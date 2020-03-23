Коронавирус напугал и практически запер в домах весь мир. Сообщения о новых заразившихся поступают ежедневно. Некоторые европейские страны ввели полный карантин, запретив жителям выходить на улицу без веского повода. Ярославец Денис Лупекин, который уже долгое время живёт в Дрездене, рассказал, есть ли дефицит в продуктовых магазинах, насколько немцы исполнительны и... о зайцах.
Люди везде одинаковые, вернее, базовые инстинкты у нас одни, а поведение людей может отличаться в зависимости от условий, в которых они живут, правил игры, которые для них задаются.
В странах, где человек является большей ценностью, чем государство, где государство, собственно, и функционирует только для того, чтобы обеспечить благополучие человека, а не содержит сакрально-отвлеченное наполнение, период пандемии коронавируса проходит не то что бы легко, поскольку есть жертвы, но понятно. Понятно, почему и какие меры государством предпринимаются, понятно, как нужно действовать в случае чего, и понятно, что твоя судьба, не дай бог какие проблемы, не будет никому безразлична.
Чем же все-таки люди одинаковы
В России пишут, что исчезают некоторые виды товаров практически до нуля. В Германии они тоже исчезают. И по одним и тем же причинам — из опасения дефицита, которое и создает сам дефицит. Я поначалу думал, что немцы закупаются, чтобы переждать время в самоизоляции, но нет, они не выполняют ничего сверх того, что устанавливается государством. Сказано, в школы не ходить, значит, не будут в школы ходить, а на детские площадки, в парки, в пивные — будут. По этой причине нас, скорее всего, ожидает полный карантин, как в соседних Франции и Чехии, со штрафами за необоснованный выход на улицу.
Какая обстановка сейчас в Дрездене
Сегодня первый день, когда схлынул потребительский ажиотаж. До этого всю неделю шли интенсивные закупки, появились пустые полки, некоторые виды товаров просто исчезли. Постепенно они начали восполняться, дефицит преодолевается. Единственное, чего сейчас нет — макаронных изделий по адекватной цене. Муки нет. Все остальное, что исчезло на продолжительный срок, стало появляться.
С этого дня в магазинах на кассах установили стеклянные экраны, защищающие продавцов. У касс сделали разметку — наклеены полосы на полу, чтобы покупатели соблюдали дистанцию в 2 метра. В крупнейших сетевых магазинах «Кауфланд» сотрудники на входе раздают листовки-инструкции — соблюдать дистанцию, аккуратно пользоваться эскалатором, не приходить в магазин до открытия, сохранять дружелюбие. Просят по мере возможного не использовать наличные. В залах сотрудники тоже предупреждают о необходимости соблюдать дистанцию. На улицах лентами обнесены детские городки и даже одиночные качели. Школы организовали дистанционное обучение. Поначалу предполагалось, что, хоть занятия и отменены, родители смогут отпускать в школы детей для их подконтрольного времяпровождения, с досугом и питанием. Почти сразу же эти условия были отменены. Сейчас на электронную почту приходит серьезный объем заданий для самостоятельного освоения нового материала.
Ходит информация, которую я не могу проверить, что плата за электричество на определенный период будет отменена. Позволены отсрочки по платежам за квартиру. Читал, что некоторые организации и вовсе отменяют квартирную плату на какое-то время, что, конечно, индивидуальный коммерческий подвиг, а не тенденция.
В общественном транспорте, в том числе железнодорожном, отменены кондукторы и контролеры. Я пару дней назад ехал на электричке за город, при отправлении действительно прошло звуковое объявление, что билеты нужно покупать на станциях в автоматах, но проверять их не будут. То есть практически можно ездить зайцем, как раз до введения всеобщего карантина, когда движение граждан будет ограничено.
Насчет зайцев. Они населяют центр Дрездена, и я уверен, что остальные районы тоже. Общее умиротворение в период чрезвычайных мер олицетворяют как раз они. Пасутся днем и ночью на лужайках у домов. Постоянно их вижу, в том числе под балконом. Выхожу недавно из магазина, расположенного на оживленной трассе, перехожу дорогу, свободную в сумерках, но по ней все равно проносятся то и дело машины с включенными фарами, рассекают воздух трамваи, ходят пешеходы. И возле всего этого свиста, вспышек, шагов и голосов прохожих два зайца щиплют траву. Зайцы огромные — каждый величиной в две взрослых кошки.
В Баварии уже объявлен полный карантин, идет совещание федерального правительства с землями о едином подобном решении на всю страну.
Удар по экономике сильный.
Китаю понадобилось 2,5 месяца, чтобы полностью победить распространение вируса. Германия живет в режиме антивирусных мер только неделю.
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