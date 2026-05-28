«Просто нагрузка на желудок»: как выбрать безопасные БАДы и кто контролирует продавцов на маркетплейсах — разбор

На маркетплейсах — настоящий БАД-хаос: полки забиты добавками «для иммунитета», «от стресса» и «против старения». При этом с недавнего времени Минздрав разрешил врачам рекомендовать биологически активные добавки пациентам. Но все ли они эффективны и как это определить? А что, если попадется подделка, которая навредит здоровью? Должен же продавцов кто-то контролировать!
Наши коллеги из 59.RU разбирались в главных вопросах о биодобавках вместе с терапевтом, представителями маркетплейсов и Роспотребнадзором.
Почему врачи теперь рекомендуют БАДы
С 1 марта 2026 года в силу вступил приказ МЗ РФ № 669н «Об утверждении порядка назначения медработниками биологически активных добавок к пище при оказании гражданам медицинской помощи».
Документ регулирует назначение БАДов врачами: выписывать можно только зарегистрированные добавки из официального перечня, согласованного Минздравом и Роспотребнадзором (его еще не опубликовали). При этом назначать добавку врач сможет исключительно при наличии зафиксированных в документе показаний, а дозировка и длительность курса должны строго соответствовать утвержденным методическим рекомендациям.
Выписывать БАДы могут лечащие врачи, а также фельдшеры и акушерки, если им даны такие полномочия. Все они обязаны строго следовать утвержденным схемам применения. Каждая рекомендация биодобавки обязательно фиксируется в медицинской карте пациента с указанием показаний, дозировки и сроков приема. Врач обязан в понятной форме объяснить пациенту или его законному представителю, для чего нужен препарат. По запросу человек может получить официальную выписку из медкарты со всей информацией о рекомендованных БАДах.
Разбор с врачом: как выбирать БАДы и когда они вредят
Польза или маркетинг?
Добавки могут быть полезны, но далеко не всегда. По мнению терапевта Натальи Корягиной, БАДы можно принимать в качестве дополнительного источника конкретного витамина или микроэлемента и исключительно при его доказанном дефиците. Врач уточняет, что БАДы работают при нехватке витамина D, омега-3, железа, B12 (у веганов или пожилых), фолиевой кислоты при подготовке к беременности и в I триместре.
Препараты помогают и при особых состояниях: синдроме мальабсорбции, резекции желудка и бариатрии. При этом заменять лекарства БАДами (даже эффективными) без назначения врача категорически нельзя.
Синдром мальабсорбции — это состояние, при котором кишечник плохо всасывает питательные вещества из пищи.
Маркетинговым ходом Наталья Корягина называет поливитамины «для иммунитета», когда их назначают здоровому и правильно питающемуся человеку, а также антиоксидантные комплексы для профилактики болезней сердца.
«Крупные исследования (HPS, HOPE и другие) не показали пользы витаминов С, Е, бета-каротина, более того, у курильщиков бета-каротин повышает риск рака легкого, — уточняет врач. — „Чистка печени“, „выведение токсинов“, „укрепление сосудов“ коллагеном внутрь, который переваривается до аминокислот, — это чистой воды софистика».
Когда БАДы вредят?
Некоторые добавки могут быть опасны, особенно если человек одновременно принимает лекарства. Например, зверобой может почти полностью нейтрализовать действие варфарина (антикогулянт), противозачаточных таблеток и статинов. Витамин К, который часто содержится в мультивитаминах, тоже может мешать всасыванию варфарина, как и коэнзим Q10, снижая его эффективность.
Некоторые китайские и индийские травяные добавки могут навредить почкам, потому что иногда содержат тяжелые металлы: ртуть, свинец или мышьяк. Вред печени могут нанести большие дозы экстракта зеленого чая, а также такие добавки, как кава-кава и окопник. Кроме того, растительные экстракты и продукты пчеловодства способны вызвать сильную аллергию, вплоть до анафилактического шока.
Наталья Корягина предупреждает: для некоторых людей БАДы могут быть особенно опасны. В первую очередь это касается пациентов, которые принимают препараты для разжижения крови: многие травяные добавки могут повлиять на свертываемость и изменить действие лекарств.
