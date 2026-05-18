Инфекционист назвала главное отличие хантавируса от COVID: как это повлияет на распространение

Главное отличие хантавируса от коронавируса — в способе передачи. Несмотря на то, что он начал передаваться от человека к человеку, до возможностей COVID ему пока далеко. Об этом рассказала врач-инфекционист Елизавета Поломошнова.

Хантавирус — это вирус, который передается человеку от грызунов. Ученые насчитывают больше 50 видов таких вирусов. Болезнь поражает легкие и почки. Смертность от хантавирусных инфекций зависит от формы заболевания. В Азии и Европе она составляет менее чем от 1 до 15%, а в Северной и Южной Америке достигает 50%.

«Большинство хантавирусов — это зоонозы. Перенос происходит от грызунов к человеку через контакт с их выделениями или испарениями этих выделений», — пояснила эксперт.

Коронавирус же передается преимущественно от человека к человеку. Он легко преодолевает дистанцию при разговоре или дыхании.

Именно поэтому глобальная пандемия хантавируса маловероятна, отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru». Андский штамм в редких случаях может передаваться от человека к человеку, но только в очень тесных коллективах. Такие вспышки пока фиксируются далеко от России — в Южной Америке. Завозов этого варианта в страну не зарегистрировано.

Болезнь протекает тяжело, поражает легкие и сердце, требует немедленной госпитализации. Единственная защита — избегать контактов с грызунами, проводить влажную уборку в перчатках и респираторе.