Депутат облдумы возмутился, что прождал скорую почти два часа

За сколько времени должна доехать скорая на вызов? В Ярославле депутат областной думы Александр Воробьёв считает, что быстрее, чем к нему. Он вызывал машину для своего соседа, которому резко стало плохо, но врач приехал только спустя 1 час 45 минут.

— Звонил и я, и моя супруга уже в повышенных тонах на станцию скорой помощи, которая находится рядом с нашим домом. Меня уже взорвало, у человека приступ начался, его всего трясёт, пена изо рта, нам говорили — ждите, — возмущается Александр Воробьёв. — Я потом спросил у доктора: вам не хватает бригад или нагрузка большая? Ответила: и то, и другое. Так надо решать эту проблему!