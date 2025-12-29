«Новый год без ПП головного мозга»: 5 советов специалиста, чтобы праздник не ударил по фигуре

Экспертное меню для тех, кто любит праздник, но следит за здоровьем Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU

В преддверии Нового года мы думаем, что поставить на стол так, чтобы было и красиво, и вкусно, и празднично. А те, кто следят за фигурой и здоровьем, ужасаются, как армия майонезных салатов, жирных горячих и быстроуглеводных закусок скажутся на их самочувствии. Компромисс есть, считает нутрициолог и спортивный тренер Анастасия Ковалева. Вместе с ней журналисты NGS42.RU собрали ключевые рекомендации, которые помогут встретить праздник легко и сохранить хорошее самочувствие.

Анастасия Ковалёва Питание и спорт Тренер-нутрициолог, рекордсменка России по становой тяге, международный мастер спорта Личный сайт

Не боимся быть тарелочниками

Знаменитое правило тарелки, уверяет эксперт, применимо и для новогоднего меню. Этот визуальный способ контролировать размер порций и состав еды работает без мобильных приложений и весов.

Как и при любом приеме пищи, в новогоднюю ночь рацион должен наполовину состоять из овощей и зелени в любом виде: сыром, запеченном, тушеном — по индивидуальному вкусу. Нутрициолог советует только избегать зажарки во фритюре, но если любите хрустящее, есть и пп-альтернатива — аэрогриль.

Четверть порции наполняем белковыми продуктами: мясом, рыбой, яйцами, любыми бобовыми и так далее. И еще столько же приходится на сложные углеводы. Идеальный гарнир будет из гречки, киноа, булгура, бурого риса или цельнозернового хлеба.

— Это не диета, это образ жизни, который помогает поддерживать не только вес, но и здоровье, а также оставаться полным энергии без ограничений и запретов, — говорит тренер.

Старые салаты на новый лад

Если вы любитель классических новогодних салатов, можно оставаться верным традициям без вреда для здоровья. Эксперт по питанию поделилась советами, как уменьшить калорийность привычных блюд.

Например, в сельди под шубой и оливье альтернативой майонезу может стать натуральный йогурт или нежирная сметана, а вместо вареной колбасы — отварная грудка курицы, индейка или ветчина с хорошим натуральным составом.

Нутрициолог приводит и рецепт своей любимой пп-«Мимозы»:

отварите 150 граммов моркови, 100 картофеля и три яйца. Все ингредиенты натрите на мелкой терке, затем открываем баночку консервированного в собственном соку тунца;

компоненты выкладываем слоями, смазывая заправкой;

для нее берем 100 граммов греческого йогурта, сок половины лимона и чайную ложку горчицы, перемешиваем до однородности;

в качестве последнего слоя традиционно посыпаем тертый яичный желток.

— Впрочем, не стоит очень сильно заморачиваться «правильным питанием», я не сторонник «ПП головного мозга». Нужно минимизировать полуфабрикаты и переработанные продукты, отдавая предпочтение цельным ингредиентам и щадящему способу приготовления, — говорит Анастасия.

Она также рекомендует полностью отказаться от жирных соусов, жарки на любом виде масла и свинины, так как этот вид мяса слишком тяжелый.

В новогоднюю ночь духовка станет вашим надежным другом, так как запекание — один из самых полезных способов обработки. Приготовление на пару также очень полезно, но, возможно, будет недостаточно праздничным. Оба варианта позволяют максимально снизить потерю витаминов и минералов, а также улучшить усвояемость.

— Важно не перегревать продукты, выбирать постное и использовать маринады, которые снижают риск образования вредных веществ, — объясняет специалист.

Мандарины — не новогодние семечки

В новогоднюю ночь рекомендуется есть мандарины в разумном количестве. Нужно учитывать, что цитрусовые могут вызывать сильнейшие аллергические реакции. И чем большему количеству фруктов удастся вас соблазнить, тем выше риск омрачить праздник себе и бригаде скорой помощи.

— Суточная норма мандаринов для взрослого человека — пять штук. Для детей еще меньше — пара штук. Но все мы отлично понимаем, что эти рекомендации мало кем учитываются, — вздыхает эксперт.

Привычные сладости нутрициолог советует заменить протеиновыми десертами со сниженным содержанием сахара. Перед застольем рекомендуется не пропускать завтрак и обед, чтобы вечером легче контролировать аппетит.

— Умеренность во всем — главный совет для сохранения здоровья в новогоднюю ночь. Это касается и еды, и напитков, и развлечений. Даже если вы привыкли к шумным праздникам, постарайтесь не перегружать организм: он должен быть готов к длительному застолью и веселью, — заключает Ковалева.

Она также напомнила, что новогодняя ночь — всего лишь одна в году, а здоровье гораздо важнее, чем возможность «отметить по полной».