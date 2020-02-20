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Здоровье

В Ярославской области придумали, как выдавать льготные лекарства без бешеных очередей

Схему протестируют на одной из региональных больниц

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Весь прошлый год мы писали об очередях по всему городу

Весь прошлый год мы писали об очередях по всему городу

Скандалы из-за выдачи положенных льготникам бесплатных медикаментов в Ярославской области принесли результат. Чиновники начали искать схемы, как предотвратить многочасовое стояние людей в очередях. В дни выдачи лекарств народ оккупирует аптеки и больницы, кому-то становится плохо от долгого ожидания. 

Новая схема: выдавать лекарства по предварительной записи. Её опробуют на Гаврилов-Ямской центральной районной больнице. 

— В Гаврилов-Ямской ЦРБ до введения новой системы рецепты получали в порядке живой очереди. Врачи вынуждены были принимать по 200–300 человек в день, а людям приходилось ждать по 4–5 часов, — сообщили в правительстве Ярославской области. — Для улучшения ситуации в поликлинике был открыт специальный кабинет выписки льготных лекарственных препаратов и введена предварительная запись на получение рецепта. Всех, кому необходимы льготные лекарства, распределили на несколько дней, и теперь процесс получения рецепта в среднем занимает 15–20 минут. Для записи пациенты могут выбрать любой удобный для себя вариант: через интернет, при личном обращении в регистратуру или к терапевту.

В Ярославской области живут больше 180 тысяч человек, получающих бесплатные медикаменты. Бóльшая часть из них в Ярославле. Если идея предварительной записи окажется успешной, её будут использовать и в других больницах. 

Напомним, в этом году по Ярославской области прогремели скандалы из-за медикаментов. Люди стояли в гигантских душных очередях долгими часами, но не получали положенных лекарств. Позже власти признавались, что в регионе не хватает лекарств на всех льготников

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льготные лекарстваочереди в больнице
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
20 фев 2020 в 07:30

Да уж, для такой придумки действительно нужен коллегиальный "гениальный мозг"😂😂😂.