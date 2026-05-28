«Просто нагрузка на желудок»: как выбрать безопасные БАДы и кто контролирует продавцов на маркетплейсах — разбор

Препараты помогают и при особых состояниях: синдроме мальабсорбции, резекции желудка и бариатрии. При этом заменять лекарства БАДами (даже эффективными) без назначения врача категорически нельзя.

Добавки могут быть полезны, но далеко не всегда. По мнению терапевта Натальи Корягиной, БАДы можно принимать в качестве дополнительного источника конкретного витамина или микроэлемента и исключительно при его доказанном дефиците. Врач уточняет, что БАДы работают при нехватке витамина D, омега-3, железа, B12 (у веганов или пожилых), фолиевой кислоты при подготовке к беременности и в I триместре.

Маркетинговым ходом Наталья Корягина называет поливитамины «для иммунитета», когда их назначают здоровому и правильно питающемуся человеку, а также антиоксидантные комплексы для профилактики болезней сердца.

«Крупные исследования (HPS, HOPE и другие) не показали пользы витаминов С, Е, бета-каротина, более того, у курильщиков бета-каротин повышает риск рака легкого, — уточняет врач. — „Чистка печени“, „выведение токсинов“, „укрепление сосудов“ коллагеном внутрь, который переваривается до аминокислот, — это чистой воды софистика».

Когда БАДы вредят?

Некоторые добавки могут быть опасны, особенно если человек одновременно принимает лекарства. Например, зверобой может почти полностью нейтрализовать действие варфарина (антикогулянт), противозачаточных таблеток и статинов. Витамин К, который часто содержится в мультивитаминах, тоже может мешать всасыванию варфарина, как и коэнзим Q10, снижая его эффективность.

Некоторые китайские и индийские травяные добавки могут навредить почкам, потому что иногда содержат тяжелые металлы: ртуть, свинец или мышьяк. Вред печени могут нанести большие дозы экстракта зеленого чая, а также такие добавки, как кава-кава и окопник. Кроме того, растительные экстракты и продукты пчеловодства способны вызвать сильную аллергию, вплоть до анафилактического шока.

Наталья Корягина предупреждает: для некоторых людей БАДы могут быть особенно опасны. В первую очередь это касается пациентов, которые принимают препараты для разжижения крови: многие травяные добавки могут повлиять на свертываемость и изменить действие лекарств.

Осторожность нужна и людям с сердечной или почечной недостаточностью. По словам эксперта, даже популярные добавки с калием, магнием или коэнзимами без контроля врача могут привести к серьезным последствиям, если почки не справляются с их выведением.

Риски есть и для беременных: например, слишком высокие дозы витамина А в первом триместре могут негативно повлиять на развитие плода. Отдельно специалист выделяет пациентов, проходящих химиотерапию. Некоторые антиоксиданты способны снижать эффективность лечения, поскольку могут защищать не только здоровые клетки, но и опухолевые.

Препараты для «энергетического» жиросжигания с эфедрином, синефрином или большими дозами кофеина способны привести к гипертоническому кризу и фибрилляции предсердий.

На что в первую очередь смотреть

Наталья Корягина советует перед покупкой БАДов обращать внимание на несколько ключевых факторов.

Во-первых, это дозировка. Важно смотреть не на «рекомендуемую суточную норму», которая зачастую устаревшая, а на то, какой процент от максимально допустимой дозы содержит добавка.

Во-вторых, форма вещества. Одно и то же соединение может усваиваться по-разному. Например, железо или магний в форме цитрата или бисглицината обычно всасываются лучше и реже вызывают проблемы с желудком, чем более дешевые формы вроде оксидов или сульфатов.

В-третьих, состав. На упаковке должно быть четко указано, сколько активного вещества. К примеру, не просто «экстракт расторопши», а конкретно — «силимарин, 70 мг».

И, наконец, производитель. Лучше выбирать добавки от компаний с сертификатом GMP — это подтверждает, что продукт произведен по стандартам качества, а в капсуле действительно то, что написано на упаковке.

Какие формулировки на упаковке должны насторожить

Терапевт также рассказала, БАДы с какими надписями ей хочется выбросить, а не рекомендовать пациентам. К ним относятся формулировки: «чудодейственное средство», «инновационная формула», «секретный патент», «лечит гипертонию, атеросклероз, диабет», а также случаи, когда на упаковке не указаны номер партии и срок годности.

Важна ли страна производства БАДов

«Страна производства сама по себе ничего не гарантирует, — объясняет врач 59.RU. — В Германии, Японии или Израиле делают качественные БАДы, но там же могут выпускать и сомнительные продукты. То же самое с Китаем: оттуда поступают как хорошие субстанции, так и добавки низкого качества с опасными примесями. Поэтому смотреть нужно не на страну, а на стандарты производства, например на наличие сертификата GMP и на репутацию конкретного производителя. Сегодня и российские заводы, которые работают по европейским стандартам качества, могут выпускать БАДы, которые оказываются надежнее неизвестного импортного продукта».

Дешевые БАДы почти всегда бесполезны

По мнению Натальи Корягиной, дешевые БАДы полезны не всегда: они часто плохо усваиваются или содержат микроскопические дозы активного вещества.

«Если вы видите кальций в форме неочищенного мела или ракушечника, магний в форме оксида, а омегу-3 от неизвестной рыбы, это просто нагрузка на желудок, — объяснила врач. — Технология получения хелатных форм и молекулярная дистилляция жиров дороги. Дешевая добавка не равно плохая, но цитрат магния априори не может стоить 100 рублей».

Анализы перед приемом витаминов и добавок

Наталья Корягина отмечает: перед приемом витаминов и БАДов в большинстве случаев нужно сдавать анализы. По ее словам, сначала важно подтвердить дефицит конкретного вещества, а уже потом начинать прием добавок.

Исключения, по словам эксперта, возможны только в двух случаях: профилактический прием витамина D в осенне-зимний период, что актуально для большинства жителей России, и прием фолиевой кислоты женщинами детородного возраста.

Во время приема добавок тоже важно контролировать результаты. Например, если человек принимает железо, нужно следить за уровнем ферритина и гемоглобина через 1–3 месяца, при приеме витамина D — проверять, увеличился ли его уровень в крови, а при приеме омеги-3 — смотреть на показатели липидного спектра. Если анализы не меняются, это может говорить о том, что добавка не работает или плохо усваивается организмом.

Отдельно эксперт отмечает, что в случае с некоторыми препаратами, например хондропротекторами для суставов, оценить результат сложнее: их эффективность научно подтверждена слабо, а улучшение самочувствия нередко бывает связано с эффектом плацебо.

Какие БАДы чаще всего назначают врачи сейчас

Опираясь на мировые и российские клинические рекомендации, Наталья Корягина отмечает: чаще всего врачи назначают витамин D, омегу-3, фолаты, железо и магний. Также в этот список входят комплексы лечебного питания — они необходимы пожилым людям с дефицитом белка и потерей мышечной массы (саркопенией) на фоне сердечной недостаточности.