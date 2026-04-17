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Здоровье Маскируется под ветрянку и корь: новый смертоносный вирус начал распространяться по России

Маскируется под ветрянку и корь: новый смертоносный вирус начал распространяться по России

На этот раз заболевание выявили в Подмосковье

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В стране выявили новый случай оспы обезьян | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RUВ стране выявили новый случай оспы обезьян | Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В стране выявили новый случай оспы обезьян

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Новый случай оспы обезьян, который недавно выявили в Подмосковье, говорит о том, что в стране началось местное распространение вируса. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«То, что этот случай уже третий в этом году в России, — это плохо. Это говорит о том, что у нас уже идет местное распространение», — рассказал Онищенко ТАСС.

13 апреля Роспотребнадзор сообщил, что в Подмосковье у одного человека диагностировали оспу обезьян. Пациента госпитализировали, а управление начало полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

До этого, в марте, оспу обезьян выявили у двух жителей Санкт-Петербурга, вернувшихся из отпуска в Таиланде. Первый пациент — 49-летний мужчина, работающий в сфере красоты. Через несколько дней после путешествия у него появилась сыпь и поднялась температура. Вместе с ним в больнице оказался ровесник, который составлял компанию в отпуске. После этого на границе усилили санэпидемконтроль.

Что такое оспа обезьян и как ее распознать

Оспа обезьян (MPOX) — вирусное заболевание, которое передается от животных человеку и между людьми. Первые признаки: слабость и высокая температура, головная боль, боль в спине и мышцах. Главное отличие от ветрянки и кори — увеличение лимфоузлов.

Через один-три дня после лихорадки появляется сыпь, которая проходит стадии от красных пятен до пустул (гнойничков). При тяжелом течении могут развиться осложнения: пневмония, сепсис, энцефалит или потеря зрения из-за поражения роговицы.

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Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Оспа обезьян Смерть Болезнь Вирус
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Комментарии
3
Гость
17 апреля, 14:14
Всех прибывающих из стран где есть заболевания сажать на карантин🤣шутка
Гость
17 апреля, 14:01
Тащат всю чуму в Россию отовсюду.
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Гость
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