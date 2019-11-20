«Я всегда доступен, как Иисус Христос»: история доктора из глубинки, на которого молится весь город

Пациенты ценят Владимира Саныча за отзывчивость и обожают за чувство юмора Фото: Александра Савельева

В левобережном Тутаеве люди уже год не могут полежать в больнице. Здесь закрыли койки сестринского ухода в отделении местной больницы. Неделю назад мы проверили, как живут люди без закрывшейся «богадельни» (так назвал койки сестринского ухода заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнёв). Местные жители рассказали, какие теперь препятствия им приходится преодолевать, чтобы попасть на лечение в стационар, который находится на другом берегу Волги.

Перебраться с левого берега Волги на правый в Тутаеве летом можно на пароме или частной лодке. А зимой проезд возможен только через Ярославль — здесь ближайший мост через реку.



Жители Тутаева почти было отчаялись — поход к врачу превратился в квест. Но, как обычно, всё держится на простых людях. В Тутаеве больные теперь как спасителя ждут участковых врачей. И всем городом уповают на участкового терапевта Владимира Финагина. Есть, конечно, и другие доктора. Но Владимира — любят. Не только за то, что безотказно едет на каждый вызов. А и за то, с какой любовью к пациентам он это делает.

До стационара, куда можно лечь на лечение, можно добраться только паромом или через мост в Ярославле Фото: Александра Савельева

Уже с 8 утра Владимира Финагина возле дневного стационара в левобережном Тутаеве ждут больные. Две пожилые женщины смотрят, как он паркуется на своей трёхдверной «Ниве».

— Мы любим к нему ходить, — говорят пациентки. — Он заботливый.

К терапевту — без регистратуры



Койки сестринского ухода здесь закрыли больше года назад, теперь в левобережном Тутаеве работает лишь дневной стационар Фото: Александра Савельева

Доктор работает в том самом корпусе, где раньше были койки сестринского ухода, а теперь работает лишь дневной стационар. То есть возможности остаться на ночь у пациентов теперь здесь нет.

— У кого есть возможность, те приезжают ко мне сюда, кто не может сам ходить в стационар, те отправляются на другой берег Волги — там прекрасная больница здоровенная и есть койки сестринского ухода, — объясняет доктор. — У нас транспорт специально для этого выделен, их везут туда на машине. Приму здесь всех — потом еду по тем, кто лечится на дому.



Владимир Финагин проработал здесь 34 года. Всех городских и сельских пациентов, закреплённых за его округом, знает практически с рождения.

— Людей из поликлиники направляют или сами звонят на сотовый. Потом приходят, — разложил схему записи на приём терапевт.

— А как же там всякие регистратуры, запись через «Госуслуги»?

— Ничего подобного. Позвонили и пришли. Так проще. Администрация мне разрешила это делать.

«Я в график не вникаю»



Есть в левобережном Тутаеве поликлиника и станция скорой помощи, но пациенты предпочитают вызывать именно доктора Финогенова Фото: Александра Савельева

Доктор старается угодить всем, сыплет шутками. Бабули смотрят влюбленными глазами.

— Мы никуда не торопимся и конвейер из пациентов не устраиваем, — говорит терапевт. — Бывает, по три человека в день принимаю, а бывает и по семь. Если кому-то нужно полежать после капельницы или просто отдохнуть перед дорогой домой — всегда пожалуйста. Палата у нас есть, мы никого не гоним. А то не дай бог ещё осложнения какие-нибудь у людей потом будут.

Поток людей закончился, и Владимир Финагин пошёл к своей «Ниве» и отправился в объезд по пациентам, которые лечатся на дому.



— На своей машине приходится работать? — удивился я.

— Есть уазик, который выделили, — объясняет доктор. — Просто сегодня нужно навестить пару пациентов, спросить, всё ли у них хорошо. Так проще будет.



Владимир Финагин говорит, что никогда не откладывает пациентов на завтра, если им можно помочь сегодня Фото: Александра Савельева

— Какой у вас вообще рабочий график?

— То до трёх часов, то до полпятого. Я в график не вникаю. Если есть работа, я её делаю. Бывает, и вечером люди звонят, я к ним езжу.

— Сядут же на шею.

— Они же, получается, не только пациенты, но и мои знакомые. А помогать своим знакомым — это дело нормальное.

«Без него мы умрём»



Многие пациенты молятся на своего участкового доктора. Говорят, что другого им не надо Фото: Александра Савельева

Ездит к пациентам по домам Владимир Финагин практически каждый день.

— Стоит только пожаловаться на здоровье — он сразу же бежит на помощь, — благодарят своего участкового терапевта супруги Александр и Елена Сердюк. — Мы здесь десять лет живём, ни разу не слышали, чтобы кто-то про него плохо отзывался.

— Да-да, я всегда доступен, как Иисус Христос, — выглядывает из-за «Нивы» доктор. — Но вы сильно-то там не хвалите.

— Он у нас пожилой: идёт на работу, ревёт, но справляется, — продолжают пациенты. — Есть врачи и в поликлинике, но все вызывают его. У врачей из поликлиники то рабочий день закончится, то отношение не очень к пациентам. А Владимир Саныч и вечером приедет, если позвать, и в Ярославль позвонит в областную больницу, если надо. Побольше бы таких докторов. Но у нас он такой один. Если уволится, то мы, наверное, без него умрём. А если серьёзно, то останется только один выход — ездить лечиться в Ярославль за деньги.



Доктор едет-едет сквозь снежную равнину



Участковый терапевт справляется с работой регистратуры по мобильнику Фото: Александра Савельева

Машина у терапевта грязная. Говорит, не успел помыть после объезда участка. А ездить приходится не только по Тутаеву, но и в деревни. Есть такие места, куда и ни на «Ниве», ни на уазике не проберёшься.

Как-то его вызвали в деревню Зайки. Добраться до неё после дождя целое приключение.

— Я оставил машину у дороги и пошёл пешком, — вспоминает доктор. — Часа полтора перекорячивался через грязевую жижу. Но ничего, с песнями дошёл.



После обеда в стационаре тишина — в это время терапевт ездит по своему участку Фото: Александра Савельева

В другую деревню как-то доктор не смог попасть во время паводка. Путь был через реку Ить, а она разлилась, и все мостки затопило. И эта преграда не стала непреодолимой.

— Местные помогли, на какой-то лодчонке меня переправили к пациентке, — рассказывает Владимир Саныч.

— А там экстренная помощь нужна была, не дождаться было, когда вода уйдёт?

— Пациентов неэкстренных не бывает. Если человеку нужна помочь, то врач должен придти к нему и помочь.

Врач-стахановец



Доктор мечтает поехать на своей «Ниве» не на выезд, а на рыбалку Фото: Александра Савельева

За год Владимир Финагин вылечил со своего участка около 400 человек. И перевыполнил положенную норму — сделал 136%.



— А как брать пациентов, если квоты закончились?

— Всё равно беру всех — разве можно не принять пациента из-за каких-то там квот или нормативов? Я приму всех, а потом уже администрация со страховой службой эти дела разруливают.

Есть у Владимир Саныча мечта: съездить на рыбалку, половить окуней. Вот, говорит, будет свободное время, обязательно отправлюсь, заветное рыбное местечко уже присмотрел. Даже удочка в машине «прописалась» на постоянку. Да вот только со свободным временем беда — люди ждут помощи постоянно.

«Самая крутая рыбалка — со спинингом», — уверен участковый терапевт Владимир Финагин Фото: Александра Савельева