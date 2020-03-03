«Вы сжигаете не жир»: бодибилдер рассказал, как быстро сбросить лишний вес

Весна уже пришла, а лишние кило, заботливо накопленные за зиму, ещё не ушли. А уже скоро скидывать пуховик и являть себя миру... И времени уже почти не осталось. Можно ли ещё успеть привести тело в порядок? Ярославский тренер и призер соревнований по бодибилдингу Александр Щёлоков рассказал, что нужно делать, чтобы похудеть.

— Самый эффективный способ похудеть — это придерживаться правильного питания, выполнять тренировку с силовыми и кардионагрузками, — считает Александр.



Кажется, что формула донельзя проста, но почему тогда люди не достигают результата? Существует несколько ошибок, которые допускают те, кто решил встать на путь похудения. Во-первых, если вы что-то съедите, а потом будете усердно это сжигать, результата это особо не даст, так как похудение — это в первую очередь дефицит калорий.