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Здоровье «Головная боль, кома, летальный исход»: российские медики ждут завоза смертельно опасного вируса из Индии

«Головная боль, кома, летальный исход»: российские медики ждут завоза смертельно опасного вируса из Индии

Неосторожные туристы и мигранты грозят уже не только малярией, лейшманиозом и амебиазом, но и пандемией вируса Нипах

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Пока одни ученые боятся пандемии, вызванной новым вирусом, другие уверяют: в дальних странах достаточно и прочей смертельной опасности | Источник: Полина Авдошина / V1.RUПока одни ученые боятся пандемии, вызванной новым вирусом, другие уверяют: в дальних странах достаточно и прочей смертельной опасности | Источник: Полина Авдошина / V1.RU

Пока одни ученые боятся пандемии, вызванной новым вирусом, другие уверяют: в дальних странах достаточно и прочей смертельной опасности

Источник:

Полина Авдошина / V1.RU

В России, как и во всём мире, ждут новую масштабную пандемию. В популярной для туристов провинции Индии выявлена вспышка заболевания вирусом Нипах. Ученые предупреждают: путешественники по странам Юго-Восточной Азии и трудовые мигранты легко могут привезти ее в страну, увеличивая риск массового распространения так называемой болезни Х, не говоря уже о ставших привычными малярии, лейшманиозе, филяриозах или лихорадке денге. Подробности — в материале V1.RU.

«Поражение — по типу менингита»

Напомним, очередная вспышка заболевания от вируса Нипах возникла в Калькутте в конце января, где заразились врач, медсестра и сотрудник медицинского учреждения, причем медсестра впала в кому. Предположительно она заразилась во время лечения пациента с тяжелыми респираторными заболеваниями. Власти проверили 180 человек, контактировавших с заболевшими, и поместили 20 из них в карантин.

Ученые утверждают, что вирус Нипах способен передаваться от животных к людям и между людьми. В Индии им чаще всего заражаются при контакте с летучими мышами. У людей может протекать бессимптомно или вызывать острые респираторные заболевания. Основные симптомы включают лихорадку, головные и мышечные боли, тошноту и боль в горле. В тяжелых случаях инфекция может привести к воспалению головного мозга и коме в течение двух дней.

— Вирус Нипах относится к числу новых и возвращающихся болезней, их еще называют эмерджентными, — рассказывает заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного ордена Почета медицинского университета Ольга Чернявская. — Первые случаи заболевания были зарегистрированы в 1999 году в Малайзии, сам вирус открыт в 2001 году. В основном, его вспышки регистрировались в странах Юго-Восточной Азии: Бангладеш, Индии, Филиппинах. Источником инфекции являются животные: летучие мыши, свиньи. Но и от больного человека можно заразиться. Заражение происходит фекально-орально, пищевым путем (при употреблении продуктов, загрязненных слюной или мочой летучих мышей, были случаи при употреблении мяса), водным или контактно-бытовым. Возможен и аэрогенный механизм (воздушно-капельный путь) и контактный (при контакте с больными животными или людьми). В России случаев этой инфекции не было, не завозили.

По словам доктора Чернявской, болезнь может протекать и бессимптомно, и с клиническими проявлениями разной степени выраженности. Как и всякая лихорадка, болезнь сопровождается повышением температуры, могут быть катаральные симптомы: кашель, чихание, боль в горле, а также мышечные, головные боли, слабость. Часто бывают тяжелые поражения центральной нервной системы.

— Развивается поражение центральной нервной системы по типу менингита или менингоэнцефалита, — рассказывает Ольга Чернявская. — Признаками этого будут сильная головная боль распирающего характера, болезненное реагирование на яркий свет, громкие звуки, менингеальные симптомы, которые может выявить врач.

<p> Ольга Чернявская</p><p> Ольга Чернявская</p>

Ученые рассматривают этот вирус как возможного кандидата на роль патогена, который приведет к возникновению одной из будущих пандемий, так называемой болезни Х.

Ольга Чернявская

заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной Волгоградского государственного ордена Почета медицинского университета

При этом, по словам профессора Чернявской, из стран Юго-Восточной Азии путешественники, туристы и трудовые мигранты привозят с собой не только инфекции, которые встречаются и в России, но и местные заболевания.

— Это паразитарные заболевания, такие как малярия, лейшманиоз, амебиаз, различные тропические гельминтозы. В последние годы участились случаи завоза некоторых тропических вирусных болезней, в частности лихорадки денге и других, передающихся членистоногими. Это могут быть и бактериальные заболевания, в том числе такие опасные, как холера, — объясняет профессор Чернявская. — Диагностика этих болезней различается: в каких-то случаях метод выбора — микроскопия материала от больного, например крови или фекалий, в каких-то — серологическое исследование, в каких-то применяется ПЦР-диагностика. Во всех случаях врачу помогает поставить правильный диагноз, а значит и назначить эффективное лечение, эпидемиологический анамнез, то есть информация о том, в какую страну, а лучше и в какой регион этой страны выезжал заболевший.

