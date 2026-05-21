У голоса омского хоккея обнаружили онкологию

У диктора из Омска Надежды Демичевой нашли онкологию Источник: «ХК „Авангард“ Омск» / T.me

У голоса омского хоккея Надежды Демичевой обнаружили рак. Информация об этом появилась в группе «ВКонтакте» «Овертайм l Хоккейное обозрение». Согласно публикации, известный диктор лежит в больнице с февраля.

«Общался с человеком с нашей группы (близкий родственник Надежды Демичевой). Беда пришла в нашу хоккейную семью. У тети Нади обнаружили рак. С февраля месяца она лежит в больнице», — утверждал автор.

В «Авангарде» эту информацию подтвердили нашим коллегам из NGS55.RU, уточнив, что Демичева получает «всю необходимую помощь и лечение».

«К сожалению, мы подтверждаем появившуюся в сети информацию о состоянии здоровья Надежды Демичевой. „Авангард“ с первого дня взял ситуацию под контроль, Надежда Викторовна получает всю необходимую помощь и лечение. Держим кулачки за голос омского хоккея и желаем сил, очень ждем ее возвращения», — рассказали в клубе.

Надежда Демичева являлась голосом омского хоккея с 1986 года. Когда «Авангард» переехал в Балашиху из-за строительства новой арены, диктор осталась в Омске. По возвращению команды руководство заменило ее. После этого Демичева комментировала матчи «Омских Крыльев» и «Омских Ястребов».