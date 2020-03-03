«Вы сжигаете не жир»: бодибилдер рассказал, как быстро сбросить лишний вес

Весна уже пришла, а лишние кило, заботливо накопленные за зиму, ещё не ушли. А уже скоро скидывать пуховик и являть себя миру... И времени уже почти не осталось. Можно ли ещё успеть привести тело в порядок? Ярославский тренер и призер соревнований по бодибилдингу Александр Щёлоков рассказал, что нужно делать, чтобы похудеть.
— Самый эффективный способ похудеть — это придерживаться правильного питания, выполнять тренировку с силовыми и кардионагрузками, — считает Александр.
Кажется, что формула донельзя проста, но почему тогда люди не достигают результата? Существует несколько ошибок, которые допускают те, кто решил встать на путь похудения. Во-первых, если вы что-то съедите, а потом будете усердно это сжигать, результата это особо не даст, так как похудение — это в первую очередь дефицит калорий.
Во-вторых, выполнять только кардионагрузки или только силовые не очень эффективно.
— Когда мы занимаемся силовым режимом с частотой пульса более 130 ударов в минуту, горит у нас не жир подкожный, а мышечный гликоген. Исходя из этого, за всю тренировку, которую мы провели в жёстком силовом режиме, мы сжигаем не больше 400 калорий, — пояснил тренер. — Если вывести формулу, то получается следующее: 100 граммов жира животного происхождения имеют энергетическую ценность в районе 1000 калорий. Если мы сжигаем 400 калорий за час, то сожженного жира получается около 40 граммов. Поэтому силовая тренировка — не очень эффективный способ сжечь жир.
Александр рассказал, какие упражнения в каждом режиме самые жиропожирающие.
— В силовой тренировке это приседания, становая тяга, жим лежа, армейский жим (то есть жим штанги стоя), подтягивания, — рассказал тренер. — Из кардионагрузок самыми эффективными считаются бег, сайклинг (езда на велосипеде), гребля и ходьба. Если чередовать эти тренировки по принципу кардио — силовые — кардио и придерживаться правильного питания, то в короткие сроки можно достигнуть желаемого результата.
Также стоит отметить, что выполнять упражнения нужно под наблюдением тренера или же зеркала, чтобы не получить травм.