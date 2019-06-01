«Не прячьте конфеты»: эндокринолог рассказала о причинах и последствиях детского ожирения

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Наталия Ломоносова рассказала, какие последствия ждут детей с ожирением
Помните, раньше, когда мы учились, в классе всегда был один-два толстячка. Сейчас у наших детей в классе тоже есть такие толстячки, но их становится всё больше и больше. Сейчас добрая половина класса — пухлощёкие мальчишки и девчонки. Детское ожирение — это настоящая проблема. Проблема, которая имеет страшные последствия. Это подтверждает детский эндокринолог, врач ярославской детской клинической больницы Наталия Ломоносова. О том, почему стало так много полных детей, чем грозит ожирение и как уберечь детей от изобилия конфет и чипсов на полках магазинов, мы и поговорили с Наталией Александровной.
Встают ночью к холодильнику
— Правда ли, что сейчас полных детей стало больше? Почему?
— Безусловно, детей с ожирением сейчас больше, чем раньше. У меня на приеме из 20 пациентов — четверть с проблемой избыточного веса. Основная причина, приводящая к ожирению — нарушение пищевого поведения.
— Почему мы именно сейчас говорим о нарушении пищевого поведения? Потому что сладости, чипсы и сухарики стали доступны?
— Да, с доступностью вредных продуктов это тоже связано. А также с ограничением подвижности. Многие сейчас двигаются только от дивана до туалета, ну ещё до компьютера. Также это связано с режимом дня. Родители сейчас очень занятые, они много работают, им готовить некогда. Поэтому ребёнку проще взять и нарезать себе бутерброд. Вот и получается, двигаемся мало, а калорий получаем много. Формируется избыток массы тела.
— Как же детям избавиться от лишнего веса? Их тоже, как взрослых, надо сажать на диету?
— Сажать их никуда не надо. Нужно питаться нормально, чтобы был завтрак, обед, ужин. Исключить высококалорийные продукты, перекусы печеньем и бутербродами. Исключить сладкие напитки, соки в том числе. Даже свежевыжатые. Их можно пить, но один стакан в первой половине дня. Все они на основе сахара. Также как и сладкие йогурты. Дети от них получают только пустые углеводы.
— Молочные продукты вообще лучше исключить?
— Нет, их можно есть, и нужно. Но пусть это будет обычный кефир, без сахара. Если любит ребёнок «Снежок», купите кефир, добавьте пол ложки сахара, это будет полезнее. Ребёнок получит и кальций, и белок. У нас много маленьких детей, которые переходят с грудного молока на обычную пищу. Так заменяя несколько ночных кормлений, они за ночь выпивают по две коробки «Снежка». Это ненормально. Ребёнок старше 1 года не должен есть ночью, если это не грудное молоко. Ничем его заменять не надо. Если просыпается ребёнок ночью, дайте ему бутылочку с водой. Так вы постепенно уйдёте от ночных кормлений. Ведь это чревато тем, что потом пятилетний ребёнок встаёт ночью к холодильнику и ест колбасу.
Мы едим не для удовольствия
— Почему у детей формируется такая вредная привычка, как жевать что-то в течение дня?
— Потому что не сформирована культура питания. Должен быть завтрак, обед и ужин. А если в семье едят на бегу, то и ребёнок это будет копировать. Нужно своим примером показывать ребёнку, как питаться. Если в семье не едят овощи, то и ребёнок их есть не будет. Если не принято завтракать кашей, то и ребёнок её есть не будет. Не нужно создавать у ребёнка отношение к еде, как к удовольствию. Я часто слышу от родителей: «Он просит». Что значит просит? Мы едим, прежде всего, для нормального функционирования организма, а не для удовольствия.
— Детям тяжело перестроиться с одного режима на другой? Тяжело отказаться от вредных продуктов?
