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Здоровье

«Он дарил подарки, но его не узнавали»: телеведущий Андрей Малахов побывал в Ярославле

Участники встречи со звездой рассказали, как это было

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Андрей Малахов поговорил с каждым ребёнком из коррекционной группы отдельно

Андрей Малахов поговорил с каждым ребёнком из коррекционной группы отдельно

Российский телеведущий Андрей Малахов съездил в Ярославль и побывал в детском саду № 157. Здесь он пообщался с детьми из коррекционной группы по зрению. Он привёз малышам в подарок очки и мягкие игрушки Доброглазки.

— У нас Андрей пробыл около часа, — рассказали сотрудники детского сада. — Всё было празднично и по-доброму. Дети его не узнали, ну это и понятно. Но гость им понравился. Он с ними поговорил: спросил, что ждут от нового года, девочки похвастались ему своими платьями и серёжками, а ведущий им наговорил комплиментов. Конечно, и подарки ребятам очень понравились.

Не остался без подарка и Андрей Малахов. В детском саду телеведущему подарили его портрет.

Садик стал участником благотворительной акции здорового зрения «Чёткий взгляд на мир», которую проводит известная компания-производитель линз для очков.

В прошлом году Андрей Малахов уже приезжал в Ярославль. Тогда он побывал на фестивале «Пир на Волге» и восхитился бицепсами мэра (сейчас уже бывшего) Владимира Слепцова.

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КОММЕНТАРИИ (8)

Гость
19 ноя 2019 в 12:24

Делает больше для людей чем наш мэр

алекс
19 ноя 2019 в 13:28

Кто звезда-то? КТО?

Гость
19 ноя 2019 в 11:56

Не узнали ?? А побриться не думал.