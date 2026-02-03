«Головная боль, кома, летальный исход»: российские медики ждут завоза смертельно опасного вируса из Индии

Пока одни ученые боятся пандемии, вызванной новым вирусом, другие уверяют: в дальних странах достаточно и прочей смертельной опасности Источник: Полина Авдошина / V1.RU

В России, как и во всём мире, ждут новую масштабную пандемию. В популярной для туристов провинции Индии выявлена вспышка заболевания вирусом Нипах. Ученые предупреждают: путешественники по странам Юго-Восточной Азии и трудовые мигранты легко могут привезти ее в страну, увеличивая риск массового распространения так называемой болезни Х, не говоря уже о ставших привычными малярии, лейшманиозе, филяриозах или лихорадке денге. Подробности — в материале V1.RU.

«Поражение — по типу менингита»

Напомним, очередная вспышка заболевания от вируса Нипах возникла в Калькутте в конце января, где заразились врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения, причем медсестра впала в кому. Предположительно она заразилась во время лечения пациента с тяжелыми респираторными заболеваниями. Власти проверили 180 человек, контактировавших с заболевшими, и поместили 20 из них в карантин.

Ученые утверждают, что вирус Нипах способен передаваться от животных к людям и между людьми. В Индии им чаще всего заражаются при контакте с летучими мышами. У людей может протекать бессимптомно или вызывать острые респираторные заболевания. Основные симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, тошноту и боль в горле. В тяжелых случаях инфекция может привести к воспалению головного мозга и коме в течение двух дней.

— Вирус Нипах относится к числу новых и возвращающихся болезней, их еще называют эмерджентными, — рассказывает заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного ордена Почета медицинского университета Ольга Чернявская. — Первые случаи заболевания были зарегистрированы в 1999 году в Малайзии, сам вирус открыт в 2001 году. В основном, его вспышки регистрировались в странах Юго-Восточной Азии: Бангладеш, Индии, Филиппинах. Источником инфекции являются животные: летучие мыши, свиньи. Но и от больного человека можно заразиться. Заражение происходит фекально-орально, пищевым путем (при употреблении продуктов, загрязненных слюной или мочой летучих мышей, были случаи при употреблении мяса), водным или контактно-бытовым. Возможен и аэрогенный механизм (воздушно-капельный путь) и контактный (при контакте с больными животными или людьми). В России случаев этой инфекции не было, не завозили.

По словам доктора Чернявской, болезнь может протекать и бессимптомно, и с клиническими проявлениями разной степени выраженности. Как и всякая лихорадка, болезнь сопровождается повышением температуры, могут быть катаральные симптомы: кашель, чихание, боль в горле, а также мышечные, головные боли, слабость. Часто бывают тяжелые поражения центральной нервной системы.

— Развивается поражение центральной нервной системы по типу менингита или менингоэнцефалита, — рассказывает Ольга Чернявская. — Признаками этого будут сильная головная боль распирающего характера, болезненное реагирование на яркий свет, громкие звуки, менингеальные симптомы, которые может выявить врач.

Ученые рассматривают этот вирус как возможного кандидата на роль патогена, который приведет к возникновению одной из будущих пандемий, так называемой болезни Х. Ольга Чернявская заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного ордена Почета медицинского университета

При этом, по словам профессора Чернявской, из стран Юго-Восточной Азии путешественники, туристы и трудовые мигранты привозят с собой не только инфекции, которые встречаются и в России, но и местные заболевания.

— Это паразитарные заболевания, такие как малярия, лейшманиоз, амебиаз, различные тропические гельминтозы. В последние годы участились случаи завоза некоторых тропических вирусных болезней, в частности лихорадки денге и других, передающихся членистоногими. Это могут быть и бактериальные заболевания, в том числе такие опасные, как холера, — объясняет профессор Чернявская. — Диагностика этих болезней различается: в каких-то случаях метод выбора — микроскопия материала от больного, например крови или фекалий, в каких-то — серологическое исследование, в каких-то применяется ПЦР-диагностика. Во всех случаях врачу помогает поставить правильный диагноз, а значит и назначить эффективное лечение, эпидемиологический анамнез, то есть информация о том, в какую страну, а лучше и в какой регион этой страны выезжал заболевший.

Врач предупреждает: специфической профилактики в большинстве случаев нет, но неспецифические меры могут быть достаточно эффективны.

— Защита зависит от болезни, с которой мы имеем дело. Если речь идет о малярии, лейшманиозе, филяриозах или лихорадке денге, основной мерой будет защита от укусов насекомых, использование репеллентов, противомоскитных сеток, — рассказывает профессор. — Против малярии, к слову, применима еще химиопрофилактика специальными противопаразитарными препаратами, но ее уже должен назначать врач. От кишечных гельминтозов, амебиаза, холеры можно защититься путем соблюдения правил личной гигиены (тщательное мытье и дезинфекция рук, отказ от употребления уличной пищи, приготавливаемой и продаваемой в сомнительных условиях, защита продуктов питания от мух, употребление бутилированной воды) — проще говоря, применимы те же меры, что используются для профилактики и других кишечных инфекций.

«Есть страшилки поинтереснее»

Доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова призывает не поддаваться панике, заявляя, что для россиян вирус практически не представляет опасности.

«Что там за вирус Нипах и скоро ли мы опять все умрем? Нехороший вирус, у которого есть еще один родственник — вирус Хендра, тоже тропический. Потому группа называется хенипавирусы, — пишет профессор в своем телеграм-канале. — Да, летальность среди заболевших высокая — 50–75%. Но: хозяин у вируса — фруктоядные летучие мыши, так что в России он эндемичным точно не станет. Еще болеют свиньи, находившиеся в контакте с фруктоядными летучими мышами. Еще люди, да. После близкого контакта с больными свиньями. Или если съесть банан, который больная летучая мышь не доела.

От человека к человеку в теории передаться может, при контакте с биологическими жидкостями (кровь в основном). Как видите, мировой эпидпотенциал у вируса небольшой.

Размер вспышки, о которой сообщили газеты, — пять человек, разумеется, включая медиков, лечивших индексного пациента. Так что не волнуйтесь. Есть страшилки и пострашнее. Анча Баранова доктор биологических наук, профессор

Избегайте мышей и мойте руки

В Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в свою очередь, признают риск завоза болезни, вызванной вирусом Нипах в Россию и Волгоград. В ведомстве указывают, что в последние годы вспышки этого вируса регулярно отмечаются не только в Индии, но и регистрируются в различных странах Юго-Восточной Азии.

«Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных, например от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку, — предупреждают в ведомстве. — Специалисты Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области мониторят информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии. В воздушном пункте пропуска через государственную границу „Международный аэропорт Волгоград (Гумрак)“ функционирует АИС „Периметр“, система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней».

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует туристам, отправляющимся в Индию и другие страны Юго-Восточной Азии:

избегать контакта с больными животными;

тщательно мыть руки с мылом;

использовать антисептические средства;

мыть фрукты и овощи перед употреблением;

избегать употребления воды из непроверенных источников.

В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, необходимо немедленно обратиться к врачу.