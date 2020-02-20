В Ярославской области придумали, как выдавать льготные лекарства без бешеных очередей

Скандалы из-за выдачи положенных льготникам бесплатных медикаментов в Ярославской области принесли результат. Чиновники начали искать схемы, как предотвратить многочасовое стояние людей в очередях. В дни выдачи лекарств народ оккупирует аптеки и больницы, кому-то становится плохо от долгого ожидания.
Новая схема: выдавать лекарства по предварительной записи. Её опробуют на Гаврилов-Ямской центральной районной больнице.
— В Гаврилов-Ямской ЦРБ до введения новой системы рецепты получали в порядке живой очереди. Врачи вынуждены были принимать по
В Ярославской области живут больше 180 тысяч человек, получающих бесплатные медикаменты. Бóльшая часть из них в Ярославле. Если идея предварительной записи окажется успешной, её будут использовать и в других больницах.
Напомним, в этом году по Ярославской области прогремели скандалы из-за медикаментов. Люди стояли в гигантских душных очередях долгими часами, но не получали положенных лекарств. Позже власти признавались, что в регионе не хватает лекарств на всех льготников.