Осторожность нужна и людям с сердечной или почечной недостаточностью. По словам эксперта, даже популярные добавки с калием, магнием или коэнзимами без контроля врача могут привести к серьезным последствиям, если почки не справляются с их выведением.
Риски есть и для беременных: например, слишком высокие дозы витамина А в первом триместре могут негативно повлиять на развитие плода. Отдельно специалист выделяет пациентов, проходящих химиотерапию. Некоторые антиоксиданты способны снижать эффективность лечения, поскольку могут защищать не только здоровые клетки, но и опухолевые.
Препараты для «энергетического» жиросжигания с эфедрином, синефрином или большими дозами кофеина способны привести к гипертоническому кризу и фибрилляции предсердий.
На что в первую очередь смотреть
Наталья Корягина советует перед покупкой БАДов обращать внимание на несколько ключевых факторов.
Во-первых, это дозировка. Важно смотреть не на «рекомендуемую суточную норму», которая зачастую устаревшая, а на то, какой процент от максимально допустимой дозы содержит добавка.
Во-вторых, форма вещества. Одно и то же соединение может усваиваться по-разному. Например, железо или магний в форме цитрата или бисглицината обычно всасываются лучше и реже вызывают проблемы с желудком, чем более дешевые формы вроде оксидов или сульфатов.
В-третьих, состав. На упаковке должно быть четко указано, сколько активного вещества. К примеру, не просто «экстракт расторопши», а конкретно — «силимарин, 70 мг».
И, наконец, производитель. Лучше выбирать добавки от компаний с сертификатом GMP — это подтверждает, что продукт произведен по стандартам качества, а в капсуле действительно то, что написано на упаковке.
Какие формулировки на упаковке должны насторожить
Терапевт также рассказала, БАДы с какими надписями ей хочется выбросить, а не рекомендовать пациентам. К ним относятся формулировки: «чудодейственное средство», «инновационная формула», «секретный патент», «лечит гипертонию, атеросклероз, диабет», а также случаи, когда на упаковке не указаны номер партии и срок годности.
Важна ли страна производства БАДов
«Страна производства сама по себе ничего не гарантирует, — объясняет врач 59.RU. — В Германии, Японии или Израиле делают качественные БАДы, но там же могут выпускать и сомнительные продукты. То же самое с Китаем: оттуда поступают как хорошие субстанции, так и добавки низкого качества с опасными примесями. Поэтому смотреть нужно не на страну, а на стандарты производства, например на наличие сертификата GMP и на репутацию конкретного производителя. Сегодня и российские заводы, которые работают по европейским стандартам качества, могут выпускать БАДы, которые оказываются надежнее неизвестного импортного продукта».
Дешевые БАДы почти всегда бесполезны
По мнению Натальи Корягиной, дешевые БАДы полезны не всегда: они часто плохо усваиваются или содержат микроскопические дозы активного вещества.
«Если вы видите кальций в форме неочищенного мела или ракушечника, магний в форме оксида, а омегу-3 от неизвестной рыбы, это просто нагрузка на желудок, — объяснила врач. — Технология получения хелатных форм и молекулярная дистилляция жиров дороги. Дешевая добавка не равно плохая, но цитрат магния априори не может стоить 100 рублей».
Анализы перед приемом витаминов и добавок
Наталья Корягина отмечает: перед приемом витаминов и БАДов в большинстве случаев нужно сдавать анализы. По ее словам, сначала важно подтвердить дефицит конкретного вещества, а уже потом начинать прием добавок.
Исключения, по словам эксперта, возможны только в двух случаях: профилактический прием витамина D в осенне-зимний период, что актуально для большинства жителей России, и прием фолиевой кислоты женщинами детородного возраста.
Во время приема добавок тоже важно контролировать результаты. Например, если человек принимает железо, нужно следить за уровнем ферритина и гемоглобина через 1–3 месяца, при приеме витамина D — проверять, увеличился ли его уровень в крови, а при приеме омеги-3 — смотреть на показатели липидного спектра. Если анализы не меняются, это может говорить о том, что добавка не работает или плохо усваивается организмом.
