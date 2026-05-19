Здоровье Хантавирус ударит по здоровью сильнее, чем вы думали: кто находится в зоне риска

Заражение хантавирусом может привести к серьезным проблемам со здоровьем. О тяжелых последствиях предупреждают врачи.

Хантавирус — это вирус, который передается человеку от грызунов. Ученые насчитывают больше 50 видов таких вирусов. Болезнь поражает легкие и почки. Смертность от хантавирусных инфекций зависит от формы заболевания. В Азии и Европе она составляет от 1 до 15%, а в Северной и Южной Америке достигает 50%.

В зоне риска находятся люди с сердечными заболеваниями, так как сопутствующие заболевания грозят развитием осложнений при заражении хантавирусом.

«Хантавирус, как и другие вирусы, может вызывать вирусную миокардиопатию, которая может привести к сердечной недостаточности», — заявил уругвайский кардиолог Алехандро Крокер в разговоре с РИА Новости.

Вспышка хантавируса началась на круизном лайнере MV Hondius, который вышел из Аргентины 1 апреля. Он должен был посетить Антарктиду и Кабо-Верде, но 11 апреля умер первый пассажир — гражданин Нидерландов. Затем скончались его жена и гражданка Германии. 6 мая в Швейцарии обнаружили инфекцию у пассажира, недавно вернувшегося из круиза. На борту находились 146 человек из 23 стран, 8 оказались заражены хантавирусом, который может передаваться между людьми.

В России существуют различные штаммы хантавируса, притом распространены они уже давно. Пока они не передаются от человека к человеку с высокой скоростью. Однако эксперты обеспокоены, что риски всё же есть. Почему заболевание может стать опасным и какие меры предпринимают для предотвращения эпидемических угроз, можно узнать здесь.

Алена Смагина
Гость
1 час
Недоедающие, без горячей воды, изнурительно работающие на износ конечно уязвимы
Гость
37 минут
новый способ сократить население.
