Ставят на ноги за 5 дней: в Ярославле появился новый способ лечения переломов

В Соловьевской больнице появился новый метод лечения переломов костей таза. Теперь операция будет проходить ещё быстрее. На место перелома врачи будут устанавливать специальные стержни, которые надежно фиксируют кости. После такого лечения прооперированный начинает ходить на 3–5-е сутки.

— В этом году с использованием новой российской методики остеосинтеза уже выполнено 11 операций. Потребность — от 150 до 200 таких вмешательств в год. В дальнейшем количество операций будет увеличено как за счет средств бюджета Ярославской области, так и за счет ОМС, — отметил директор департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.