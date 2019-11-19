«Он дарил подарки, но его не узнавали»: телеведущий Андрей Малахов побывал в Ярославле

Российский телеведущий Андрей Малахов съездил в Ярославль и побывал в детском саду № 157 . Здесь он пообщался с детьми из коррекционной группы по зрению. Он привёз малышам в подарок очки и мягкие игрушки Доброглазки.



— У нас Андрей пробыл около часа, — рассказали сотрудники детского сада. — Всё было празднично и по-доброму. Дети его не узнали, ну это и понятно. Но гость им понравился. Он с ними поговорил: спросил, что ждут от нового года, девочки похвастались ему своими платьями и серёжками, а ведущий им наговорил комплиментов. Конечно, и подарки ребятам очень понравились.

