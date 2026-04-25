Кто в России рискует заразиться новым китайским вирусом: симптомы, которые должны насторожить

Заболевшие быстро теряют зрение Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Россиянам, которые едят сырую или слабосоленую рыбу, стоит опасаться редкого вируса CMNV. Он способен проникать в глаза и вызывать необратимую потерю зрения. О том, у кого больше рисков заразиться и тяжело заболеть, Городским медиа рассказал врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Что это за вирус и как он заражает

CMNV ранее был известен как возбудитель массовой гибели креветок и рыбы. Он уже обнаружен у десятков видов морских животных в разных странах. Исследование, опубликованное в журнале Nature Microbiology, показало, что вирус способен заражать людей и вызывать заболевание — персистирующую глазную гипертензию (POH-VAU).

«Это воспаление переднего отдела глаза с резким ростом внутриглазного давления и риском слепоты», — пояснил Неронов.

Он рассказал, что у пациентов из Китая в глазных тканях обнаружили вирус, генетически почти идентичный морскому штамму CMNV. Большинство заболевших либо регулярно ели сырые креветки и рыбу, либо часто контактировали с ними по работе без защиты.

«Вирус попадает через желудочно-кишечный тракт или слизистые, и у небольшой части людей доходит до глаза, вызывая хронический увеит и стойкое повышение давления. Без своевременного лечения это приводит к атрофии зрительного нерва и стойкой потере зрения», — добавил инфекционист.

Есть ли случаи в России

На сегодняшний день официально подтвержденных случаев POH-VAU в РФ не зарегистрировано. Однако это не значит, что все жители находятся в безопасности.

«Россия импортирует морепродукты из Китая и других азиатских регионов, а вирус пока новый для рутинной диагностики. Ветеринарный и санитарный контроль в первую очередь ориентирован на старые известные патогены, тесты на CMNV только внедряются. Это означает, что теоретически риск заражения при употреблении сырой или слабосоленой продукции (особенно из сомнительных источников) есть, хотя вероятность для конкретного человека остается низкой», — отметил врач.

Где риски выше

В наибольшей опасности регионы, где культура потребления сырой рыбы традиционно сильна. Это Дальний Восток (Приморье, Хабаровский край, Сахалин), крупные города с активной паназиатской кухней (Москва, Санкт-Петербург), а также регионы с развитой рыбной торговлей вроде Калининградской области.

«Но решающим фактором остается не география, а наличие контроля: сертифицированная продукция, соблюдение холодовой цепи и санитарных норм в ресторанах и магазинах существенно снижают риски», — подчеркнул инфекционист.

Кто в зоне риска тяжелого течения

К группе повышенного риска относятся сразу несколько категорий. Тяжелое течение наиболее вероятно у детей, пожилых людей, пациентов с иммунодефицитом, онкологическими заболеваниями, на иммуносупрессивной терапии, людей с тяжелым сахарным диабетом, а также беременных (хотя прямых данных по CMNV в этой группе пока мало).

«Для этих категорий особенно оправдан отказ от сырых суши и сашими вне проверенных мест и выбор только хорошо приготовленных блюд», — резюмировал Неронов.

Какие симптомы должны насторожить

Врач перечислил признаки, которые могут появиться в ближайшие недели после употребления сырой или слабосоленой рыбы и морепродуктов:

покраснение глаз;

боль;

светобоязнь;

туман или радужные круги перед глазами;

чувство давления в глазнице;

односторонняя головная боль.

«В китайских наблюдениях у таких пациентов находили очень высокое внутриглазное давление и признаки переднего увеита; без своевременного лечения это приводило к атрофии зрительного нерва и стойкой потере зрения. При появлении этих симптомов важно немедленно обратиться к офтальмологу и сообщить о возможной связи с сырыми морепродуктами, а не ждать, что „само пройдет“», — предупредил Неронов.

Как защититься от заражения

Существует несколько способов снизить риск заражения CMNV. Главный из них — термическая обработка морепродуктов, которая эффективно уничтожает вирус. Кроме того, важно соблюдать правила выбора продукции и обращать внимание на репутацию заведения.

«Как и большинство вирусов, CMNV чувствителен к нагреванию: доведение рыбы и морепродуктов до внутренней температуры около 63 °C и выше в течение достаточного времени резко снижает или устраняет риск инфекций. То есть хорошо прожаренный стейк из рыбы, отваренные креветки или запеченные мидии безопасны; речь идет именно о сырой, слабосоленой и недоготовленной продукции», — пояснил Неронов.

По его словам, российские санитарные требования к тепловой обработке в официальном общепите при соблюдении стандартов защищают потребителя, а основная зона риска — домашние заготовки и полулегальные точки, где стандарты могут игнорироваться. Поэтому лучше не покупать сырые и слабосоленые морепродукты с рук или на стихийных рынках, следить за маркировкой и происхождением товара, а суши и сашими есть только в заведениях с хорошей репутацией.