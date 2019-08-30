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Депутат облдумы возмутился, что прождал скорую почти два часа

Что ответили на это на ярославской станции скорой помощи

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На станции скорой помощи объяснили, почему долго ехали 

Фото: Александра Савельева, Александр Воробьёв / Facebook.com 

За сколько времени должна доехать скорая на вызов? В Ярославле депутат областной думы Александр Воробьёв считает, что быстрее, чем к нему. Он вызывал машину для своего соседа, которому резко стало плохо, но врач приехал только спустя 1 час 45 минут. 

— Звонил и я, и моя супруга уже в повышенных тонах на станцию скорой помощи, которая находится рядом с нашим домом. Меня уже взорвало, у человека приступ начался, его всего трясёт, пена изо рта, нам говорили — ждите, — возмущается Александр Воробьёв. — Я потом спросил у доктора: вам не хватает бригад или нагрузка большая? Ответила: и то, и другое. Так надо решать эту проблему! 

Мы позвонили на станцию скорой помощи, чтобы выяснить обстоятельства по этому вызову. 

— В 20:43 на Заволжскую подстанцию поступил вызов. Повод к вызову: обострение хронического заболевания (вызов в неотложной форме). Учитывая высокую обращаемость, а именно в период с 20:00 до 23:00 на станцию в целом поступило 115 вызовов (вызовы поступали в среднем каждые 1,5–2 минуты), из них в экстренной форме 41 вызов. Средняя нагрузка на бригады за указанный период времени составила 2,9 вызова в час. Таким образом, после обслуживания экстренных вызовов в 22:09 по рации к гражданину направлена первая освободившаяся бригада, — пояснил главный врач областной станции скорой медицинской помощи Андрей Живой. 

Врачи уложились в норматив для неотложного вызова. 

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    Антон
    30 авг 2019 в 16:24

    Александр Воробьев не возмущайтесь - являясь депутатом областной думы Вы в полной мере мере ответственность за принятые решения по оптимизации , реструктуризации, сокращения в сфере медицины области, да и не только медицины. Так что все хорошо !!!

    Джек
    30 авг 2019 в 16:17

    Если средняя нагрузка составляла почти 3 вызова в час и бригады не справлялись значит надо увеличить количество бригад чтобы они справлялись с потоком вызовов. Купить им нормальные новые оснащенные машины. И открыть станции скорой помощи во всех населенных районах города, чтобы врачам не нужно было продираться сквозь пробки. Разве нет?

    Гость
    30 авг 2019 в 15:59

    В порядке очереди, после двадцати вызовов, это совсем недолго. Сами виноваты - дооптимизировались...