— По-разному бывает. Я всем даю примерно одинаковые рекомендации. Кто-то чрез полгода приезжает с хорошими результатами, а кто-то приезжает и говорит: «У нас не получается». Здесь ещё зависит от настроя и мотивации, у родителей в том числе.
Про конфеты и фастфуд
— Часто мамам полных детей говорят: «Не переживай, всё в рост уйдёт». Это правда?
— Небольшой избыток массы уйдёт. У нас есть четыре степени ожирения. Первая степень может уйти за счёт скачка в росте. Но опять же, когда-то ребёнок расти перестанет, неправильные пищевые привычки в конечном итоге приведут к ожирению во взрослом возрасте.
— В каком возрасте дети чаще всего страдают ожирением?
— Как правило, это 7–8–9 лет. У кого-то это связано с появлением половых гормонов, у кого-то с тем, что уходят из садика и сбивается правильный режим дня.
— Получается, детям с избыточным весом совсем ничего нельзя?
— Детей не нужно лишать конфет. Я всем родителям говорю, что ребёнок должен знать, что у него будет десерт. Но только после основного приёма пищи. С чаем, пожалуйста, дайте ему конфету. Три конфеты в день — ничего страшного. Ребёнок не должен воровать конфеты. Конечно, для детей с высокой степенью ожирения будут другие рекомендации, там более жёсткая диета.
— А что делать с походами в кино, в «Макдоналдс», на прогулку? Там столько всего, и сразу всё хочется.
— Все мы ходим в «Макдоналдс», иногда нам всем этого хочется. Но, если вы туда идёте, так не покупайте всё подряд. Опять же, купите маленький бутерброд и маленькую газировку. Если вы позволили себе такой высококалорийный приём пищи, так вы удлините прогулку и сделайте менее калорийный ужин. И тогда вы не превысите суточную норму калорий.
— Что ещё, помимо пищевых привычек, влияет на вес ребёнка?
— Наследственность. Если оба родителя полные — 80%, что ребёнок будет страдать ожирением; 50% — если один родитель и 30%, если никто из близких родственников не страдал избытком массы. Вынужденное ограничение двигательной активности. Например, ребёнок получает травму, лежит в больнице. Мама, конечно, ему каждый день носит сладости, чтобы не так скучно было. Поступление калорий возрастает, а затраты энергии снижаются. А это приводит к формированию избытка массы. Ведь мы не набираем вес постоянно. Мы набираем после каких-то погрешностей в еде: новогодние праздники, дни рождения.
Диабет и цирроз печени
— Сколько калорий ребенку нужно в день?
— Всё зависит от массы тела и физической активности. Ребенку, желающему похудеть, в среднем, 1300–1400 килокалорий в день будет достаточно.
— Что делать с набегами детей на холодильник?
— Нужно разговаривать с ребёнком и создавать условия для него. Если ребёнку врач запретил есть колбасу, но мама с папой её едят и в холодильнике она благополучно лежит и вкусно пахнет, ребёнок, конечно, будет тайком её есть. В таком случае, колбасы и других вредных продуктов в холодильнике быть не должно. Я считаю, что взрослый человек может себя ограничивать.
— Как лишний вес влияет на здоровье ребёнка? Какие могут быть последствия?
— Это артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, которым раньше болели только бабушки и дедушки, нарушение репродуктивной функции и у девочек, и у мальчиков, нарушения опорно-двигательного аппарата, потому что суставам тяжело держать такой вес. Также могу отметить, что у огромного количества детей мы видим нарушения работы печени. Так называемые жировые гепатозы и гепатиты, которые в конечном итоге приводят к циррозу печени. У мальчиков нарушается половое развитие, увеличивается количество женских половых гормонов. У них увеличиваются грудные железы. Потом, даже если они похудеют, грудь остается, убрать это можно только хирургическим путем.
— Кому проще сбросить вес, совсем маленьким детям или уже в более сознательном возрасте?
