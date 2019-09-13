«Врач не пожертвует свободой, чтобы вас спасти»: честный рассказ онколога, ушедшего из госмедицины

Юлия Ковалёва — известный в Ярославле врач — онколог-дерматолог с 20-летним стажем. Юлия долгое время работала в поликлинике, ведя и частные приёмы, но теперь решила окончательно уйти из госмедицины в платную. Почему она приняла такое решение — в её авторской колонке. Ухожу совсем из госмедицины. Возможно, не вернусь никогда. Наверное, нужно объяснить почему. Главное — это гордыня моя, конечно. Моя работа стоит гораздо дороже, чем платит государство из моих и ваших налогов, формирующих ОМС, — рублей 200, возможно, за приём, а возможно, и меньше. Только эти рубли не лично мне идут зарплатой, а всей поликлинике: уборщицам, бухгалтерам, на медикаменты, коммуналку и т. п. Не для того я столько учусь за свой счет, езжу по конференциям и конгрессам, свободно читаю на английском. Как думаете, при таких тарифах может быть достойное здравоохранение?

Я могу и хочу делать больше, в основном лечить — это и есть дело каждого врача. Но в нынешней системе это невозможно! Я больше не могу заполнять эти формы, документы, бланки, справки. По большому счету никому не нужные. Основная причина, почему я ухожу, — это новые формы и требования в оформлении листов для МСЭК (инвалидности) Это сущее безумие! За это ещё и штрафы накладывают и письмами к руководству запугивают. По новым правилам, по некоторым заболеваниям пациентам было вообще не получить инвалидность, так как требовались консультации специалистов, которых нет в Ярославле. Ни медсестёр, ни секретарей сложившаяся в государственном здравоохранении ситуация не предусматривает. Корпеть по 40 минут над бессмысленным набором слов, для написания которых не нужно высшего образования, — это то, чем занят врач сегодня. Врач обременен функциями соцслужб и не является врачом, который лечит. Это неэффективное использование моих знаний и навыков. Любого мыслящего это приведёт к единственной мысли — бежать.

Около года назад случилась оптимизация, и мой кабинет превратился в осаждаемую крепость из-за добавленного населения. Пациентов вдруг стало на ставку, а не на 0,5. Я устала объяснять пациентам, что к врачу нужно записываться. Нет, пациенты ни в чем не виноваты, конечно. Большинство моих пациентов приняли и даже поддержали мое решение. Я планировала доработать до конца лета, но, знаете, у нас же главный двигатель всего сейчас — это чиновник. «Он» придумал очередное «улучшение», назвав это «Онкопатруль». Я не хочу в это даже вникать! Все в РФ от чиновников — это симуляция. Никакой «Онкопатруль» не улучшит ситуацию с доступностью, а тем более не поднимет качество медпомощи. Пока в РФ в медицине главный чиновник, а не врач и пациент, я в медицину не вернусь. Системы здравоохранения в РФ нет, есть только отдельные больницы, специалисты, к которым можно обращаться. Причин, почему врачи уходят из профессии, становится все больше. Противостояние «общества» и врачей обостряется. Уголовное преследование за врачебную ошибку, которое поддерживают и пациенты тоже, также повлияло на моё решение. Я не хочу заниматься ничем серьёзным и смертельным для пациентов. Я знаю, что ошибаюсь, потому что все врачи ошибаются — это часть профессии врача. Пусть отныне это будет неправильно подобранная мазь, которая не убьёт.



Если кто-то думает, что врач в РФ — это какой-то ненормальный человек, готовый пожертвовать своей свободой ради вашего спасения, то это не так. Сейчас врач будет думать прежде всего как не сесть в тюрьму. И это не его выбор — это выбор государства для врача сегодня. Помните, что государство наше — абсолютно бесчеловечно, и если вы встретились с человечностью, то это всего лишь погрешность. Я хочу сохранить в себе человечность! Я хочу снова улыбаться своим пациентам! Сейчас же я в постоянном стрессе. Я в переживаниях. Я чувствую постоянную усталость. Я давно работаю на трех работах 6 дней в неделю. Я не успеваю жить для себя и для семьи. Дети взрослеют и требуют больше времени. Не знаю, почему я это не сделала год назад? Отчасти из-за своих руководителей — на редкость адекватных, к которым я привязалась. Отчасти из-за зарплаты, они у нас остаются маленькими. Да и не было так вот невыносимо, как сейчас. Я в медицине уже 20 лет. Так вот, становится только хуже. Конечно, мне жаль расставаться со своими пациентами. Тем более что на моё место никто в ближайшее время не придёт, потому что врачей попросту нет. Я очень востребована в частной медицине, куда и ухожу. Я хочу там спокойно работать. Я хочу развиваться. На это у меня теперь будет больше времени и сил. Я буду писать свой блог, который забросила. Перечитаю все отложенные статьи. Стану ещё профессиональнее и успешнее!



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