Сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали снимки коронавируса (CoViD-19) под микроскопом. А в федеральном Минздраве подтвердили, что ученым удалось расшифровать полный геном. Это поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.

Федеральный Роспотребнадзор поделился кадрами, которые по праву можно назвать историческими.