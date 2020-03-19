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Так выглядит новый коронавирус под микроскопом

Так выглядит новый коронавирус под микроскопом

Сотрудники новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» сделали снимки коронавируса (CoViD-19) под микроскопом. А в федеральном Минздраве подтвердили, что ученым удалось расшифровать полный геном. Это поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения инфекции.

Федеральный Роспотребнадзор поделился кадрами, которые по праву можно назвать историческими.

Вот так выглядит вирус, которым болеют десятки тысяч людей на планете

Вот так выглядит вирус, которым болеют десятки тысяч людей на планете

Новосибирские учёные одни из первых разработали тест-системы для его определения

Новосибирские учёные одни из первых разработали тест-системы для его определения

Сейчас в новосибирском центре «Вектор» разрабатывают вакцину против коронавируса нового типа. Учёные одни из первых сделали тест-системы для его определения — именно поэтому туда отправляют анализы потенциально зараженных людей со всей страны.

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коронавирус в НовосибирскеВектор
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
19 мар 2020 в 13:37

это прорыв