Отдельно эксперт отмечает, что в случае с некоторыми препаратами, например хондропротекторами для суставов, оценить результат сложнее: их эффективность научно подтверждена слабо, а улучшение самочувствия нередко бывает связано с эффектом плацебо.
Какие БАДы чаще всего назначают врачи сейчас
Опираясь на мировые и российские клинические рекомендации, Наталья Корягина отмечает: чаще всего врачи назначают витамин D, омегу-3, фолаты, железо и магний. Также в этот список входят комплексы лечебного питания — они необходимы пожилым людям с дефицитом белка и потерей мышечной массы (саркопенией) на фоне сердечной недостаточности.
Как маркетплейсы отслеживают подлинность БАДов
Мы изучили, какие БАДы сейчас возглавляют списки популярных на маркетплейсах. Часть из них продается с понятными составами и без завышенных обещаний. У остальных же в описании указано действие буквально от всех болезней.
Покупателей таких добавок много, положительных отзывов — тоже. Но подлинный ли это продукт, как маркетплейсы отслеживают подделки и проверяют продавцов? С этими вопросами редакция 59.RU обратилась к представителям двух крупнейших торговых площадок.
Система контроля Ozon
Представители маркетплейса утверждают, что проверяют не только сами товары, но и продавцов. В Ozon говорят, что в 2026 году систему контроля усилили: теперь документы на добавки, например свидетельства о государственной регистрации (СГР), проходят автоматическую сверку с государственными реестрами. Если информация не совпадает или вовсе отсутствует в базе, карточка товара не допускается к публикации.
«Если информация не совпадает или ее нет в базе, товар просто не попадает на витрину», — пояснили в пресс-службе.
Кроме того, с февраля к проверке подключили независимых экспертов движения «Антиконтрафакт», которые помогают оценивать наиболее чувствительные категории товаров, включая БАДы.
Документы на БАДы — нужны или нет
Загрузка регистрационных документов для продавцов обязательна: без них товар не может попасть в продажу, уточняют представители маркетплейса. Также с 2026 года крупные торговые площадки обязаны автоматически сверять такие документы с данными Единого государственного реестра свидетельств.
Проверка состава добавки
По словам представителей площадки, продавец должен предоставить не только документы, но и фотографии упаковки, включая указанный на ней состав. Эти данные проходят модерацию.
Также маркетплейс использует автоматические фильтры: система блокирует карточки БАДов, если в составе указаны вещества, входящие в официальный перечень запрещенных для добавок. Дополнительно площадка взаимодействует с Роспотребнадзором: если ведомство сообщает о нарушениях, товар снимают с продажи.
Как отслеживают подделки
Основным инструментом защиты покупателей в компании называют государственную систему маркировки «Честный знак». Каждая легальная упаковка БАДа должна иметь уникальный код Data Matrix, который можно проверить через мобильное приложение. Отличить легальный БАД от подделки можно, отсканировав его.
Если товар оказался фальсификатом
Если информация о возможной подделке поступает от госорганов или выявляется самим маркетплейсом, товар сразу скрывают с витрины и блокируют его продажу. После этого продавца проверяют дополнительно. Если факт фальсификации подтверждается, сотрудничество с ним прекращают.
Подмена товара
Один из рисков маркетплейсов — ситуация, когда продавец загружает документы на один товар, а фактически продает другой.
В компании говорят, что такие случаи отслеживаются сразу на нескольких уровнях. Документы проходят автоматическую проверку, система анализирует «жизненный цикл» товара: если продавец начинает использовать тот же сертификат для продукции другого поставщика, искусственный интеллект фиксирует это как подозрительную активность и инициируют дополнительную проверку.
Что означает отметка «Оригинал»
Специальная отметка «Оригинал» в карточке товара, поясняют в Ozon, должна подтверждать его легальность. Чтобы получить такой статус, продавец должен доказать, что является правообладателем бренда или действует от его имени. Это можно сделать через документы, подтверждающие права через Роспатент, либо через обеспечительный платеж — своего рода финансовый залог.
