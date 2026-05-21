НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Ярославле
Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

0 м/c,

 758мм 51%
Подробнее
3 Пробки
USD 70,95
EUR 81,98
Известные ярославцы — о матче «Локомотива»
Что будет с ЯрГЭТ
Самое время купить квартиру
Ярославец на «Поле чудес»
Как отметить свадьбу в Ярославле
Ликвидация «зеленых масел»
Когда придет прохлада
Афиша на неделю
Когда включат горячую воду
Здоровье У голоса омского хоккея обнаружили онкологию

У голоса омского хоккея обнаружили онкологию

Известный диктор комментировала матчи «Авангарда» с 1986 года

85
У диктора из Омска Надежды Демичевой нашли онкологию | Источник: «ХК „Авангард“ Омск» / T.meУ диктора из Омска Надежды Демичевой нашли онкологию | Источник: «ХК „Авангард“ Омск» / T.me

У диктора из Омска Надежды Демичевой нашли онкологию

Источник:

«ХК „Авангард“ Омск» / T.me

У голоса омского хоккея Надежды Демичевой обнаружили рак. Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» «Овертайм l Хоккейное обозрение». Согласно публикации, известный диктор лежит в больнице с февраля.

«Общался с человеком с нашей группы (близкий родственник Надежды Демичевой). Беда пришла в нашу хоккейную семью. У тети Нади обнаружили рак. С февраля месяца она лежит в больнице», — утверждал автор.

В «Авангарде» эту информацию подтвердили нашим коллегам из NGS55.RU, уточнив, что Демичева получает «всю необходимую помощь и лечение».

«К сожалению, мы подтверждаем появившуюся в сети информацию о состоянии здоровья Надежды Демичевой. „Авангард“ с первого дня взял ситуацию под контроль, Надежда Викторовна получает всю необходимую помощь и лечение. Держим кулачки за голос омского хоккея и желаем сил, очень ждем ее возвращения», — рассказали в клубе.

Надежда Демичева являлась голосом омского хоккея с 1986 года. Когда «Авангард» переехал в Балашиху из-за строительства новой арены, диктор осталась в Омске. По возвращению команды руководство заменило ее. После этого Демичева комментировала матчи «Омских Крыльев» и «Омских Ястребов».

Ранее онкологию нашли у экс-игрока «Локомотива» Алексея Мурыгина.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ЧесноковаАнастасия Чеснокова
Анастасия Чеснокова
Старший корреспондент NGS55.RU
Надежда Демичева Хоккей Диктор ХК Авангард Онкология
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Все московские команды провалились». Эксперт назвал главного фаворита в борьбе за победу в РПЛ следующего сезона
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
«Ушли отеки, уменьшился нос». Как журналист лечила акне системными ретиноидами — честно о побочках и результатах
Назифа Нурмухаметова
Мнение
Больше не кусается: как продолжение «Дьявол носит Prada» превратилось в лекцию по психологии
Анастасия Власова
Пишет о людях и разбирается в астрологии
Мнение
«Цены снижаются, компании не банкротятся». Бизнесмен съездил в Китай и рассказал, почему экономика там «цветет и пахнет»
Ильдар Хусаинов
Директор федерального агентства недвижимости «Этажи»
Мнение
«Сокращения отвратительные, незаконные, наглые, рассчитанные на незнание». HR-директор — об увольнении 200 тысяч сотрудников в стране
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем