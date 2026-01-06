НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Здоровье Помогут не только морс и лимон: терапевт из Ярославля рассказала, как быстро справиться с простудой

Помогут не только морс и лимон: терапевт из Ярославля рассказала, как быстро справиться с простудой

Публикуем рекомендации Натальи Серовой

Январские праздники — время веселья и встреч с родными и близкими, но, к сожалению, именно в этот период многие из нас могут столкнуться с простудой. Перепады температур, контакт с заболевшими и в том числе стресс могут ослабить иммунитет и сделать нас уязвимыми перед вирусами.

Что же делать, если простуда настигла вас в самые ответственные дни? В этом материале мы собрали советы от терапевта из Ярославля Натальи Серовой, которые помогут эффективно бороться с простудой в новогодние выходные, сохранив праздничное настроение и здоровье.

Что делать, чтобы быстрее выздороветь

Врач Наталья Серова отметила, что для поддержания иммунитета необходимо больше времени проводить на свежем воздухе, следить за уровнем витамина D и соблюдать водный баланс. Взрослому человеку нужно пить жидкости не меньше полутора литров в день. И, конечно же, высыпаться.

Из необычных советов — выходить на улицу в сытом состоянии. Да-да, это тоже одна из рекомендаций, чтобы не подцепить вирус и не заболеть.

— На мороз следует выходить сытым, чтобы запаса тепла хватало надолго и не возникало переохлаждения, — объяснила врач. — Процессы переваривания дают энергию. Мы едим для того, чтобы получить белки, жиры, углеводы и восполнить энергетический баланс.

Если проскочить мимо вирусов не удалось, терапевт Наталья Серова дала рекомендации, которые помогут ускорить процесс выздоровления:

— Если мы подразумеваем, что человек как минимум с повышенной температурой и катаральными симптомами — боли в горле, насморк, кашель, нужно восполнять водный баланс. Во время болезни необходимо пить минимум два литра воды в день. Рекомендуется пить воду с лимоном. Она будет защищать организм за счет своей кислоты и таким образом создаст благоприятную среду для того, чтобы вирус не размножался.

Полезными свойствами обладает клюквенный морс. Он богат витамином С, который необходим болеющему организму.

— Помещение, в котором находится заболевший человек, нужно проветривать и увлажнять по мере возможности. Этого правила важно придерживаться особенно сейчас — в отопительный сезон, — отметила врач Наталья Серова. — Температура в комнате должна быть не выше 23 градусов.

Еще одна важная рекомендация — не сбивать температуру до 39 градусов. Надо дать организму время самостоятельно побороться с болезнью.

— Дополнительно можно пропить пятидневный курс витамина С. Я назначаю его дробно: таблетку надо разделить на несколько частей и выпивать в течение дня, — поделилась врач.

Ранее мы также рассказывали, какие вирусы гуляют этой зимой.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
