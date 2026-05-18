Утро — нелюбимая часть суток? Что сделать сразу после пробуждения, чтобы день наполнился счастьем, — советы нейробиолога

Как часто вы просыпаетесь утром в отличном настроении? Если вы бодро встаете с кровати, сразу идете умываться и готовить завтрак, то многие могут вам только позавидовать. Для большинства людей утро — это самая нелюбимая часть дня, когда надо кое-как встать, собрав все силы, при этом не перевести будильник на пять минут попозже. Рассказывает «Доктор Питер».

Безусловно, чтобы день задался, надо лечь спать вовремя. Но даже если вы засиделись за делами или увлеклись сериалом, утро всё равно может стать добрым — всё дело в ритуалах. Мы даже не догадываемся, как сильно от них зависит весь оставшийся день, говорит нейробиолог Миа Соверо.

Если вы уделяете даже немного внимания занятиям, которые естественным образом стимулируют выработку дофамина, вы не просто просыпаетесь — вы даете своему мозгу возможность с самого утра почувствовать себя мотивированным и собранным.

— Дофамин — это нейромедиатор, то есть химическое вещество, выделяемое клетками мозга. Этот гормон участвует в процессах мотивации, обучения и подкрепления. Мы не хотим, чтобы уровень дофамина всегда был очень высоким, но мы хотим, чтобы наша дофаминовая система работала нормально. Это безопасно и приятно, — объясняет нейробиолог.

Вот что Миа Соверо советует делать каждое утро, чтобы настроение повышалось, а все планы осуществлялись.

Открывайте все шторы и форточки

Это так просто, но так эффективно: организму с утра необходим солнечный свет. Если вы будете собираться и завтракать в потемках, то не ждите подъема настроения.

Как только проснетесь, сразу же откройте все шторы. В идеале стоит впустить в комнату и свежий воздух — это природные сигналы, что день начался, пора просыпаться. Ученые доказали, что солнечный свет напрямую влияет на область мозга, которая контролирует внутренние часы организма, или циркадные ритмы.

Недостаток солнца и света в течение дня может привести к тому, что ваш мозг будет вырабатывать слишком много гормона сна мелатонина и меньше серотонина — гормона радости, который влияет на настроение.

Дайте мозгу небольшую нагрузку

Вместо того чтобы листать ленту новостей за завтраком, обратите внимание на журнал с кроссвордом, постарайтесь вспомнить любимое стихотворение из школьной программы или покрутите в руках кубик Рубика, которым играет ребенок.

— Такие простые действия помогают не только взбодриться, но и повысить уровень дофамина в крови. Всего лишь пять минут вашего времени — и вы уже ощутите больше сил и энергии, — говорит нейробиолог.

Кстати, если получится отгадать хотя бы одно слово в кроссворде или вспомнить несколько строчек любимого поэта, то сработает еще и система вознаграждения — радости станет больше.

Пожелайте другу хорошего дня

Казалось бы, это так просто — пожелать доброго утра и отличного дня, спросить о планах и делах. В чем же тут секрет? Помните, что человек — существо социальное, поэтому на бессознательном уровне обмен такими сообщениями улучшает настроение, даже если вы встали не с той ноги.

Если хотя бы с одним другом у вас создастся ритуал «доброго утра», это уже будет прекрасно. Во-первых, это будет вас радовать как факт. Во-вторых, вы вскоре будете ожидать этого сообщения, а приятное ожидание — это тоже активация гормонов радости, которые быстро поднимают настроение.