Если позже выясняется, что товар с такой отметкой оказался поддельным, маркетплейс удерживает часть этого платежа или всю сумму, если есть решение государственных органов. В компании считают, что такой механизм помогает отсекать недобросовестных продавцов еще на этапе входа на площадку.
Система контроля Wildberries
По словам представителей компании RWB (Wildberries & Russ), на платформе круглосуточно работает комплекс алгоритмов на основе машинного обучения, который анализирует как сами карточки товаров, так и отзывы.
Система проверяет текст и изображения, выявляет признаки возможных нарушений и при необходимости оперативно скрывает товар из каталога. Аналогичным образом модерируются и отзывы: если алгоритмы считают их некорректными, они также могут быть скрыты.
Кто отвечает за качество товара
Представители RWB говорят, что маркетплейс исходит из принципа добросовестности продавцов. При регистрации на площадке партнеры подтверждают, что их товары соответствуют требованиям законов РФ, стран присутствия и внутренним правилам платформы.
Контроль Роспотребнадзора
В Роспотребнадзоре отмечают: БАДы в России официально считаются пищевой продукцией, а значит, попадают под контроль ведомства наряду с другими продуктами питания. Это закреплено федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов».
Это касается и маркетплейсов: если добавки продаются онлайн, Роспотребнадзор также может проводить проверки.
Ответственные за опасный товар
По закону «О защите прав потребителей» ответственность за небезопасный товар несет прежде всего продавец, производитель или импортер — вплоть до административной, гражданской и даже уголовной. Маркетплейсы при этом считаются агрегаторами: они предоставляют площадку для торговли, но формально не являются продавцами товара.
Продажа БАДов без регистрации
По данным Роспотребнадзора Пермского края, БАДы не лицензируются, но обязаны проходить государственную регистрацию — это обязательная процедура подтверждения безопасности.
После добавка получает свидетельство о государственной регистрации (СГР) и попадает в единый государственный реестр. Этот реестр открыт — любой желающий может проверить препарат онлайн. Если у БАДа нет СГР, продавать его, в том числе на маркетплейсе, нельзя.
Выявление опасных БАДов
Роспотребнадзор проводит проверки по ФЗ о госнадзоре № 248. Иногда они включают лабораторные исследования, то есть проверяют реальный состав, качество и безопасность продукции.
Если специалисты обнаруживают незаконную продажу запрещенных добавок в интернете, ведомство может инициировать блокировку страницы через Роскомнадзор.
Что с импортными БАДами и продавцами-однодневками
Отдельных правил для импортных добавок в ответе не выделяют, но уточняют: они тоже обязаны пройти государственную регистрацию до ввоза в Россию и страны ЕАЭС.
Контроль продавцов осуществляется в рамках общих надзорных мероприятий: проверяют не только сам товар, но и соблюдение требований участниками рынка.
Требования к онлайн-продаже
Дистанционная торговля БАДами регулируется теми же правилами, что и другая интернет-торговля: покупатель должен получить полную информацию о товаре до покупки, а продавец обязан соблюдать правила розничной продажи. Проще говоря, «купил в интернете» не означает «можно продавать без документов».
Что должно быть на упаковке
По техническому регламенту Таможенного союза, на упаковке БАДа обязательно должен быть указан состав. Исключение — однокомпонентные добавки, если их состав понятен уже из названия. Если в карточке товара одно, а на упаковке другое — это уже нарушение.
Маркировка и борьба с подделками
В Роспотребнадзоре также подтверждают, что БАДы тоже подлежат обязательной маркировке «Честный знак».
С 1 ноября 2024 года на кассах действует так называемый разрешительный режим: перед продажей код товара автоматически проверяется в системе. Если он не проходит проверку, продать товар нельзя. По сути, это дополнительный фильтр против контрафакта.
Покупатель тоже может проверить БАД на подлинность через «Честный знак». Сервис покажет данные о производителе, составе, сроке годности, рекомендуемой дозировке и подтверждении регистрации, то есть поможет понять, легален ли товар.