Резкий запах ацетона и ожог гортани: в популярном напитке нашли опасные для здоровья примеси

Резкий запах ацетона и ожог гортани: в популярном напитке нашли опасные для здоровья примеси

Роспотребнадзор провел проверку

318

Напиток советуют не покупать в магазинах | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Напиток советуют не покупать в магазинах

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Серьёзный скандал разгорелся вокруг популярного напитка «Aloe Vera». Роспотребнадзор провёл проверку и обнаружил в продукции посторонние и потенциально опасные для здоровья примеси.

Первые тревожные звоночки появились после того, как покупатели стали жаловаться на резкий запах ацетона, исходящий от напитка. По словам очевидцев, ребёнок, выпив содержимое такой бутылки, получил ожог гортани, передает telegram-канал Mash. Жалобы оказались не беспочвенными.

В ходе проверки пяти из восьми образцов готовой продукции были выявлены нарушения. Проблемные партии датированы 11 августа, 5 октября, а также 10, 16 и 21 декабря 2025 года. Более того, опасные вещества нашли и в исходном концентрате, из которого производился напиток.

Вся продукция компании «Вельта-Пенза» была изъята из продажи, а деятельность предприятия, на котором производят напиток, приостановили.

«Роспотребнадзор призывает граждан воздержаться от употребления напитка Aloe Vera производства ООО „Вельта-Пенза“ до получения окончательных результатов федеральных экспертиз и официальных разъяснений ведомства. При обнаружении указанной продукции в торговой сети просим сообщать в территориальные органы Роспотребнадзора», — передали специалисты.

Ситуация остаётся под пристальным вниманием надзорных органов. Роспотребнадзор держит ситуацию на особом контроле.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Роспотребнадзор Напиток Ацетон
Комментарии
1
Гость
10 минут
Кушайте наздоровье Российские продукты.
Гость
Рекомендуем