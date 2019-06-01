«Не прячьте конфеты»: эндокринолог рассказала о причинах и последствиях детского ожирения

Помните, раньше, когда мы учились, в классе всегда был один-два толстячка. Сейчас у наших детей в классе тоже есть такие толстячки, но их становится всё больше и больше. Сейчас добрая половина класса — пухлощёкие мальчишки и девчонки. Детское ожирение — это настоящая проблема. Проблема, которая имеет страшные последствия. Это подтверждает детский эндокринолог, врач ярославской детской клинической больницы Наталия Ломоносова. О том, почему стало так много полных детей, чем грозит ожирение и как уберечь детей от изобилия конфет и чипсов на полках магазинов, мы и поговорили с Наталией Александровной.

Встают ночью к холодильнику — Правда ли, что сейчас полных детей стало больше? Почему?

— Безусловно, детей с ожирением сейчас больше, чем раньше. У меня на приеме из 20 пациентов — четверть с проблемой избыточного веса. Основная причина, приводящая к ожирению — нарушение пищевого поведения.

— Почему мы именно сейчас говорим о нарушении пищевого поведения? Потому что сладости, чипсы и сухарики стали доступны?

— Да, с доступностью вредных продуктов это тоже связано. А также с ограничением подвижности. Многие сейчас двигаются только от дивана до туалета, ну ещё до компьютера. Также это связано с режимом дня. Родители сейчас очень занятые, они много работают, им готовить некогда. Поэтому ребёнку проще взять и нарезать себе бутерброд. Вот и получается, двигаемся мало, а калорий получаем много. Формируется избыток массы тела.

— Как же детям избавиться от лишнего веса? Их тоже, как взрослых, надо сажать на диету?

— Сажать их никуда не надо. Нужно питаться нормально, чтобы был завтрак, обед, ужин. Исключить высококалорийные продукты, перекусы печеньем и бутербродами. Исключить сладкие напитки, соки в том числе. Даже свежевыжатые. Их можно пить, но один стакан в первой половине дня. Все они на основе сахара. Также как и сладкие йогурты. Дети от них получают только пустые углеводы.



— Молочные продукты вообще лучше исключить?

— Нет, их можно есть, и нужно. Но пусть это будет обычный кефир, без сахара. Если любит ребёнок «Снежок», купите кефир, добавьте пол ложки сахара, это будет полезнее. Ребёнок получит и кальций, и белок. У нас много маленьких детей, которые переходят с грудного молока на обычную пищу. Так заменяя несколько ночных кормлений, они за ночь выпивают по две коробки «Снежка». Это ненормально. Ребёнок старше 1 года не должен есть ночью, если это не грудное молоко. Ничем его заменять не надо. Если просыпается ребёнок ночью, дайте ему бутылочку с водой. Так вы постепенно уйдёте от ночных кормлений. Ведь это чревато тем, что потом пятилетний ребёнок встаёт ночью к холодильнику и ест колбасу.

Мы едим не для удовольствия

— Почему у детей формируется такая вредная привычка, как жевать что-то в течение дня?

— Потому что не сформирована культура питания. Должен быть завтрак, обед и ужин. А если в семье едят на бегу, то и ребёнок это будет копировать. Нужно своим примером показывать ребёнку, как питаться. Если в семье не едят овощи, то и ребёнок их есть не будет. Если не принято завтракать кашей, то и ребёнок её есть не будет. Не нужно создавать у ребёнка отношение к еде, как к удовольствию. Я часто слышу от родителей: «Он просит». Что значит просит? Мы едим, прежде всего, для нормального функционирования организма, а не для удовольствия.



— Детям тяжело перестроиться с одного режима на другой? Тяжело отказаться от вредных продуктов?

— По-разному бывает. Я всем даю примерно одинаковые рекомендации. Кто-то чрез полгода приезжает с хорошими результатами, а кто-то приезжает и говорит: «У нас не получается». Здесь ещё зависит от настроя и мотивации, у родителей в том числе.

Про конфеты и фастфуд

— Часто мамам полных детей говорят: «Не переживай, всё в рост уйдёт». Это правда?

— Небольшой избыток массы уйдёт. У нас есть четыре степени ожирения. Первая степень может уйти за счёт скачка в росте. Но опять же, когда-то ребёнок расти перестанет, неправильные пищевые привычки в конечном итоге приведут к ожирению во взрослом возрасте.

— В каком возрасте дети чаще всего страдают ожирением?

— Как правило, это 7–8–9 лет. У кого-то это связано с появлением половых гормонов, у кого-то с тем, что уходят из садика и сбивается правильный режим дня.

— Получается, детям с избыточным весом совсем ничего нельзя?

— Детей не нужно лишать конфет. Я всем родителям говорю, что ребёнок должен знать, что у него будет десерт. Но только после основного приёма пищи. С чаем, пожалуйста, дайте ему конфету. Три конфеты в день — ничего страшного. Ребёнок не должен воровать конфеты. Конечно, для детей с высокой степенью ожирения будут другие рекомендации, там более жёсткая диета.



— А что делать с походами в кино, в «Макдоналдс», на прогулку? Там столько всего, и сразу всё хочется.

— Все мы ходим в «Макдоналдс», иногда нам всем этого хочется. Но, если вы туда идёте, так не покупайте всё подряд. Опять же, купите маленький бутерброд и маленькую газировку. Если вы позволили себе такой высококалорийный приём пищи, так вы удлините прогулку и сделайте менее калорийный ужин. И тогда вы не превысите суточную норму калорий.

— Что ещё, помимо пищевых привычек, влияет на вес ребёнка?

— Наследственность. Если оба родителя полные — 80%, что ребёнок будет страдать ожирением; 50% — если один родитель и 30%, если никто из близких родственников не страдал избытком массы. Вынужденное ограничение двигательной активности. Например, ребёнок получает травму, лежит в больнице. Мама, конечно, ему каждый день носит сладости, чтобы не так скучно было. Поступление калорий возрастает, а затраты энергии снижаются. А это приводит к формированию избытка массы. Ведь мы не набираем вес постоянно. Мы набираем после каких-то погрешностей в еде: новогодние праздники, дни рождения.



Диабет и цирроз печени

— Сколько калорий ребенку нужно в день?

— Всё зависит от массы тела и физической активности. Ребенку, желающему похудеть, в среднем, 1300–1400 килокалорий в день будет достаточно.

— Что делать с набегами детей на холодильник?

— Нужно разговаривать с ребёнком и создавать условия для него. Если ребёнку врач запретил есть колбасу, но мама с папой её едят и в холодильнике она благополучно лежит и вкусно пахнет, ребёнок, конечно, будет тайком её есть. В таком случае, колбасы и других вредных продуктов в холодильнике быть не должно. Я считаю, что взрослый человек может себя ограничивать.

— Как лишний вес влияет на здоровье ребёнка? Какие могут быть последствия?

— Это артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, которым раньше болели только бабушки и дедушки, нарушение репродуктивной функции и у девочек, и у мальчиков, нарушения опорно-двигательного аппарата, потому что суставам тяжело держать такой вес. Также могу отметить, что у огромного количества детей мы видим нарушения работы печени. Так называемые жировые гепатозы и гепатиты, которые в конечном итоге приводят к циррозу печени. У мальчиков нарушается половое развитие, увеличивается количество женских половых гормонов. У них увеличиваются грудные железы. Потом, даже если они похудеют, грудь остается, убрать это можно только хирургическим путем.