Врач предупреждает: специфической профилактики в большинстве случаев нет, но неспецифические меры могут быть достаточно эффективны.

— Защита зависит от болезни, с которой мы имеем дело. Если речь идет о малярии, лейшманиозе, филяриозах или лихорадке денге, основной мерой будет защита от укусов насекомых, использование репеллентов, противомоскитных сеток, — рассказывает профессор. — Против малярии, к слову, применима еще химиопрофилактика специальными противопаразитарными препаратами, но ее уже должен назначать врач. От кишечных гельминтозов, амебиаза, холеры можно защититься путем соблюдения правил личной гигиены (тщательное мытье и дезинфекция рук, отказ от употребления уличной пищи, приготавливаемой и продаваемой в сомнительных условиях, защита продуктов питания от мух, употребление бутилированной воды) — проще говоря, применимы те же меры, что используются для профилактики и других кишечных инфекций.

«Есть страшилки поинтереснее»

Доктор биологических наук, профессор университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник Медико-генетического научного центра Российской академии медицинских наук Анча Баранова призывает не поддаваться панике, заявляя, что для россиян вирус практически не представляет опасности.

«Что там за вирус Нипах и скоро ли мы опять все умрем? Нехороший вирус, у которого есть еще один родственник — вирус Хендра, тоже тропический. Потому группа называется хенипавирусы, — пишет профессор в своем телеграм-канале. — Да, летальность среди заболевших высокая — 50–75%. Но: хозяин у вируса — фруктоядные летучие мыши, так что в России он эндемичным точно не станет. Еще болеют свиньи, находившиеся в контакте с фруктоядными летучими мышами. Еще люди, да. После близкого контакта с больными свиньями. Или если съесть банан, который больная летучая мышь не доела.

От человека к человеку в теории передаться может, при контакте с биологическими жидкостями (кровь в основном). Как видите, мировой эпидпотенциал у вируса небольшой.

<p>Анча Баранова</p><p>Анча Баранова</p>

Размер вспышки, о которой сообщили газеты, — пять человек, разумеется, включая медиков, лечивших индексного пациента. Так что не волнуйтесь. Есть страшилки и пострашнее.

Анча Баранова

доктор биологических наук, профессор

Избегайте мышей и мойте руки

В Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области, в свою очередь, признают риск завоза болезни, вызванной вирусом Нипах в Россию и Волгоград. В ведомстве указывают, что в последние годы вспышки этого вируса регулярно отмечаются не только в Индии, но и регистрируются в различных странах Юго-Восточной Азии.

«Вирус Нипах является зоонозным, то есть передается человеку от животных, например от летучих мышей или свиней. Также возможна передача через зараженную пищу и от человека к человеку, — предупреждают в ведомстве. — Специалисты Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области мониторят информацию об осложнении эпидемиологической ситуации в связи со вспышкой вируса Нипах в Индии. В воздушном пункте пропуска через государственную границу „Международный аэропорт Волгоград (Гумрак)“ функционирует АИС „Периметр“, система позволяет в режиме реального времени выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний и не допускать дальнейшего распространения болезней».

Роспотребнадзор настоятельно рекомендует туристам, отправляющимся в Индию и другие страны Юго-Восточной Азии:

  • избегать контакта с больными животными;

  • тщательно мыть руки с мылом;

  • использовать антисептические средства;

  • мыть фрукты и овощи перед употреблением;

  • избегать употребления воды из непроверенных источников.

В случае появления признаков заболевания, таких как высокая температура, кашель, сильная головная боль, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Между тем, Роспотребнадзор зафиксировал первый случай лихорадки Зика в России: зараженная им россиянка приехала с отдыха в Доминиканской Республике. В ведомстве отметили, что по прибытии в Москву «клинических проявлений заболевания не отмечалось», симптомы появились только через несколько дней. В настоящее время женщина госпитализирована, ее состояние удовлетворительное.

ПО ТЕМЕ
Андрей ПетровАндрей Петров
Андрей Петров
Заместитель главного редактора
Вирус Пандемия Роспотребнадзор Волгоградской области Индия Нипах Туризм Юго-Восточная Азия
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Комментарии
3
Гость
8 февраля, 07:35
Почему границу с ними не закроют?! Лазают туда-сюда все кому не лень. Лечись потом от заразы чужеземной, это если вылечат , в чем очень сомневаюсь. И на похороны денег нет.
Гость
3 февраля, 13:02
Индусов в Ярославской области не хватает! Везите их сюда!
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Гость
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