«Не надо слишком оберегать»: как вести себя, если у вашего близкого обнаружили рак. 5 советов

Успокойтесь сами

Ко мне часто обращаются не только пациенты, но и их родственники. Первое, что я советую сделать, — успокоиться. В первое время это сложно сделать самому пациенту, поэтому очень важно, чтобы рядом был человек, который способен адекватно реагировать и воспринимать информацию. Не будет ничего хорошего, если вы оба будете в панике или рыдать — вы не поймёте, что и как надо делать дальше.

В идеальной ситуации после того, как человек услышал диагноз «рак», с ним сразу должен работать психолог. А лучше - со всей семьей. Он сориентирует, расскажет об аспектах, — считает Елена Сидоренко. — А ещё хорошо дать людям информацию о том, где найти примеры удачного лечения, чтобы он не пошёл сам искать в интернете. И лучше рассказать об этом до того, как он может услышать от знакомых случайные фразы: «А у меня вот родственник болел, да помер лет 10 назад». Правильно и вовремя поданная информация избавит от ненужных вопросов и настроит на победу.

«Мам, я приеду, завари чайку»



Как помочь своему близкому человеку? В первую очередь надо сказать, что жизнь не должна разделяться на до и после. Отношения жизненные, они продолжают выстраиваться. Не надо как-то слишком сильно оберегать заболевшего человека, постоянно думать, как не затронуть тему рака. Даже если человек болен сильно или пожилой, все равно можно сказать: «Мам, я приеду, завари чайку». У мамы уже будет какая-то забота, она будет чувствовать себя нужной. Казалось бы, обыденная вещь — стараться из обычной жизни не выпадать. Многие не говорят своим близким диагноз. Некоторые родителям не говорят, хотя, если не мама, то кто тебя поймет. Возможно, некоторые родители не понимают, что это действительно смертельная болезнь.