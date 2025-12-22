«Проявляется сухим надсадным кашлем»: в России распоясался гонконгский грипп. Врач рассказала, чем он опасен

Пока все вокруг пугают гонконгским гриппом, мы решили разобраться в вопросе с экспертом Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Вот уже целый месяц россиян пугают гонконгским гриппом. Для этого вируса характерны почти полное отсутствие инкубационного периода, высокая температура, боль в мышцах, сыпь и даже диарея. Редакция 63.RU решила разобраться: грозит ли нам эпидемия и что делать, если подозреваете, что заразились именно гонконгским вирусом гриппа?

Обратились за разъяснениями к специалисту: врачу-инфекционисту и гепатологу ФГБОУ СамГМУ Минздрава России, доктору медицинской компании «Моя Наука» Алине Улитиной.

Для начала наш эксперт предложила разобраться в том, новый ли это штамм гриппа.

— Гонконгский грипп (H3N2) — это один из подтипов вируса гриппа А. Первая пандемия гонконгского гриппа прошла в 1968–1969 годах. С 1968 года подтип гриппа почти полностью утратил свое сходство с эталонным гонконгским гриппом. Причина в том, что циркулировал он достаточно давно, — рассказала врач-инфекционист и гепатолог Алина Улитина.

— А тот вирус, которым россияне болеют сейчас, можно назвать новым?

— Сейчас мы наблюдаем его дальнего «потомка», который прочно вошел в сезонную циркуляцию вирусов гриппа, — объяснила Алина Улитина.

— Но можем ли мы быть уверены в том, что эпидемии сейчас нет?

— Рост заболеваемости гриппом, возникший сейчас, является ожидаемым и наблюдается ежегодно во время холодного сезона. Ничего нового в нем нет, он хорошо изучен, — успокоила эксперт.

Симптомы гонконгского гриппа

— Итак, чувствуем, что заболели. Какие симптомы должны насторожить?

— Грипп манифестирует остро. Преобладают симптомы общей интоксикации. Заболевание начинается с резкого подъема температуры, лихорадка сопровождается ознобом, потливостью, сильной слабостью и упадком сил. Наиболее типичны жалобы такие: ломота во всем теле, боль в суставах, болезненность при движении глаз, сильная головная боль, которая ощущается во лбу и висках. Катаральные явления — насморк, боль в горле — часто выражены умеренно, — отметила Алина Улитина.

— Но у этого вируса есть и характерный признак?

— Особенность гонконгского гриппа — трахеит. Он проявляется сухим надсадным кашлем, вызывающим ощущение «саднения» и боли за грудиной, — предупредила врач-инфекционист.

Профилактика

Алина Улитина в беседе с корреспондентом 63.RU сообщила, что не заболеть гонконгским гриппом можно. Есть несколько способов.

— Одной из основных мер профилактики гриппа является вакцинация. Прививку лучше всего сделать до начала подъема заболеваемости, так как для выработки иммунитета требуется около двух недель. Но если вы не успели вакцинироваться до пика заболеваемости — это не повод отказываться от иммунизации! Прививка защитит вас на остаток сезона гриппа, а он может продлиться до весны, — предупредила доктор.

Следующий способ профилактики хорошо всем знаком со времен коронавируса. Но и для гриппа такая мера очень актуальна.

— Чтобы не заболеть гриппом, соблюдайте гигиену. Необходимо регулярно и тщательно мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком. Не менее важно систематически дезинфицировать поверхности, с которыми мы часто контактируем: дверные ручки, мобильные телефоны, пульты управления, клавиатуры и другие предметы, которых мы часто касаемся в быту, — напомнила Алина Улитина.

И снова возвращаемся к пандемийным временам и достаем наши «любимые» СИЗы.

— В общественных пространствах рационально использовать медицинскую маску. Ее ношение в транспорте, магазинах или местах массового скопления людей помогает снизить концентрацию вирусных частиц во вдыхаемом воздухе. Для поддержания защитного эффекта маску важно менять каждые 1–2 часа или сразу после того, как она стала влажной, — порекомендовала врач-инфекционист.

