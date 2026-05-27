Россиянам будут бесплатно восстанавливать зрение: кто получит лечение

Новая процедура будет проводиться по ОМС

После операции пациентам можно будет ходить без очков

В России началось производство уникальной линзы «Ясень» для пациентов с катарактой. Поставить ее можно будет бесплатно по полису ОМС. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

«В России стартовало производство уникальной отечественной интраокулярной линзы „Ясень“, которая заменяет работу естественного хрусталика глаза при катаракте. Она производится на базе НМИЦ МНТК „Микрохирургия глаза“ им. С. Н. Федорова Минздрава России», — приводит данные Минздрава «Интерфакс».

На первом этапе запланировано производство до 12 тысяч линз в год. В дальнейшем этот объем планируют нарастить до 25 тысяч.

Линза предназначена для имплантации после удаления помутневшего хрусталика. После операции пациенты могут отказаться от ношения очков. Гражданам, у которых катаракта сочетается с возрастной дальнозоркостью, линза даст возможность фокусировать зрение на разных расстояниях.

Как отмечают в Минздраве, медицинское изделие прошло полный цикл клинических испытаний и готово к широкому использованию для лечения пациентов.

Виктория Корнеева
