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Здоровье Туристка подхватила опасную болезнь в Таиланде и привезла ее в Россию: чем грозит инфекция

Туристка подхватила опасную болезнь в Таиланде и привезла ее в Россию: чем грозит инфекция

Женщина в тяжелом состоянии

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Это уже третий завозной случай заболевания из Таиланда | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЭто уже третий завозной случай заболевания из Таиланда | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Это уже третий завозной случай заболевания из Таиланда

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В России зарегистрировали новый завозной случай мелиоидоза. Опасное заболевание выявили у туристки, вернувшейся из Таиланда. В материале рассказываем о случаях заражения, симптомах и есть ли риск распространения в стране.

Что случилось

Туристка недавно путешествовала в Таиланд. После того как она вернулась в Россию, почувствовала себя плохо.

«В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов. В настоящее время она госпитализирована в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Мелиоидоз — инфекционное заболевание бактериальной этиологии, обусловленное инфицированием грамотрицательной палочкой Burkholderia pseudomallei (или бациллой Уитмора). Протекает с образованием множественных септико-некротических очагов во внутренних органах и тканях.

Случаи заражения

Это уже третий завозной случай заболевания из Таиланда. Первые два были в 2017 и 2024 годах.

Возбудитель Burkholderia pseudomallei, естественный компонент прикорневого слоя растений в эндемичных регионах мира. Заразиться медиоидозом можно через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями.

Заболеваемость увеличивается после ураганов или сильных дождей, потому как бактерии поднимаются на поверхность почвы. Еще возможно подхватить инфекцию при попадании возбудителя в организм с воздухом и при употреблении зараженной пищи или воды. Известны случаи заражения людей от больных животных.

Симптомы болезни

Основными симптомами мелиоидоза считаются высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови, диарея, абсцессы различной локализации.

Заболевание способно поражать различные органы. В зоне риска в основном находятся люди в возрасте старше 45 лет. Также риски возрастают у пациентов с сопутствующими заболеваниями:

  • сахарный диабет;

  • заболевания легких;

  • заболевания печени;

  • заболевания почек.

Период инкубации может длиться от одного дня до трех недель, в среднем около девяти дней. Главная опасность в том, что иногда этот период может значительно затянуться и составить несколько лет.

Профилактика и рекомендации

Туристам рекомендуют соблюдать меры профилактики мелиоидоза при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна и Океании. Следует избегать контакта с почвой, не ходить босиком, использовать закрытую обувь, отдыхать на шезлонгах или постеленном коврике, царапины и мозоли обязательно закрывать пластырем.

Кроме того, лучше избегать купания в пресных водоемах, особенно стоячих или медленнотекущих. Лучше не ездить в районы с возможными наводнениями, а также исключить контакты с животными.

Во время отпуска следует отдать предпочтения только доброкачественным продуктам и воде, а также соблюдать правила личной гигиены. По возвращении из-за границы, если вы почувствуете себя плохо, сразу же обратитесь к врачу, обязательно сообщив ему о стране пребывания.

В Роспотребнадзоре добавили, что в стране разработана и используется высокочувствительная тест-система для диагностики мелиоидоза, которая позволяет оперативно идентифицировать возбудителя. На границах России работает система «Периметр», она работает в реальном времени и помогает следить за ситуацией.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Болезнь Инфекция Туризм Таиланд Путешествие Здоровье Роспотребнадзор
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Комментарии
2
Гость
57 минут
Нашляются где ни попадя, а потом лечи их.
Гость
35 минут
Азия очень опасна в этом плане
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Гость
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