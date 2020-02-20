В Ярославской области придумали, как выдавать льготные лекарства без бешеных очередей

Весь прошлый год мы писали об очередях по всему городу

Скандалы из-за выдачи положенных льготникам бесплатных медикаментов в Ярославской области принесли результат. Чиновники начали искать схемы, как предотвратить многочасовое стояние людей в очередях. В дни выдачи лекарств народ оккупирует аптеки и больницы, кому-то становится плохо от долгого ожидания.

Новая схема: выдавать лекарства по предварительной записи. Её опробуют на Гаврилов-Ямской центральной районной больнице.