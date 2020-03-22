«Не надо слишком оберегать»: как вести себя, если у вашего близкого обнаружили рак. 5 советов

Елена Сидоренко на себе испытала, какого это услышать страшный диагноз «рак». Она поборола болезнь, искала таких же, кто не равнодушен. Познакомилась в интернете с автором проекта «Я люблю жизнь» Оксаной Андриенко - крестной феей, как называет её Елена. Так появился проект в Ярославле. Лена создала пациентское сообщество, чтобы своим примером показывать, что жизнь после этого диагноза продолжается. Теперь участники сообщества, кто прошёл через лечение рака или проходит в настоящий момент, помогают друг другу: устраивают мастер-классы, разговаривают о том, что волнует. Ведь с теми, кто на себе испытал операции и химии, можно говорить обо всём, о том, что не каждый может обсудить с родственниками. Мы поговорили с Еленой о том, как вести себя, если у вашего близкого человека обнаружили рак. Как поддерживать человека с онкологией.
Успокойтесь сами
Ко мне часто обращаются не только пациенты, но и их родственники. Первое, что я советую сделать, — успокоиться. В первое время это сложно сделать самому пациенту, поэтому очень важно, чтобы рядом был человек, который способен адекватно реагировать и воспринимать информацию. Не будет ничего хорошего, если вы оба будете в панике или рыдать — вы не поймёте, что и как надо делать дальше.
В идеальной ситуации после того, как человек услышал диагноз «рак», с ним сразу должен работать психолог. А лучше - со всей семьей. Он сориентирует, расскажет об аспектах, — считает Елена Сидоренко. — А ещё хорошо дать людям информацию о том, где найти примеры удачного лечения, чтобы он не пошёл сам искать в интернете. И лучше рассказать об этом до того, как он может услышать от знакомых случайные фразы: «А у меня вот родственник болел, да помер лет 10 назад». Правильно и вовремя поданная информация избавит от ненужных вопросов и настроит на победу.
«Мам, я приеду, завари чайку»
Как помочь своему близкому человеку? В первую очередь надо сказать, что жизнь не должна разделяться на до и после. Отношения жизненные, они продолжают выстраиваться. Не надо как-то слишком сильно оберегать заболевшего человека, постоянно думать, как не затронуть тему рака. Даже если человек болен сильно или пожилой, все равно можно сказать: «Мам, я приеду, завари чайку». У мамы уже будет какая-то забота, она будет чувствовать себя нужной. Казалось бы, обыденная вещь — стараться из обычной жизни не выпадать. Многие не говорят своим близким диагноз. Некоторые родителям не говорят, хотя, если не мама, то кто тебя поймет. Возможно, некоторые родители не понимают, что это действительно смертельная болезнь.
Не отказывайтесь от интима
То же самое с супружескими взаимоотношениями, где есть ещё и интимная близость, а она у онкопациентов есть, где мнение о нас и отношение очень важны. Попробуйте поговорить с мужем о диагнозе. Мужчина боится не понимает, что можно делать, куда поцеловать, за что потрогать, как обнять, что сказать. И у женщины есть свои страхи: как он её теперь воспримет, как он теперь смотреть будет, а тем более трогать. Понятно, что в тех семьях, где до болезни не было гармонии и контакта, болезнь их ещё больше отдалит. Здесь сложно переделать. Всё идёт через разговор, контакт, понимание и уважение. Ни один взрослый человек не может догадаться, что у другого в голове, на что он обиделся и что сделал не так. Поэтому, если сложно просто сесть и всё проговорить, надо двигаться маленькими шагами — разговаривать понемногу каждый день, или сегодня интуитивно руку тут положить, в другой раз иначе. Восстановить интимную жизнь. Возможно, изначально без света, в белье. То есть маленькими шагами преодолевать этот страх. Тут важно, чтобы оба помогали друг другу, и человеку, который борется с болезнью, и партнёру помогать, не отдалить его. Говорите близкому человеку: «Я буду рядом, я пойму и приму».
Не бесите
Самое главное для онкопациента — это его эмоциональное состояние. Чтобы ему было комфортно, полноценное питание, сон и положительные эмоции — это залог нашей продолжительной жизни.
Я после операции стараюсь тяжёлого не поднимать, не уставать, не нервничать. Прибираюсь, если почувствую, что устала, брошу тряпку, да и наплевать. Я сейчас стараюсь с детьми об этом разговаривать, что для меня это очень важно, чтобы они лишний раз меня не бесили, не нервничали сами. Моя семья знает, что меня надо беречь. Дочь прибегает: «Вот знаешь, у нас там в школе…» Я говорю: «И?» Она по моему выражению уже понимает: «Ну да, ты сейчас скажешь, что никто же не умер, значит всё хорошо». В обычной жизни мы часто обращаем внимание на всякую ерунду, но все это не так важно. Надо понимать, что во время и после болезни человек может быстрее уставать. Но и самому заболевшему не надо стесняться попросить помощи, если тяжело, если не можешь чего-то приготовить, чего-то сделать. Люди вокруг не догадаются о том, что может быть нужна какая-то элементарная помощь, особенно если до этого ты был полон энергии.
Дайте выплакаться, а потом — к психологу
У человека, столкнувшегося с диагнозом, как и в любой сложной жизненной ситуации, есть несколько стадий принятия этого. Плакать — это нормально, есть и стадия, когда буквально всё раздражает, ты всех ненавидишь, думая, блин, ну почему же это именно со мной. Есть разные этапы. Есть моменты, когда заболевшему сложно в одиночку справиться, тогда проще и лучше обратиться к психологам или онкопсихологам. К сожалению, в нашем мире не принято обращаться к таким специалистам: «Да что я дура, что ли?» А ведь они даже помогают справляться с побочными эффектами от химиотерапии. Но человеку невозможно что-то навязать, если он этого не хочет, поэтому близким тут надо просто быть рядом.
И, главное, верить! Верить в завтра! Верить в любовь! Даже не думай, что ты можешь не справиться!
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