— Проще с детьми до 10 — летнего возраста. Тут разговор больше идёт с родителями. Те родители, которые занимаются воспитанием детей, могут найти с ними общий язык, ответственно подходят к проблеме, обычно, добиваются успеха в борьбе с лишним весом. Продуктивна работа с подростками старше 15 лет, они уже понимают, что к чему. В промежутке от 10 до 15 лет всё бесполезно, дети не слышат ни меня, ни родителей. Они уходят в психологическую защиту, говорят, что их и так всё устраивает.
— Когда маме нужно забить тревогу? Как понять, что у ребёнка не просто пухлые щёчки, а проблемы с лишним весом?
— Ожирение не требует какой-то особой диагностики. Его видно невооруженным глазом. Если ваш ребёнок отличается от сверстников, если вы семилетнему ребёнку покупаете брюки на 11–12 лет и подшиваете длину на 20 сантиметров, наверное, стоит задуматься и пойти к врачу.
Про анорексию
— Есть у вас пациенты, которые наблюдаются долго, в течение нескольких лет?
— Таких много. У одних хорошие результаты, они просто наблюдаются, другие каждый год приходят только с прибавкой в весе и обследуются с целью выявления осложнений. Есть девочки, у которых ожирение переходит в анорексию. Приходят с избытком массы, мы беседуем, а они бросаются из крайности в крайность и совсем перестают есть.
— Анорексию вылечить сложно?
— Ещё сложнее, чем ожирение. Здесь уже без психиатра не справиться. Это происходит с девочками в 15–16 лет. Были у меня такие девочки-отличницы. Где-то год–два назад всплеск был, создавались группы «Вконтакте» «Я хочу весить 40 килограмм», они сравнивали себя друг с другом. Сейчас на спад пошло.
— Как анорексия может аукнуться в будущем?
— Все эти девочки ко мне приходят, когда у них пропадает менструация. А это значит, что перестают работать яичники. Репродуктивная система, как самая ненужная для выживания организма, просто отключается. Поэтому, если пропадает менструация, это значит, что уровень эстрогенов — женских половых гормонов, на критически низком уровне. Плюс ко всему, щитовидная железа работает хуже, страдает кальциевый обмен.
— Это восстанавливается?
— Не всегда и не у всех. Девочки набирают вес, а яичники все равно не работают. Требуется заместительная гормональная терапия, в будущем возможно бесплодие.
— Дайте несколько советов родителям, как в наше время оградить детей от сухариков и чипсов и приучить правильно питаться?
— Не нужно идти у ребёнка на поводу, нужно принять взвешенное взрослое решение, а не беспрекословно выполнять, что ребёнок хочет. Родителям нужно по-другому относится к просьбам детей и уметь им отказывать. Сейчас он в 5 лет говорит, что хочет конфет, а в 15 — он скажет, что хочет пива и сигарет. Вы же найдёте такие слова, чтобы запретить ему, потому что знаете, какие последствия будут для здоровья. Или вы идёте в магазин, ребёнок просит чипсы, и вы ему покупаете. А если он попросит игрушку за пять тысяч рублей, вы же не купите, вы найдёте слова, чтобы отказать ему. У меня к родителям одна просьба: не нужно выполнять каждое желание ребенка, не стоит всерьез воспринимать манипуляции «значит ты меня не любишь». Ребёнок должен воспитываться взрослыми, а у нас наоборот, ребёнок воспитывает всё семейство. Ещё раз повторюсь, всё должно идти из семьи. Не должно быть так, что мама запрещает, а бабушка разрешает. Если в семье растёт ребёнок с избытком массы тела, то всем нужно объединиться и держать одну линию. И это во всех вопросах так.
Отличная статья, спасибо! Верно, все из семьи, очень многие родители слишком много своим детям позволяют, и это не только еды касается, вконтакте в 6 лет, инстаграм в 8, микрошорты в 10 а потом проблемы которые решать намного сложнее..