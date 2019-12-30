«После "бархатного кайфа" остановитесь»: нарколог рассказал, как правильно пить, чтобы не было плохо

Ярославский нарколог Михаил Черноморский рассказал, сколько выпить, чтобы праздник запомнился только весельем Фото: Александра Савельева, Елена Вахрушева

Всё ближе прекрасный и самый ожидаемый праздник — Новый год. Бой курантов, подарки, мандарины, шампанское, шумное застолье. Как сделать, чтобы праздник запомнился только весельем, а утро не стало мучительно больным, мы узнали у ярославского нарколога Михаила Черноморского.

— Многие будут отмечать Новый год с алкоголем. Как не пропустить момент, когда надо умерить пыл? Понятно, что у всех всё индивидуально, но, может, есть какой-то универсальный сигнал организма?

— Дело в том, что этот Новый год далеко не первый в жизни каждого человека. Надо полагаться на свой опыт. Вот есть состояние, до которого человек может себя контролировать, а дальше то, что называют «вторым дыханием» или утратой количественного контроля. Вы же знаете, сколько вам можно выпить, чтобы на утро чувствовать себя хорошо.



— Но ведь бывает такое, что иногда и капли хватает, чтобы захмелеть, а иногда вроде и много выпиваешь, а ни в одном глазу. Это очень субъективно, зависит и от настроения.

— Это всегда субъективно, но не надо доходить до верхней точки. Если в среднем вы знаете, что для вас полбутылки крепкого алкоголя — это смертельно, то ограничьтесь четвертью. Не надо подходить к этой отметке — полбутылки. Вот ради чего человек пьёт?

— Чтобы расслабиться, пробудить в себе веселье.

— Вот. Как вы почувствовали состояние лёгкой эйфории, или как это называют «бархатным кайфом», тут надо остановиться, потому что дальше будет лишку. Понятно, что это не значит, что не надо чокаться, можно чокнуться, пригубить и поставить. Если вы почувствовали расслабление, почувствовали, что развязался язык, что вам хорошо — это сленговое слово «кайф». Ведь тут не работает так — чем больше выпил, тем больше кайфа. Нет, кайф ломается. Поэтому как стало хорошо — всё, пусть алкоголь станет антуражем. Вы можете идти к этому состоянию медленно. То есть если наливают по рюмочке, пить по половинке. Или я знаю людей, которые, чтобы раскрепоститься, перед застольем доходят до определённого состояния, а в компании уже только пригубляют. Тут всё регулируется своим самочувствием, своим состоянием, больше ничем.



— Есть зависимость качества алкоголя от цены? Можно купить вино за 300 рублей, можно за 3000. От более дорогого организму будет не так плохо утром?

— Если правильно, то, конечно, должно быть соответствие — чем дороже напиток, тем он качественнее. Из-за чего, например, коньяк дорожает: больше выдержка, применены правильные технологии. Или вино. Одно дело вино, сделанное не пойми из чего, совсем другое — сделанное из винограда такого-то года, выращенного на таком-то склоне. Но, к сожалению, в наших условиях не всегда дорого — значит, качественно. Я был свидетелем, когда покупали хороший коньяк или виски за рубежом, приезжали в Россию, такой же напиток, такая же бутылка, этикетка — всё точно такое же, а внутри не то. Норма, когда качество — это дорого. Но в наших условиях даже напиток за 2, 4, 5 тысяч может быть некачественным. И даже если вы берёте качественный алкоголь, а выпиваете его много, то результат будет все равно плохой. Если взять коньяк «Курвуазье», «XO» тысяч за 30 и выпить его литр, то с утра вам тоже будет плохо. Дорогие напитки и пить надо по-дорогому.



— Новый год встречают с шампанским, а дальше каждый выпивает свои любимые алкогольные напитки. Можно ли мешать или лучше так и продолжать с шампанским?

— Что значит мешать? Если в 12 выпить бокал шампанского, а дальше кто-то водку, кто-то вино — да пожалуйста. Другое дело, если на протяжении вечера пьем водку, запиваем её шампанским, тогда, конечно, нельзя. Утром будет плохо.

— Плохо будет из-за того, что намешали, или из-за количества выпитого?

— Из-за того, что мешали, из-за количества. Тут уже не разберёшь. Наутро будет чуть меньше плохо, чуть больше плохо — жизнь-то всё равно будет не мила. Если мы говорим об интенсивности головной боли или частоте наших побегов до унитаза, чтобы напугать его, то какая разница? Сняли головную боль одной таблеткой «Пенталгина» или тремя — голова же всё равно болела. Надо понять, что алкоголь не должен быть самоцелью. Относитесь к этому как к сопутствующему антуражу, тогда всё будет хорошо.

— Есть такое мнение, что лучше крепкие напитки с чем-то жирным употреблять.

