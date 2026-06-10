Какие прививки обязательно сделать каждому: список от Роспотребнадзора

Вакцинация дает иммунитет на долгие годы Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Каждый житель России должен сделать несколько обязательных прививок. Полный список из восьми вакцин привела глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В первые дни жизни — это вакцины от туберкулеза, гепатита B. Затем идет вакцинация от кори, коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита, краснухи. Это жизненно важные вакцины, которые обеспечивают иммунитет на долгие-долгие годы», — сказала Попова в беседе с РИА Новости.

Перед вакцинацией обязательно нужно проконсультироваться с врачом. Специалист проведет осмотр, оценит состояние здоровья, определит наличие противопоказаний и подберет подходящую вакцину с учетом возраста, медицинской истории и эпидемиологической ситуации.

Она добавила, что в России также ежегодно проводят сезонную вакцинацию против гриппа. Благодаря этому заболеваемость в стране остается очень невысокой по сравнению с другими странами.

Однако грипп обладает самым высоким пандемическим потенциалом на данный момент. За ним сейчас наблюдают ученые со всего мира. Особую тревогу также вызывают зоонозные вирусы, которые передаются людям от животных. К таким заболеваниям относятся Эбола, коронавирус, хантавирусы, сибирская язва, бешенство, клещевой энцефалит и другие.