«Приходится бежать, чтобы полежать»: как спустя год живёт больница, которую чиновник назвал богадельней

Теперь в «богадельне» пациенты не могут оставаться на ночь — здесь работает лишь дневной стационар Фото: Александра Савельева

Больше года прошло с момента, как в левобережном Тутаеве закрыли «богадельню» (так тогда назвал отделение сестринского ухода заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнёв). Пациенты буквально умоляли власть любым способом сохранить отделение больницы, ведь больше лечиться на том берегу Волги в Тутаеве, по сути, негде. Скандал получился громким. Но отделение всё же закрыли. Перебраться с левого берега Волги на правый в Тутаеве летом можно на пароме или частной лодке. А зимой проезд возможен только через Ярославль — здесь ближайший мост через реку.



— После шумихи жителям левобережного Тутаева и близлежащих деревень усилили службу домашней медицинской помощи, — рассказал депутат Ярославской областной думы от Тутаевского района Алексей Калганов. — То есть, если у пациента есть условия лежать дома, то его могут не увозить в стационар в посёлок Константиновский (на другой берег Волги. — Прим. ред.), а к нему будут приезжать домой. Врач обязан оказывать такие же услуги, как в больнице, и только после этого уезжать, а также постоянно наблюдать за ним. Плюс к этому в Константиновском открыли дополнительно 12 коек и сделали небольшой ремонт. Туда с левого берега людей бесплатно возят на машине скорой.

Мы съездили на левый берег Тутаева и посмотрели, что власти за год сделали для пациентов, где раньше работало отделение сестринского ухода, а теперь остался только дневной стационар. Разница в том, что раньше пациенты могли оставаться в отделении на ночь, а теперь им приходится таскаться сюда на уколы или капельницы каждый день. В основном это пожилые люди.



«Стало хуже»



Чтобы попасть в больницу, люди летом перебираются через Волгу на пароме, зимой — по мосту в Ярославле Фото: Александра Савельева

Тема здоровья для местных жителей, как говорится, больная. Прохожие в Тутаеве охотно рассказывают, как им приходится добираться до бесплатного здравоохранения.

— После закрытия отделения сестринского ухода стало хуже, — уверена Галина Анатольевна. — Ведь сюда не только из самого Тутаева люди приходят, но и из далёких деревень приезжают. И это каждый день им ездить на уколы? Они бы лучше тут полежали. Но теперь не получается у них. А если лежать, то надо на тот берег или в Ярославль.

По словам местных жителей, летом люди перебираются через Волгу на пароме, а зимой — или пешком по льду, или в объезд через Ярославль.

— Я с автобуса на паром не всегда успеваю, потому что я из деревни приезжаю, — расстраивается пассажирка парома Людмила Владимировна. — Приходится бежать бегом: успеешь не успеешь. И многие не успевают. «Снимать больницу нельзя»



Врачи местной станции скорой помощи говорят, что могут отвезти пациента на другой берег, но только в экстренных случаях Фото: Александра Савельева

С виду «богадельня» за год ничуть не изменилась. Такое же пошарпанное здание, только внутри уже не отделение сестринского ухода, а дневной стационар. Как только мы скрипнули дверью и вошли внутрь, в холл вышла сотрудница в белом халате.



— Мы живём, работаем, и у нас всё хорошо: люди приходят, прокапываются и уходят, — сообщила она. И добавила. — Но это я вам говорю неофициально. Официально я вам заявляю, что ничего здесь без представителей администрации снимать нельзя.

Заглянуть в палаты нам, естественно, не дали. В стационаре стояла такая тишина — непонятно, есть там вообще кто-то или нет.

Мы пошли к чиновникам, уж их-то наверняка пускают в больничное отделение, а потому они знают, что там творится.

— Не готов сейчас это прокомментировать, к сожалению, — сказал глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов. — Это полномочия региона. Можете позвонить в департамент здравоохранения.

В департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области пообещали предоставить главного врача стационара. Но через неделю. С чего всё началось

Пациенты умоляли чиновников оставить отделение сестринского ухода, но его закрыли Фото: Александра Савельева