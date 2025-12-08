Эксперт назвал причины, по которым вы ночью бегаете в туалет: когда это говорит о проблемах со здоровьем

У мужчин наиболее распространенной причиной частых мочеиспусканий является аденома простаты Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Как часто нужно ходить в туалет по-маленькому? Условным стандартом для взрослого человека считаются 5–6 актов мочеиспускания в сутки. Ночные походы в туалет в норме должны отсутствовать вовсе. Допустимый максимум — один акт мочеиспускания за ночь, особенно если он связан с объективными причинами, например человек выпил много жидкости перед сном. А если это происходит чаще, что тогда? Подробности «Доктору Питеру» рассказал Дмитрий Журавский — уролог-андролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

Мужчины: аденома простаты

У мужчин наиболее распространенной причиной частых мочеиспусканий является доброкачественная гиперплазия, или аденома простаты. По мере разрастания тканей предстательная железа увеличивается в размере и начинает давить на шейку мочевого пузыря и мочеиспускательный канал. Это провоцирует раздражение и усиливает позывы к мочеиспусканию. Особенно ярко проблема может проявляться именно по ночам, так как в положении лежа активизируется воздействие мочи на рецепторы мочевого пузыря.

Пациенты с аденомой нередко жалуются на ухудшение сна и частые ночные пробуждения. Со временем это приводит к хроническому недосыпу, снижению работоспособности и ухудшению эмоционального состояния. Серьезную угрозу представляют и другие осложнения аденомы: инфекции мочевыводящих путей и почек, образование камней в мочевом пузыре. Так что, если мужчина замечает, что по ночам всё чаще хочется в туалет, — это повод обратиться к врачу. Игнорировать симптом и пускать проблему на самотек точно не стоит.

Улучшить качество ночного отдыха при аденоме простаты поможет ограничение употребления жидкости в вечернее время. Урологи рекомендуют таким пациентам не пить за четыре часа до сна.

Ранее врач рассказал, что проверяться у уролога мужчинам пора уже с 30–35 лет. А с 35–40 уже можно ежегодно сдавать онкомаркеры. В этом возрасте надо уже посматривать за половыми гормонами: у современного мужчины далеко не всегда хорошие показатели. И дело не только в тестостероне, о котором многие слышали. Есть и другие, за которыми тоже надо следить.

Женщины: синдром нейрогенного мочевого пузыря

У женщин проблема чаще всего бывает связана с синдромом нейрогенного мочевого пузыря. Патология развивается на фоне нарушения иннервации, когда возникает сбой в работе нервов, ответственных за передачу сигналов от мочевого пузыря мозгу. В результате человек ощущает позывы к мочеиспусканию даже при минимальном накоплении мочи, причем как днем, так и ночью.

Синдром нейрогенного мочевого пузыря может наблюдаться и у мужчин, преимущественно на фоне всё той же аденомы предстательной железы. Однако чаще всего ему все-таки подвержены женщины, в том числе молодые. Состояние может возникать как само по себе, без видимых причин, так и под воздействием других заболеваний. Нарушать передачу нервных импульсов от мочевого пузыря могут различные неврологические патологии, прежде всего нарушения в работе позвоночника и демиелинизирующие заболевания.

Частым триггером становятся психоэмоциональные расстройства и стресс. В этом случае синдром может иметь временный характер. Например, в период сильных переживаний (допустим, перед экзаменами или другими важными событиями) мочевой пузырь становится гиперактивным, но после стабилизации эмоционального фона его работа нормализуется.

Гормональные нарушения

Ночные акты мочеиспускания также могут быть связаны с дефицитом антидиуретического гормона (АДГ). Он вырабатывается в ядрах гипоталамуса и отвечает за регуляцию водного баланса, препятствуя чрезмерной потере жидкости. Снижение выработки этого гормона повышает нагрузку на почки и заставляет их активнее фильтровать воду, что приводит к учащению мочеиспускания, в том числе по ночам. Помимо этого, человек может столкнуться с понижением артериального давления, обезвоживанием организма, сухостью кожных покровов и слизистых.

К какому врачу обратиться

Если ночные походы в туалет повторяются регулярно, необходимо обратиться к врачу-урологу. Специалист соберет анамнез и назначит необходимые обследования. Например, мужчинам при подозрении на аденому простаты назначают урофлоуметрию — исследование для измерения остаточного уровня мочи и анализы, которые позволяют исключить злокачественные новообразования предстательной железы.

При подозрении на синдром гиперактивного мочевого пузыря, помимо дневника мочеиспусканий, может потребоваться комплексное уродинамическое исследование (КУДИ). Оно оценивает функции сфинктеров и участвующих в мочеиспускании мышц, а также накопительную и выделительную функции мочевого пузыря.