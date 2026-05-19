«В нашу семью пришла беда»: у экс-игрока ярославского «Локомотива» нашли тяжелое заболевание

У экс-игрока ХК «Локомотива» нашли рак Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

У экс-игрока ярославского «Локомотива» снова нашли онкологическое заболевание. Речь идет о 39-летнем Алексее Мурыгине, который с 2015 по 2018 год занимал позицию вратаря в команде железнодорожников.

По информации КХЛ, в 2020 году спортсмен уже боролся с раком миндалины. О повторном обострении заболевания сообщили в хоккейном клубе «Амур», где начиналась карьера Мурыгина. Локализация опухоли в этот раз не называется.

«В нашу хоккейную семью пришла беда. Все мы знаем Алексея Мурыгина как земляка, нашего воспитанника, сильного спортсмена, радовавшего нас своей игрой. Сейчас соперник оказался сильнее, чем на льду. Вместо тренировок и работы — химиотерапия, аппарат ИВЛ и борьба за жизнь», — рассказали в пресс-службе хабаровского «Амура».

Алексей Мурыгин играл за ярославскую команду с 2015 по 2018 год Источник: КХЛ / vk.com

Где играл Алексей Мурыгин

Алексей Мурыгин является воспитанником хабаровского клуба «Амур», там он выступал в качестве вратаря с 2009 по 2015 год. В середине сезона 2014 — 2015-го хоккеист перешел в магнитогорский «Металлург».

Позже в 2015 году Мурыгин пришел в «Локомотива». Контракт с хоккейным клубом был подписан до апреля 2019, однако в 2018 хоккеист вернулся в родную команду «Амур».

В 2019 году Алексей пропал, а в 2020 стало известно о его болезни. Хоккеист не сдался и победил рак. После чего прошел курс реабилитации, восстановление Мурыгина, по информации КХЛ, проходило в Ярославле.

Уже 1 мая 2021 года хоккеист подписал пробное соглашение с «Торпедо». Успешно пройдя просмотр в нижегородском клубе, голкипер получил полноценный контракт.

В 2022 году спортсмен также играл за «Нефтехимик», а в 2022 — 2023 за «Куньлунь Ред Стар». С 2024-го Алексей Мурыгин начал заниматься тренерской карьерой в МХК «Атлант».

Сейчас ХК «Амур» сообщил о сборе помощи для спортсмена.