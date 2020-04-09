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«Был контакт с 50 людьми»: девушке с пневмонией из Ярославля не дают результаты теста на коронавирус

Девушка дозвонилась до руководства Роспотребнадзора, но с ней даже не стали разговаривать

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У девушки взяли анализы на коронавирус после того, как у неё обнаружили пневмонию

У девушки взяли анализы на коронавирус после того, как у неё обнаружили пневмонию

В редакцию 76.RU обратилась 30-летняя Лейла Сайфулина из Ярославля. Девушка рассказала, что уже две недели ждёт результата анализов на коронавирус, которые она сдала после того, как врачи диагностировали у неё пневмонию.

— Я заболела 24 марта, вызвала врача на дом и открыла больничный, — рассказала девушка. — 27 марта на приёме у врача мне сделали флюорографию и выявили пневмонию. После этого взяли тест на коронавирус.

С тех пор у девушки держится высокая температура. Она рассказала, что намерила 37,7 градуса. Но результаты анализов ей до сих пор не сообщили.

— Сначала говорили, что в лаборатории были выходные, а потом и вовсе отвечать перестали, — говорит пациентка. — Я очень переживаю после этого за своё здоровье и здоровье окружающих. Никакой самоизоляции мне не предписали. На момент выхода на больничный со мной контактировало не менее 50 человек.

Врачи девушке говорят, что не могут сообщить ей результаты анализов, так как их попросту нет — не прислали из Роспотребнадзора. Пациентка дозвонилась до руководителя ведомства, чтобы как-то прояснить ситуацию.

— Звоните в приёмную и записывайтесь ко мне на приём, — отказал в диалоге девушке руководитель управления Роспотребнадзора по Ярославской области Александр Звягин.

Редакция 76.RU обращается к руководству Роспотребнадзора и представителям правительства Ярославской области с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

На сегодняшний день в Ярославской области на лечении с выявленным COVID-19 находятся 11 человек. Ещё двое полностью выздоровели, и их выписали из больницы. Всю информацию о коронавирусе на сегодняшний день можно найти в нашей онлайн-трансляции.

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