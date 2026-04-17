Маскируется под ветрянку и корь: новый смертоносный вирус начал распространяться по России

В стране выявили новый случай оспы обезьян Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Новый случай оспы обезьян, который недавно выявили в Подмосковье, говорит о том, что в стране началось местное распространение вируса. Об этом заявил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко.

«То, что этот случай уже третий в этом году в России, — это плохо. Это говорит о том, что у нас уже идет местное распространение», — рассказал Онищенко ТАСС.

13 апреля Роспотребнадзор сообщил, что в Подмосковье у одного человека диагностировали оспу обезьян. Пациента госпитализировали, а управление начало полный комплекс противоэпидемических мероприятий.

До этого, в марте, оспу обезьян выявили у двух жителей Санкт-Петербурга, вернувшихся из отпуска в Таиланде. Первый пациент — 49-летний мужчина, работающий в сфере красоты. Через несколько дней после путешествия у него появилась сыпь и поднялась температура. Вместе с ним в больнице оказался ровесник, который составлял компанию в отпуске. После этого на границе усилили санэпидемконтроль.

Что такое оспа обезьян и как ее распознать

Оспа обезьян (MPOX) — вирусное заболевание, которое передается от животных человеку и между людьми. Первые признаки: слабость и высокая температура, головная боль, боль в спине и мышцах. Главное отличие от ветрянки и кори — увеличение лимфоузлов.