Еще один совет — гигиена воздуха в помещениях

— Регулярное проветривание и поддержание оптимальной влажности воздуха (в диапазоне 40–60%) препятствуют пересыханию слизистых оболочек дыхательных путей: это естественный барьер для вирусов, — дополняет Алина Улитина.

А здоровый образ жизни — фундамент устойчивости организма к инфекциям. Врачи нам постоянно об этом говорят, но мы, к большому сожалению, продолжаем этот факт игнорировать.

— Сбалансированное питание, достаточный питьевой режим, умеренная, но регулярная физическая активность и полноценный сон (не менее 7–8 часов в сутки) — это простые и действенные способы поддержать иммунную систему в тонусе, — посоветовала эксперт.

Осложнения

— Всё чаще в СМИ можно встретить информацию о том, что гонконгский грипп вызывает жуткие осложнения почти у всех, кто им переболел. Как обстоят дела на самом деле?

— Грипп занимает особое место среди острых респираторных инфекций по частоте и разнообразию потенциальных осложнений. Они могут затрагивать практически любые системы организма, — констатировала Алина Улитина.

— К каким осложнениям может привести грипп. Любой, а не только гонконгский?

— Наиболее типичны осложнения со стороны дыхательной системы. Прежде всего — пневмонии и отек легких. В разгар болезни, на пике интоксикации, может страдать сердечно-сосудистая система с развитием миокардита или острой сердечно-сосудистой недостаточности. Со стороны нервной системы возможно возникновение менингизма, менингита, энцефалита или отека головного мозга. При крайне тяжелом течении существует риск развития жизнеугрожающего инфекционно-токсического шока. Кроме того, грипп может осложняться поражением ЛОР-органов, патологией почек и геморрагическим синдромом, — объяснила эксперт в беседе с корреспондентом 63.RU.

Для кого наиболее опасен гонконгский грипп

Есть категории людей, для кого грипп может быть очень опасен?

— У определенных групп населения повышается риск развития осложнений. В первую очередь это дети младше пяти лет, пожилые люди, а также беременные женщины на любом сроке и в первые две недели после родов. Кроме того, в группу риска входят люди с ожирением и лица, имеющие хронические сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и ряд других. Именно этим категориям граждан особенно важно уделять внимание мерам профилактики и своевременно обращаться к врачу при появлении первых симптомов болезни, — напомнила врач-инфекционист и гепатолог Алина Улитина.

Что делать, если подозреваете у себя гонконгский грипп

Наш эксперт построила алгоритм для тех, кому не повезло подхватить эту заразу.

При первых симптомах заболевания необходимо обратиться к врачу по месту прикрепления полиса для постановки точного диагноза и получения корректных назначений. Для быстрого уточнения причины болезни можно воспользоваться домашним экспресс-тестом. Он продается в аптеках, но его результаты носят лишь предварительный характер. Для скорейшего выздоровления соблюдайте постельный режим и пейте больше жидкости, чтобы снизить интоксикацию. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением: антибиотики против вируса гриппа неэффективны, а противовирусные препараты должен назначать исключительно врач. Оставайтесь дома! Не ходите на работу, это может привести не только к развитию осложнений у вас, но и поспособствует распространению инфекции среди населения.

Когда нужно срочно вызывать врача или скорую

Если вы чувствуете, что болезнь протекает непривычно тяжело, экстренно звоните врачу или набирайте 112. Алина Улитина рассказала, когда промедление может быть опасным.

— Если на фоне болезни появляется одышка, затрудненное дыхание, кашель с гнойной или пенистой мокротой, спутанность сознания, многократная рвота или судороги — необходимо вызвать бригаду скорой медицинской помощи. Это признаки возникновения осложнений, — подчеркнула врач-инфекционист и гепатолог.