирус, которые она сдала после того, как врачи диагностировали у неё пневмонию.

— Я заболела 24 марта, вызвала врача на дом и открыла больничный, — рассказала девушка. — 27 марта на приёме у врача мне сделали флюорографию и выявили пневмонию. После этого взяли тест на коронавирус.