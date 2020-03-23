В странах, где человек является большей ценностью, чем государство, где государство, собственно, и функционирует только для того, чтобы обеспечить благополучие человека, а не содержит сакрально-отвлеченное наполнение, период пандемии коронавируса проходит не то что бы легко, поскольку есть жертвы, но понятно. Понятно, почему и какие меры государством предпринимаются, понятно, как нужно действовать в случае чего, и понятно, что твоя судьба, не дай бог какие проблемы, не будет никому безразлична.

Чем же все-таки люди одинаковы

В России пишут, что исчезают некоторые виды товаров практически до нуля. В Германии они тоже исчезают. И по одним и тем же причинам — из опасения дефицита, которое и создает сам дефицит. Я поначалу думал, что немцы закупаются, чтобы переждать время в самоизоляции, но нет, они не выполняют ничего сверх того, что устанавливается государством. Сказано, в школы не ходить, значит, не будут в школы ходить, а на детские площадки, в парки, в пивные — будут. По этой причине нас, скорее всего, ожидает полный карантин, как в соседних Франции и Чехии, со штрафами за необоснованный выход на улицу.