«Он дарил подарки, но его не узнавали»: телеведущий Андрей Малахов побывал в Ярославле

Российский телеведущий Андрей Малахов съездил в Ярославль и побывал в детском саду
— У нас Андрей пробыл около часа, — рассказали сотрудники детского сада. — Всё было празднично и по-доброму. Дети его не узнали, ну это и понятно. Но гость им понравился. Он с ними поговорил: спросил, что ждут от нового года, девочки похвастались ему своими платьями и серёжками, а ведущий им наговорил комплиментов. Конечно, и подарки ребятам очень понравились.
Не остался без подарка и Андрей Малахов. В детском саду телеведущему подарили его портрет.
Садик стал участником благотворительной акции здорового зрения «Чёткий взгляд на мир», которую проводит известная компания-производитель линз для очков.
В прошлом году Андрей Малахов уже приезжал в Ярославль. Тогда он побывал на фестивале «Пир на Волге» и восхитился бицепсами мэра (сейчас уже бывшего) Владимира Слепцова.