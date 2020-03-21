«Маски не помогают»: врач ответил на вопросы о коронавирусе, которые сейчас задают все

В Городскую клиническую больницу № 40 — она же «больница в Коммунарке» — везут почти всех московских пациентов с подозрением на COVID-19. Главврач больницы Денис Проценко за последние дни дал несколько интервью, в которых рассказал, как ищут пациентов с подозрением на коронавирус, почему отказываться от изоляции — преступление и что делать тем, кто хочет провериться на коронавирус, но не может сдать тест. И да, про маски тоже рассказал.
Мы выбрали его ответы на самые популярные вопросы, которые видим в комментариях читателей. Полностью интервью Дениса Проценко можно прочитать на ВВС и на сайте «Москвич»
О том, почему людей изолируют в больницы, но не лечат
Средневыраженные симптомы лечения не требуют — только изоляция и наблюдение. Кстати, именно с этим связаны жалобы типа «я третий день в больнице, а мне только измеряют температуру и никак не лечат». Да, мы не лечим, потому что идеальных, безопасных схем лечения при поражении коронавирусом не выработано. Схемы, которые мы применяем при тяжелом течении болезни для антиретровирусной терапии, обладают достаточно выраженными побочными эффектами. Как и во всем мире, в этих случаях мы используем препараты, которые используются для борьбы с ВИЧ-инфекцией — оказалось, что некоторые из них эффективны для борьбы с коронавирусом.
О принудительной изоляции в больницу и побегах
Они разворачиваются и уходят. Кто-то через забор, кто-то через КПП. Мы же не можем людей ограничивать в свободе передвижения, что мы им, руки будем выворачивать? Когда пациент поступает, с ним два часа говорят. Зачитывают правила, предписания и предупреждения об ответственности за действия, влекущие распространение инфекционного заболевания и создающие угрозу населению.
<…> «Нет, мы не настолько больны, чтобы в больнице лежать». Они нас не слышат. Не понимают, что для старших людей они и есть то самое ходячее биологическое оружие.
О масках
Вот я сейчас спрашивал у ваших коллег, зачем они пришли сюда в респираторах. Эти штуки со степенью защиты 2FP используют наши врачи в сочетании с полностью закрывающим тело костюмом. Такая маска на улице только ведет к нагнетанию истерики у людей. От попадания вируса одна маска на лице не спасет. А если вы болеете или контактировали с заболевшим — только самоизоляция.
«Не нужно носить маски здоровым. Маски не помогают»
Денис Проценко
О массовой сдаче теста на коронавирус
Денис Проценко говорит, что люди, которые пытаются сдать анализ, когда у них еще нет признаков болезни, только мешают врачам помогать заболевшим.
Например, врачи вместо работы объясняют, что не нужно делать анализ, если у вас нет температуры и других признаков болезни. Потому что рутинный анализ ничего не дает.
[Массовая сдача тестов представляется] не только бессмысленной, но и вредной. Вспомните историю с массовым онкологическим скринингом: сотни ложнопозитивных диагнозов, на которые отвлекаются врачи. При этом упускается драгоценное время, за которое людям с реальной болезнью можно было бы помочь.
«Когда человек, не имеющий клинических симптомов, хочет сдать анализ — это паранойя»
Денис Проценко
О самоизоляции дома
Важна как самоизоляция от большого социума, так и изоляция внутри квартиры. Вы занимаете одну комнату, после вашего похода в туалет близкие тщательно проветривают всю квартиру, если вы живете не вдвоем, а втроем-вчетвером-впятером, за вами ухаживает один член семьи. Не кто-то один единовременно, с тем чтобы потом его сменил другой, а один конкретный человек на все время вашей изоляции.
Как различить, что состояние больного стало опасным?
Появление одышки, чувство нехватки воздуха, которое легко оценить самостоятельно. Здоровый человек в состоянии покоя делает от 9 до 16 вдохов, так что одышка свыше 25 вдохов в сочетании с высокой температурой — повод немедленно вызвать скорую помощь.
Как ищут контактировавших с зараженными, прилетевшими из других стран?
Если на его авиарейсе был хоть один инфицированный, врачи-эпидемиологи вместе с оперативниками найдут каждого пассажира и отработают весь его маршрут. Скажем, девушка прилетела из Милана — летала на Неделю моды. На пятый день затемпературила с кашлем, у нее взяли мазок, результат положительный. Дальше начинается история. «Были в Европе? А когда? А каким рейсом прилетели?» Все летевшие этим рейсом разыскиваются и оповещаются, что на борту был инфицированный. «Как вы ехали из аэропорта?» — «Вызвала "Яндекс.Такси"». — «Поднимите заказ, дайте номер машины». Проверяются все, кто заказывал эту машину в тот день. Невидимая, но невероятная по объему, колоссальная работа, которую ведет каждый день городской штаб по борьбе с коронавирусом.
По данным на 20 марта, коронавирус диагностировали у 253 человек, зараженные есть в 23 регионах страны. Мы ежедневно обновляем информацию в этой сводке.